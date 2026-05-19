Pobladores de Santa María Ostula y Congreso Nacional Indígena denuncian agresiones del CJNG

El ataque se registró este martes alrededor de las 9 de la mañana.

Por medio de un comunicado, el Congreso Nacional Indígena dio a conocer que este martes 19 de mayo, alrededor de las 9 de la mañana, el grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) agredió a la encargatura de la Cofradía de la comunidad Nahua de Santa María Ostula, en el estado de Michoacán, por lo que las escuelas de la zona fueron evacuadas y la población civil se refugiaba en sus casas.

De acuerdo con la información compartida, la Guardia Comunal se encargó de la situación.

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Por ello, se exigió a los tres niveles de gobierno que se “pongan a trabajar” y cumplieran con su obligación de brindar paz y seguridad a toda la población.

En particular, se hizo un llamado al gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que se dejaran de reunir con artistas, como ocurrió recientemente con la visita del grupo de K-Pop BTS, y mejor se atendiera la situación de violencia que se vivía en comunidades indígenas.

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También se exigió el total desmantelamiento de las organizaciones criminales que intentaban, a toda costa, despojarlos de su territorio.

Debido a las agresiones, menores abandonaron sus escuelas. (Facebook Comunicación Ostula)

Por medio de Facebook, la página Comunicación Ostula, compartió el mismo comunicado. Una usuaria de redes sociales, habitante de la comunidad, compatió a Infobae México que se escucharon muchas detonaciones de arma de fuego muy cerca del lugar y que los alumnos en las escuelas de la zona se asutaron.

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No es la primera vez que se registra un ataque del CJNG

De acuerdo con reportes periodísticos, esta sería la quinta ocasión que la comunidad es atacada por miembros del CJNG, desde el 2025 hasta la fecha.

A finales del pasado mes de marzo se reportó un ataque similar por parte de ese grupo delictivo. En julio de 2025, La Cofradía también fue atacada con armas de grueso calibre por gatilleros de ese cártel. En esa ocasión se informó que la guardia comunal repelió la agresión, sin embargo, los criminales llevaban mejor armamento y atacaron por sorpresa.

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El 24 de abril, también del 2025, se registró otro de los ataques cuando los criminales balearon la localidad y el pueblo vecino de Las Minas.

La primera ocasión que se registró un ataque en el lugar fue en febrero de 2025, cuando más de 40 sujetos armados balearon e incendiaron una vivienda en la que se encontraban las oficinas responsables de mantener el orden de La Cofradía, mismo que quedó en ruinas.

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Autoridades comunales han dicho que los ataques contra Ostula se remontan a la década de 1970 y siempre ha estado relacionado con el despojo de recursos naturales, pues en las 17 mil hectáreas de la demarcación hay minerales como hierro, plata y oro, así como maderas preciosas que se han enviado a China.