México

Así fue como estudiantes desarmaron y detuvieron al adolescente que mató a dos maestras en preparatoria de Michoacán

El responsable es acusado de feminicidio y podrá tener una pena máxima de 3 años de cárcel

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Osmar "N" publicó un video previo en sus redes sociales en el que compartió el arma que usaría y la vestimenta que portaría durante el ataque.(Anayeli Tapia/Infobae)
Osmar "N" publicó un video previo en sus redes sociales en el que compartió el arma que usaría y la vestimenta que portaría durante el ataque.(Anayeli Tapia/Infobae)

Autoridades revelaron un nuevo video en el que se observa el momento en el que estudiantes de la Preparatoria Antón Makárenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán, detuvieron y desarmaron a Osmar “N” luego de cometer el ataque a balazos que dejó a dos maestras asesinadas el pasado 24 de marzo.

Carlos Torres Piña, fiscal del estado, informó que luego de atacar de manera directa a las docentes y de provocarles la muerte, el adolescente se dirigió a los baños de la institución.

Al entrar, un grupo de jóvenes estudiantes se aproximaron a él para desarmarlo y lograr detenerlo, hecho que quedó grabado en una de las cámaras de seguridad de la institución académica.

“Fueron los mismos jóvenes quienes lo desarman, ahora si que la forma y en la dinámica en la que se da, los mismos estudiantes de esta institución es quienes hacen la detención”, comentó.

Fue así que, al arribo de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Osmar “N” ya se encontraba bajo resguardo con cables y otros objetos para evitar que se diera a la fuga.

“Cuando llega la fiscalía al lugar de los hechos, el joven ya estaba detenido, atado con cables, con algunos elementos que agarraron los jóvenes, y es así como se lo entregan a la Policía Municipal de Lázaro Cárdenas”, explicó.

El adolescente fue puesto a disposición de las autoridades luego de que los estudiantes lo sometieron. Video: FGE

Adolescente ocultó el arma en una funda de guitarra

Derivado de los análisis de las cámaras de vigilancia, las autoridades pudieron identificar que las maestras asesinadas se encontraban en un mostrador en la entrada de la preparatoria.

Osmar “N” aparece en el video cuando ingresa con una funda de guitarra, en la que en realidad ocultaba el rifle AR-15 con el que cometería el crimen.

Ambas docentes fueron atacadas a balazos por el estudiante, quien disparó en al menos 16 ocasiones. Luego de su detención, las autoridades localizaron en el interior de la funda 64 cartuchos útiles, así como un cargador que también portaba.

Los videos también permitieron identificar que en la zona de movilidad del adolescente se encontraban otras personas, quienes lograron huir, por lo que se determinó que se trató de una agresión directa en contra de las maestras.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Carlos Torres Piña informó que también cuentan con los videos compartidos en redes sociales por el adolescente, quien siete horas antes subió un material en el que mostró el arma que utilizó en el ataque y la vestimenta que portó.

Además, han identificado algunos grupos en los que mantenía interacción, influencia y comunicación con contenido incel, tal y como el que compartió en redes sociales con mensajes amenazantes y de odio contra las mujeres.

Osmar “N” se encuentra vinculado a proceso desde el pasado 26 de marzo por el delito de feminicidio, por lo que fue ingresado a un Centro de Internamiento como medida preventiva.

Su próxima audiencia será el 24 de abril, en la que se determinará su responsabilidad en los hechos. El fiscal explicó que por tratarse de un menor de edad, los tiempos del proceso no deben superar los seis meses.

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