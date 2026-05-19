América estaría buscando a Idrissi ante inminente salida del Rayito: esta es la cifra millonaria que tendrían que pagar por el marroquí

El Club América enfrenta un escenario de inminente reestructuración tras la eliminación en la Liguilla a manos de Pumas y la posible salida de Brian Rodríguez, pieza fundamental en el esquema ofensivo.
La directiva ya estaría analizando alternativas para que el equipo mantenga su poderío en ataque y habría puesto sus ojos en Oussama Idrissi, figura del Pachuca, como la opción principal para fortalecer la banda izquierda en el Apertura 2026.
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El futuro de Rodríguez, pretendido por clubes brasileños, obligaría a la institución a moverse rápido en el mercado. El interés por Idrissi, adelantado por el periodista Diego Sandoval, respondería tanto a su presente futbolístico como a los desafíos económicos que representa una operación de alto perfil en la Liga MX.
Idrissi, la carta fuerte en la lista de refuerzos
Idrissi encabezaría la lista de posibles refuerzos por varias razones:
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- Desborde y velocidad: El marroquí ha demostrado ser uno de los extremos más desequilibrantes de la competencia.
- Regularidad: Su rendimiento durante el último semestre lo consolidó como titular indiscutible en Pachuca.
- Experiencia internacional: Su paso por el futbol europeo le brinda un plus de calidad y adaptación táctica.
- Aporte en partidos clave: Ha sido determinante en juegos de eliminación directa, respondiendo en los momentos de mayor presión.
El posible interés azulcrema se explicaría por la necesidad de sumar un jugador que, desde el primer día, pueda marcar la diferencia.
Una operación con cifras millonarias
El fichaje de Idrissi, además del reto deportivo, supondría un importante esfuerzo financiero para las Águilas.
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- Valor de mercado: Entre 6.3 y 7 millones de dólares, cifra elevada para el contexto de la Liga MX.
- Postura de Pachuca: El club hidalguense no cederá fácilmente a uno de sus referentes.
- Alternativas de pago: América contemplaría incluir jugadores o estructurar pagos en plazos para facilitar la operación.
- Salario estimado: Su llegada podría suponer un sueldo anual de entre 1.3 y 1.5 millones de dólares, colocándolo entre los mejores pagados del plantel.
Así, la directiva estaría estudiando todos los escenarios para concretar el traspaso sin comprometer el equilibrio financiero.
El presente de Pachuca e Idrissi
Previo al mercado de verano, Pachuca cerró su campaña en semifinales del Clausura 2026, con Idrissi como uno de los futbolistas más destacados.
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- Último gol: Idrissi anotó en la ida de la semifinal ante Pumas.
- Contrato vigente: Vínculo con Pachuca hasta 2028.
- Edad: 30 años, con una carrera consolidada.
- Conexión con el club: El jugador ha expresado comodidad en Pachuca.
De esta manera, el futuro de Idrissi estaría sujeto a la oferta que América decida presentar y a la valoración que haga Pachuca sobre su importancia dentro del equipo.
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