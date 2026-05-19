La noche en que Pumas destruyó a Cruz Azul en CU y nació la peor ‘cruzazuleada’ de su historia

Antes de enfrentarse nuevamente por el título, ambos clubes vuelven a mirar hacia una noche que quedó marcada en la Liga MX. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Final del Clausura 2026 entre Pumas UNAM y Cruz Azul traerá nuevamente a la memoria una de las noches más dolorosas en la historia reciente de la Máquina Celeste: la histórica remontada universitaria en el Guardianes 2020, considerada por muchos aficionados como la “peor cruzazuleada” de todos los tiempos.

La rivalidad entre universitarios y cementeros suma ya 11 antecedentes en liguilla del futbol mexicano. De esos enfrentamientos, Pumas presume ventaja con seis series ganadas, mientras que Cruz Azul solamente ha conseguido imponerse en cuatro ocasiones.

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Soccer Football - Liga MX - Semi Final - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico, Mexico City, Mexico - December 6, 2020 Cruz Azul's Ignacio Rivero reacts after Pumas UNAM's Juan Vigon scored their fourth goal REUTERS/Henry Romero

Sin embargo, más allá de las estadísticas, existe un episodio que sigue persiguiendo a la afición celeste y que permanece imborrable dentro de la memoria colectiva del futbol nacional.

Todo ocurrió el domingo 6 de diciembre de 2020 en el Estadio Olímpico Universitario. Cruz Azul llegaba a la semifinal de vuelta con una cómoda ventaja de 4-0 conseguida en el partido de ida gracias a las anotaciones de Roberto Alvarado, Rafael Baca y Luis Romo.

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Soccer Football - Liga MX - Semi Final - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico, Mexico City, Mexico - December 6, 2020 Players and referees lineup before the match REUTERS/Henry Romero

La eliminatoria parecía completamente definida a favor del conjunto cementero. Sin embargo, aquella noche terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para los dirigidos por Robert Dante Siboldi.

El equipo universitario, bajo las órdenes del argentino Andrés Lillini, firmó una remontada histórica que todavía sigue siendo recordada por la afición auriazul.

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Soccer Football - Liga MX - Semi Final - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico, Mexico City, Mexico - December 6, 2020 Pumas UNAM's Juan Vigon celebrates scoring their fourth goal with teammates REUTERS/Henry Romero

Con un doblete de Juan Ignacio Dinenno y anotaciones de Carlos González y Juan Pablo Vigón, Pumas empató el marcador global 4-4 y avanzó a la final gracias a su posición en la tabla general.

Soccer Football - Liga MX - Semi Final - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico, Mexico City, Mexico - December 6, 2020 Pumas UNAM's Juan Vigon celebrates scoring their fourth goal with teammates REUTERS/Henry Romero

La derrota provocó una crisis inmediata dentro de Cruz Azul. Horas después del encuentro, Robert Dante Siboldi dejó de ser entrenador del equipo, mientras el término “cruzazulear” tomó todavía más fuerza entre aficionados y usuarios en redes sociales para describir derrotas inesperadas tras tener amplias ventajas.

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Cruz Azul y Pumas se enfrentarán en la Gran Final del Clausura 2026 (REUTERS | X@CruzAzul)

Ahora, casi seis años después de aquella catástrofe deportiva, Cruz Azul volverá a enfrentarse a Pumas en una final, reviviendo una rivalidad marcada por capítulos dramáticos y eliminaciones inolvidables.

La última ocasión en que ambos clubes se cruzaron en liguilla fue en los Cuartos de Final del Clausura 2024, serie donde la Máquina logró avanzar con marcador global de 4-2.

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