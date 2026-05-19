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El entrenamiento que los fisioterapeutas recomiendan para evitar el dolor de rodillas

La molestia en esta zona del cuerpo es común, pero fácil de aliviar si se sigue esta sencilla rutina

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Primer plano de una rodilla masculina con pantalones cortos oscuros, mostrando un círculo verde brillante sobre la articulación en un campo verde borroso.
Es importante mantener saludable las rodillas, pues esta articulación es responsable de nuestra movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personas que buscan aliviar el dolor de rodillas pueden mejorar su movilidad y prevenir lesiones al seguir una rutina de ejercicios en casa. Lograr este objetivo permite recuperar la estabilidad articular y reducir molestias cotidianas. Así lo indica la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos de EU (AAOS)

El fortalecimiento de cuádriceps y gemelos distribuye mejor la carga sobre el cartílago y estabiliza la rodilla. La rehabilitación física observa menos dolor y menor desgaste prematuro cuando los músculos de soporte están entrenados. Personas que mantienen estos ejercicios suelen evitar lesiones a largo plazo. Te contamos sobre ellos.

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¿Qué ejercicios se recomiendan?

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La elevación de talones es ideal para mejorar la fuerza de nuestras rodillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los ejercicios recomendados por la AAOS y el sistema de salud pública del Reino Unido (NHS) destacan movimientos sencillos que no requieren equipo especializado.

  • La media sentadilla consiste en apoyar la espalda en la pared y bajar lentamente las caderas, cuidando que la rodilla nunca supere la punta del pie.
  • Para fortalecer pantorrillas sin riesgo, la elevación de talones se realiza de pie, sujetándose con una silla.
  • Otro ejercicio básico es la contracción del muslo, donde la persona, sentada, extiende la pierna y tensa el músculo frontal durante cinco segundos.

La constancia semanal es clave en la reducción del dolor de rodilla

Mujer adulta de cabello gris sentada junto a una ventana con gotas de lluvia. Toca su rodilla izquierda, que muestra una zona rojiza. Taza humeante en el alféizar, ciudad de fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Institutos Nacionales de Salud de EU (NIH) recomiendan mantener la rutina entre cuatro y seis semanas continuas para mejorar la agilidad y la fuerza de las piernas. La frecuencia ideal es de dos a tres días por semana, con sesiones de cuarenta y cinco minutos que incluyan descansos cortos para evitar la fatiga.

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La actividad debe ser progresiva. Empezar lentamente y respetar la tolerancia individual es necesario para evitar lesiones y asegurar resultados concretos durante la etapa de adaptación. La observación del umbral de dolor permite frenar cualquier actividad ante molestias agudas y prevenir daños.

Ejercicio aeróbico y peso saludable favorecen la salud articular

Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, vestidas con ropa deportiva, caminan o trotan con intensidad por un sendero pavimentado en un parque verde y soleado.
Los buenos hábitos se traducen en salud y menos dolores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio aeróbico moderado es la estrategia más segura para mejorar la función física, según un estudio publicado en la revista médica BMJ.

  • La caminata rápida combina bajo impacto y reducción del dolor.
  • Hacer ciclismo suave moviliza el líquido articular que nutre el cartílago y disminuye la tensión.
  • Deportes acuáticos como la natación reparten el peso del cuerpo y eliminan presión sobre las rodillas mientras trabajan la movilidad general.

Se recomienda iniciar cada sesión con cinco a diez minutos de calentamiento mediante caminata suave. Esto prepara las articulaciones para la carga y reduce el riesgo de molestias. El uso de calzado deportivo con suela gruesa es fundamental para absorber el impacto del suelo.

Reducir apenas el 5% del peso corporal disminuye la sobrecarga en las rodillas. El fortalecimiento muscular moderado aumenta los mecanorreceptores en los ligamentos, mejorando la estabilidad articular y permitiendo una recuperación segura.

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