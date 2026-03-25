Qué es INCELS IS, comunidad a la que pertenecería el estudiante que disparó en preparatoria de Michoacán

(Captura de pantalla)

Horas antes de disparar en la preparatoria, el estudiante de 15 años publicó en Instagram algunas historias con el arma que accionaría en el plantel, pero también un video en blanco y negro con la marca de agua INCELS.IS.

Ese contenido es de hombres célibes involuntarios que buscan hacer videos y apoyarse mutuamente, parte de estas imágenes y manifiestos se basan en estereotipos de género y culpan a las mujeres por no haber tenido una pareja nunca.

Qué es el foro INCEL IS

El foro incel es un espacio en línea donde personas, principalmente hombres jóvenes y heterosexuales que se identifican como “incels” (abreviatura de “involuntary celibate” o célibe involuntario), comparten experiencias sobre su incapacidad para establecer relaciones sexuales o románticas, responsabilizando a las mujeres y a la sociedad por ello.

(incels.is)

Estos foros han sido caracterizados por un alto nivel de misoginia, discursos de odio, incitación a la violencia, racismo y una visión fatalista sobre las relaciones de pareja.

Varios estudios y reportes de organismos como el Center for Countering Digital Hate han documentado la presencia de llamados a la violencia, apología de ataques masivos y normalización de delitos sexuales dentro de estos espacios.

La ideología incel suele centrarse en la creencia de que las mujeres seleccionan a sus parejas únicamente por atractivo físico o estatus social y que los hombres considerados poco atractivos quedan excluidos.

Originalmente, el término incel surgió en los años 90 como parte de un proyecto de apoyo para personas solitarias, pero con los años la comunidad mutó hacia posiciones extremas y excluyentes.

Los principales foros incel han sido expulsados de plataformas como Reddit y otras redes sociales., mudándose a sitios propios como incels.is

Conexiones entre el atacante de Michoacán y Lex Ashton

Tanto Lex Ashton como el atacante menor de edad en preparatoria de Michoacán lanzaron mensajes incel, además de que mostraron las armas de sus atentados horas antes (Jesús Avilés/Infobae México)

Tanto el agresor de Michoacán como Lex Ashton, vinculado a un ataque previo en el CCH Sur de la UNAM, compartieron patrones alarmantes antes de ejecutar sus actos.

Ambos hicieron públicas sus intenciones mediante publicaciones en redes sociales y exhibieron las armas que utilizarían horas antes de los hechos.

De igual forma, los dos habrían estado publicando en la madrugada, pues en el momento del ataque lucen la misma ropa.

El atacante de la preparatoria michoacana difundió en Instagram un video donde aparecía vestido completamente de negro, con el rostro cubierto y empuñando un fusil de calibre 5,56 mm.

En sus mensajes utilizó el término “INCEL.IS” y lenguaje asociado a la ideología red pill, lo que recuerda el comportamiento de Lex Ashton, quien también mostró sus armas —en ese caso, una guadaña y cuchillos— y lanzó amenazas antes del ataque en 2025.

La cuenta utilizada por el menor en Instagram, identificada como @vodka.om, fue eliminada poco después de la agresión. En su video, el joven se grabó frente al espejo, replicando el estilo de publicaciones previas realizadas por Ashton.