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Corona Capital 2026: así funcionan las preventas que te ayudarán a conseguir boletos más fácil

El festival ya anunció a sus estrellas y los días de compra de entradas

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El Festival Corona Capital se realizará en la CDMX el 17, 18 y 19 de noviembre. (@CoronaCapital)
El Festival Corona Capital se realizará en la CDMX el 17, 18 y 19 de noviembre. (@CoronaCapital)

El Corona Capital se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México.

El anuncio oficial detalla el calendario de ventas para el evento. La fase denominada Venta Beyond está programada para el 22 de mayo a partir de las 9:00 de la mañana.

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La Preventa Priority se llevará a cabo el 25 de mayo, también a las 9:00 horas. El 26 de mayo, a las 2:00 de la tarde, se abrirá la Preventa Banamex.

Finalmente, la venta general dará inicio el 27 de mayo a las 2:00 de la tarde.

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Beyond y Priority: se requiere de un código

Ilustración plana y colorida del Corona Capital 2026 con logo central, tres escenarios con headliners Gorillaz, Twenty One Pilots, The Strokes y multitudes, fondo de CDMX con fuegos artificiales.
La ilustración vibrante del Corona Capital 2026 muestra a Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes encabezando tres escenarios, con la silueta de la CDMX y fuegos artificiales de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debe saber que, si quieres acceder a la preventa Beyond y Priority, debes de ser cliente exclusivo de dicha modalidad en Banamex. Cabe mencionar que se logra esto después de que el banco te haga una invitación.

Los clientes Beyond y Priority de Banamex suelen recibir por correo electrónico un código que les permite acceder a las preventas de Ticketmaster. Este código sólo funciona una vez.

Si no eres cliente Beyond o Priority, tendrás que acceder a la preventa Citibanamex.

¿Quiénes estarán en el Corona Capital 2026?

Este es el cartel completo del Corona Capital 2026 (X/@CoronaCapital)
Este es el cartel completo del Corona Capital 2026 (X/@CoronaCapital)

Viernes:

  • Gorillaz
  • Mumford & Sons
  • Daniel Caesar
  • James Blake
  • The Kooks
  • Absolutely
  • Anna Luna
  • Chezlie
  • Chvrches
  • CMAT
  • Darianna Everett
  • Durand Jones & The Indications
  • Fcukers
  • Friko
  • Grace Ives
  • Hot Milk
  • JMSN
  • Model/Actriz
  • Olive Jones
  • Rip Magic
  • Thee Sinseers
  • Sofía Isella
  • Violet Grohl
  • Yung Lean

Sábado:

  • Twenty One Pilots
  • The Offspring
  • Pierce the Veil
  • Underworld
  • Mother Mother
  • Baby Queen
  • Balu Brigada
  • BØRNS
  • Dope Lemon
  • The Hellp
  • Jordana
  • Maisie Peters
  • Militarie Gun
  • Ms.Gloom
  • New Constellations
  • Peaches
  • Princess Chelsea
  • Quarters
  • Rikas
  • Sawyer Hill
  • Strawberry Guy
  • We Are Scientists
  • Zella

Domingo:

  • The Strokes
  • The XX
  • Lola Young
  • Lil Yachty
  • Bunt
  • Angine de Poitrine
  • Bad Suns
  • The Black Crowes
  • Céline Dessberg
  • Ela Minus
  • Freak Slug
  • Good Kid
  • Johnny Marr
  • Loyle Carner
  • Manic Street Preachers
  • Moyka
  • Ninajirachi
  • Purity Ring
  • Ratboys
  • Rev Run
  • Roar
  • Santigold
  • Tipling Rock
  • Tricky

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