Vinculan a proceso a Osmar “N”, acusado del feminicidio de dos maestras de la preparatoria Antón Makárenko

Previo al ataque, grabó un video en redes sociales (Anayeli Tapia/Infobae)

Osmar “N” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el ataque, investigado como feminicidio, en contra de las maestras de la preparatoria Anton Makárenko, ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Al menor de edad se le acusa de homicidio y portación de arma de fuego, según los reportes oficiales el 30 de marzo. De igual manera al adolescente se le impuso la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que seguirá en el Centro de Internamiento para Adolescentes y Adultos Jóvenes del estado.

“Un juez certificado en justicia penal para adolescentes del #PoderJudicialdeMichoacán presidió audiencia inicial en el procedimiento seguido a un adolescente por el feminicidio de dos profesoras en la ciudad de Lázaro Cárdenas”, es parte del mensaje del Poder Judicial de Michoacán (PJM).

De igual manera, el juez estableció el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La institución afectada confirmó que el joven era un estudiante activo y no presentaba problemas de suspensiones, pago de colegiaturas u otra situación interna. Crédito: Redes Sociales

Cabe recordar que durante la primera audiencia la defensa del menor solicitó la duplicidad del término constitucional, lo que derivó en que la la decisión fuera tomada la noche del lunes 30 de marzo.

Fue el pasado 24 de marzo que Osmar “N” fue detenido luego de que atacó a dos maestras en la institución de nivel preparatoria Anton Makárenko.

Las mujeres asesinadas son María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla, quienes tenían 36 y 37 años de edad, respectivamente.

Gobierno de Michoacán prepara iniciativa tras el asesinato de las maestras

Por su parte, el mismo 30 de marzo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, habló sobre una iniciativa para que los menores de edad puedan ser juzgados como mayores de edad en casos de delitos de alto impacto.

"Es un tema muy serio, no es un tema a la ligera. Tiene que estar perfectamente sustentada, valorada y estamos trabajando en este documento. Yo creo que en los próximos quince días estaremos mandando esa iniciativa con todo lo que tenemos", comentó el mandatario en conferencia de prensa.

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