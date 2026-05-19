Imelda Tuñón incursiona en el regional mexicano en medio de demandas, amenazas y una batalla legal con José Manuel Figueroa

Imelda Tuñón anuncia un cambio musical importante y se aleja parcialmente del pop en busca de nuevos sonidos. - (IG(/imetunon)

Imelda Tuñón sorprendió al revelar que dejará parcialmente el pop para explorar un nuevo camino musical. La declaración llega en uno de los momentos más tensos de su vida pública, marcado por conflictos legales y señalamientos mediáticos relacionados con José Manuel Figueroa.

La artista explicó que actualmente atraviesa una etapa de transformación profesional y personal. Aunque no abandonará por completo el género que la dio a conocer, sí reconoció que busca un sonido distinto para relanzar su carrera.

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“Estoy retomando mi carrera, estoy dando un giro, estoy viendo para dónde voy… siempre he sido de pop, entonces ahorita me estoy cambiando a otro género”, expresó la cantante durante un encuentro con medios.

“Daño moral no da la cárcel”: la frase que encendió la polémica

La cantante enfrenta una etapa de transformación profesional y personal marcada por conflictos legales y presión mediática. - (Instagram: @imetunon)

Durante sus declaraciones, Imelda Tuñón también respondió a las recientes amenazas legales de José Manuel Figueroa, quien aseguró que buscaría proceder en su contra tras las acusaciones relacionadas con supuesto abuso hacia Julián Figueroa.

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La cantante dejó claro que sus abogados ya manejan el caso y evitó profundizar en detalles para no afectar el proceso jurídico. “Daño moral no da la cárcel, no. Fuera de eso no tengo nada más que decir”, afirmó de manera contundente.

Además, sostuvo que se siente protegida ante la situación actual. “Estoy obviamente protegida… sí tengo protección, porque sí tienen bastantes demandas en contra, o sea, de violencia en contra de las mujeres”, comentó sin ampliar más información sobre los procedimientos mencionados.

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Una nueva etapa artística en medio de la tensión mediática

La polémica entre Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa escala tras amenazas legales vinculadas al caso Julián Figueroa. - @jmfigueroa_mx)

Imelda Tuñón aseguró que ha decidido mantener distancia pública de los temas legales y permitir que su equipo jurídico actúe conforme a derecho. La intérprete insistió en que cualquier declaración adicional podría interferir con los procesos en curso.

La también cantante reconoció que los últimos años han impactado directamente en su desempeño artístico y emocional. Según explicó, las experiencias recientes modificaron la forma en que vive actualmente los escenarios y las presentaciones públicas.

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Mientras la controversia continúa creciendo, Tuñón busca reenfocar su imagen hacia una nueva faceta musical. Entre conflictos, declaraciones y cambios profesionales, la cantante atraviesa una etapa que promete mantenerla en el centro de la conversación dentro del espectáculo mexicano.