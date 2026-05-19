México

Imelda Tuñón incursiona en el regional mexicano en medio de demandas, amenazas y una batalla legal con José Manuel Figueroa

La cantante aseguró que cuenta con protección y confirmó procesos legales en curso

Guardar
Google icon
La viuda de Julián Figueroa inicia una nueva faceta en su trayectoria artística .
Imelda Tuñón anuncia un cambio musical importante y se aleja parcialmente del pop en busca de nuevos sonidos. - (IG(/imetunon)

Imelda Tuñón sorprendió al revelar que dejará parcialmente el pop para explorar un nuevo camino musical. La declaración llega en uno de los momentos más tensos de su vida pública, marcado por conflictos legales y señalamientos mediáticos relacionados con José Manuel Figueroa.

La artista explicó que actualmente atraviesa una etapa de transformación profesional y personal. Aunque no abandonará por completo el género que la dio a conocer, sí reconoció que busca un sonido distinto para relanzar su carrera.

PUBLICIDAD

“Estoy retomando mi carrera, estoy dando un giro, estoy viendo para dónde voy… siempre he sido de pop, entonces ahorita me estoy cambiando a otro género”, expresó la cantante durante un encuentro con medios.

“Daño moral no da la cárcel”: la frase que encendió la polémica

La cantante enfrenta una etapa de transformación profesional y personal marcada por conflictos legales y presión mediática. - (Instagram: @imetunon)
La cantante enfrenta una etapa de transformación profesional y personal marcada por conflictos legales y presión mediática. - (Instagram: @imetunon)

Durante sus declaraciones, Imelda Tuñón también respondió a las recientes amenazas legales de José Manuel Figueroa, quien aseguró que buscaría proceder en su contra tras las acusaciones relacionadas con supuesto abuso hacia Julián Figueroa.

PUBLICIDAD

La cantante dejó claro que sus abogados ya manejan el caso y evitó profundizar en detalles para no afectar el proceso jurídico. “Daño moral no da la cárcel, no. Fuera de eso no tengo nada más que decir”, afirmó de manera contundente.

Además, sostuvo que se siente protegida ante la situación actual. “Estoy obviamente protegida… sí tengo protección, porque sí tienen bastantes demandas en contra, o sea, de violencia en contra de las mujeres”, comentó sin ampliar más información sobre los procedimientos mencionados.

Una nueva etapa artística en medio de la tensión mediática

jose manuel figueroa mexico 02182020 (Foto; Instagram / @jmfigueroa_mx)
La polémica entre Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa escala tras amenazas legales vinculadas al caso Julián Figueroa. - @jmfigueroa_mx)

Imelda Tuñón aseguró que ha decidido mantener distancia pública de los temas legales y permitir que su equipo jurídico actúe conforme a derecho. La intérprete insistió en que cualquier declaración adicional podría interferir con los procesos en curso.

La también cantante reconoció que los últimos años han impactado directamente en su desempeño artístico y emocional. Según explicó, las experiencias recientes modificaron la forma en que vive actualmente los escenarios y las presentaciones públicas.

Mientras la controversia continúa creciendo, Tuñón busca reenfocar su imagen hacia una nueva faceta musical. Entre conflictos, declaraciones y cambios profesionales, la cantante atraviesa una etapa que promete mantenerla en el centro de la conversación dentro del espectáculo mexicano.

Temas Relacionados

Imelda TuñónJosé Manuel Figueroamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estudiantes del IPN marchan frente a la SEP: exigen que Mario Delgado aclarar desvíos de recursos

La movilización estudiantil demanda el reconocimiento del movimiento, aumento presupuestal y revisión de presuntas irregularidades administrativas

Estudiantes del IPN marchan frente a la SEP: exigen que Mario Delgado aclarar desvíos de recursos

Samia denuncia rechazo de La Casa de los Famosos México y revela requisitos para entrar: “No tienes followers”

La actriz explica que la decisión se basó en su número de seguidores y la falta de escándalos o proyectos recientes que le otorguen vigencia

Samia denuncia rechazo de La Casa de los Famosos México y revela requisitos para entrar: “No tienes followers”

Inhabilitan hasta por 20 años a exfuncionarios de la Policía Federal por desvío de 65 millones de dólares

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa sancionó a dos ex servidores públicos por faltas administrativas graves

Inhabilitan hasta por 20 años a exfuncionarios de la Policía Federal por desvío de 65 millones de dólares

Gobierno de México confirma que Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, libra extradición de EEUU

El abogado enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal

Gobierno de México confirma que Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, libra extradición de EEUU

¿Cómo prevenir un golpe de calor en bebés? Estas son las recomendaciones para protegerlos

La reciente ola de calor ha provocado la muerte de trece personas en México

¿Cómo prevenir un golpe de calor en bebés? Estas son las recomendaciones para protegerlos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a presunto implicado en multihomicidio de familia en Tehuitzingo, Puebla: el móvil se investiga

Capturan a presunto implicado en multihomicidio de familia en Tehuitzingo, Puebla: el móvil se investiga

Operativo en Quintana Roo exhibió presunta red de narcotráfico marítimo de cannabis: del puerto de Chiquilá hacia la isla de Holbox

Cae “La Tía” por el asesinato de Carlos Manzo: filtraba información de operativos policiales al CJNG

Comando armado secuestra y ejecuta a madre e hija en Cosoleacaque, Veracruz

Del CJNG a los Viagras: estos son los cárteles que operan en la Meseta Purépecha de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Samia denuncia rechazo de La Casa de los Famosos México y revela requisitos para entrar: “No tienes followers”

Samia denuncia rechazo de La Casa de los Famosos México y revela requisitos para entrar: “No tienes followers”

Gobierno de México confirma que Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, libra extradición de EEUU

Cómo preparar una tisana ideal para calmar la ansiedad y mejorar el sueño

The Rolling Stones y Diablos Rojos del México lanzan colección especial de edición limitada

Cazzu desata indirectas de conductores de Sale el Sol, ¿dirigidas a Ventaneando?

DEPORTES

Hay un lugar en CDMX donde puedes intercambiar tus estampas repetidas del Mundial 2026 y es gratis

Hay un lugar en CDMX donde puedes intercambiar tus estampas repetidas del Mundial 2026 y es gratis

Estos serán los árbitros que impartirán justicia en la Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul

¿Qué pasó en la primera exhibición del documental de Cruz Azul?

Selección Nacional de México suma a César Montes y Luis Chávez a su concentración rumbo al Mundial 2026

Roland Garros 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO el segundo Grand Slam de la temporada desde México