Capturan a “La Galleta”, jefe de plaza de Los Caballeros Templarios en Pátzcuaro: lo investigan por el asesinato de cinco personas

Las autoridades de Michoacán detuvieron a Jorge Luis “N”, alias “La Galleta”, identificado como líder de plaza de Los Caballeros Templarios en la zona de Pátzcuaro. Crédito: Especial

Las autoridades de Michoacán detuvieron este martes a Jorge Luis “N”, conocido como “La Galleta” y señalado como jefe de plaza de Los Caballeros Templarios en la región lacustre de Pátzcuaro, a quien vinculan con el caso de cinco hombres que fueron encontrados calcinados en el interior de una camioneta. La captura cerró dos semanas de investigación que arrancaron con un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Civil en una zona rural del municipio.

Según las investigaciones, el hallazgo ocurrió la noche del 4 de mayo, cuando la policía acudió al Cerro de San Miguel Charahuen ante un aviso sobre personas armadas. Al llegar al sitio, los agentes fueron emboscados, aunque el enfrentamiento no provocó bajas ni heridos entre los uniformados.

PUBLICIDAD

Los cinco cuerpos y los indicios en la escena

En el lugar, las autoridades encontraron tres vehículos, uno de ellos con reporte de robo. Dentro de la camioneta calcinada —una Pick Up con placas del Estado de México— estaban los cinco cuerpos, junto con varios cargadores de arma larga.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos, de 28 años, originario de Pátzcuaro; Fernando, de 25 años, también de Pátzcuaro, quien tenía una orden de aprehensión vigente por homicidio; Roberto, de 42 años, originario de Emiliano Zapata, Tabasco, con antecedente por homicidio; Gabriel, de 21 años, de Pátzcuaro, con antecedente por narcomenudeo; y Jorge Alberto “El Poy”, de 41 años, de Pátzcuaro, con antecedentes por narcomenudeo, robo y abuso de confianza.

PUBLICIDAD

Las investigaciones determinaron que los cinco presuntamente se dedicaban al robo de vehículos en la zona al momento de la agresión. Un sexto cuerpo hallado en la escena requirió prueba odontológica y perfil genético, y el resultado determinó que se trataba de un primate.

Foto: Fiscalía de Michoacán

El hilo que llevó a “La Galleta”

El 13 de mayo, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) entrevistaron en un hospital particular de Morelia a dos hombres heridos por arma de fuego, presuntos integrantes de una célula criminal. Esa entrevista aportó los datos que condujeron a la ubicación del objetivo.

PUBLICIDAD

La misma noche, los agentes detuvieron a Jorge “La Galleta” en el municipio de Pátzcuaro. El detenido ya había sido vinculado a proceso ese mismo día por delitos contra la salud y portación de arma de fuego, con dos meses de investigación complementaria.

En el hospital también fue detenida en flagrancia una pareja que llevaba un arma de fuego y 189 mil pesos en efectivo, dinero destinado a cubrir los gastos médicos de los heridos. Ambos fueron vinculados a proceso por cohecho.

PUBLICIDAD

Tres sicarios detenidos y el perfil del jefe de plaza

En el operativo paralelo realizado en Pátzcuaro, elementos estatales y federales capturaron a tres integrantes de la célula de “La Galleta” identificados como sus sicarios. El Fiscal General Carlos Torres Piña presidió la rueda de prensa en la que se dieron a conocer los detalles de la operación.

“‘La Galleta’, de 40 años y originario de Zamora, Michoacán, no llegó a esta detención sin antecedentes. Ya había sido arrestado en 2017, aunque no trascendieron los detalles de cómo recuperó su libertad”, indicó ante la prensa.

PUBLICIDAD

Las autoridades de Michoacán detuvieron a Jorge Luis “N”, alias “La Galleta”, identificado como líder de plaza de Los Caballeros Templarios en la zona de Pátzcuaro. Crédito: FGE

Tras ese primer arresto, consolidó su posición como uno de los principales generadores de violencia en la región lacustre y como figura clave en la red de extorsiones contra productores citrícolas. Su nombre y fotografía aparecieron en septiembre de 2024 en un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre la problemática que enfrentan los productores y comerciantes de limón.

La red criminal detrás del detenido

El mismo informe lo ubicó como jefe de plaza con influencia en Apatzingán, la misma zona donde operaba César Alejandro “El Bótox”, exjefe de Los Blancos de Troya procesado por el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo.

PUBLICIDAD

Asimismo, investigaciones de las secretarías de Marina, Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana identificaron como su superior a Mario Álvarez Espinoza, alias “El Metro”.

Este segundo es buscado por su aparente responsabilidad en el delito de secuestro agravado. A cambio de información que permita ubicar su paradero, la Fiscalía General del Estado (FGE) ofrece una recompensa de hasta 100 mil pesos.

PUBLICIDAD

La reacción del municipio y la promesa institucional

Tras el ataque del 4 de mayo, el alcalde de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez, desplegó un operativo de vigilancia en la cabecera municipal y en localidades cercanas. “No vamos a permitir que la violencia de otros municipios alcance a Pátzcuaro”, declaró el funcionario.

Foto: FGE Michoacán

La FGE, por su parte, reiteró que continuará las acciones operativas en coordinación con los tres órdenes de gobierno. La institución fijó como objetivo la detención de los principales generadores de violencia y garantizar cero impunidad en el estado.

PUBLICIDAD