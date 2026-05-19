Corona Capital 2026: así funcionan las preventas que te ayudarán a conseguir boletos más fácil

El Festival Corona Capital se realizará en la CDMX el 17, 18 y 19 de noviembre. (@CoronaCapital)

El Corona Capital se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México.

El anuncio oficial detalla el calendario de ventas para el evento. La fase denominada Venta Beyond está programada para el 22 de mayo a partir de las 9:00 de la mañana.

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La Preventa Priority se llevará a cabo el 25 de mayo, también a las 9:00 horas. El 26 de mayo, a las 2:00 de la tarde, se abrirá la Preventa Banamex.

Finalmente, la venta general dará inicio el 27 de mayo a las 2:00 de la tarde.

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Beyond y Priority: se requiere de un código

La ilustración vibrante del Corona Capital 2026 muestra a Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes encabezando tres escenarios, con la silueta de la CDMX y fuegos artificiales de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debe saber que, si quieres acceder a la preventa Beyond y Priority, debes de ser cliente exclusivo de dicha modalidad en Banamex. Cabe mencionar que se logra esto después de que el banco te haga una invitación.

Los clientes Beyond y Priority de Banamex suelen recibir por correo electrónico un código que les permite acceder a las preventas de Ticketmaster. Este código sólo funciona una vez.

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Si no eres cliente Beyond o Priority, tendrás que acceder a la preventa Citibanamex.

¿Quiénes estarán en el Corona Capital 2026?

Este es el cartel completo del Corona Capital 2026 (X/@CoronaCapital)

Viernes:

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Gorillaz

Mumford & Sons

Daniel Caesar

James Blake

The Kooks

Absolutely

Anna Luna

Chezlie

Chvrches

CMAT

Darianna Everett

Durand Jones & The Indications

Fcukers

Friko

Grace Ives

Hot Milk

JMSN

Model/Actriz

Olive Jones

Rip Magic

Thee Sinseers

Sofía Isella

Violet Grohl

Yung Lean

Sábado:

Twenty One Pilots

The Offspring

Pierce the Veil

Underworld

Mother Mother

Baby Queen

Balu Brigada

BØRNS

Dope Lemon

The Hellp

Jordana

Maisie Peters

Militarie Gun

Ms.Gloom

New Constellations

Peaches

Princess Chelsea

Quarters

Rikas

Sawyer Hill

Strawberry Guy

We Are Scientists

Zella

Domingo:

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The Strokes

The XX

Lola Young

Lil Yachty

Bunt

Angine de Poitrine

Bad Suns

The Black Crowes

Céline Dessberg

Ela Minus

Freak Slug

Good Kid

Johnny Marr

Loyle Carner

Manic Street Preachers

Moyka

Ninajirachi

Purity Ring

Ratboys

Rev Run

Roar

Santigold

Tipling Rock

Tricky