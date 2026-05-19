General Motors no se va de México: ensamblará 80 mil vehículos a partir de 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza anuncio de inversión millonaria de GM. (Crédito: Presidencia)

Desde la planta automotriz de General Motors en Toluca, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum junto al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el director general de General Motors (GM) México, Francisco Garza Rodríguez, encabezaron el anuncio que busca darle impulso al sector automotriz a nivel nacional con el ensamblaje de 80 mil vehículos anuales a partir de 2027.

Detalles sobre el proyecto automotriz de GM en México

“A partir de 2027 iniciaremos el ensamble local de unidades para el mercado nacional, con la meta de alcanzar una capacidad aproximada de 80 mil vehículos anuales hacia 2030”, así lo anunció el directivo de GM, adelantando que el proyecto iniciará con el ensamblaje de dos modelos Groove y, posteriormente, uno de los “favoritos” de la presidenta, Aveo.

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Entre los detalles que se dieron a conocer está el punto de iniciación, el cual tendrá lugar en complejo de manufactura en Ramos Arizpe, Coahuila, ya que destaca por sus 45 años de historia, reflejando “innovación, calidad y evolución tecnológica”.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza anuncio de inversión millonaria de GM. (Crédito: Presidencia)

Garza Rodríguez resaltó los logros que se han dado desde Ramos Arizpe: “Integra cinco plantas y el talento de más de 5 mil colaboradores consolidándose como un motor de desarrollo para Coahuila y para México... General Motors es el productor número uno de vehículos eléctricos en México”.

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Recordó que en enero de este año, la compañía anunció una inversión de mil millones de dólares, de la cual forma parte este proyecto alineándose al Plan México implementado por el gobierno federal:

“Es un proyecto concebido en México para México, que fortalece la industria nacional, aprovecha la capacidad instalada en nuestro país y contribuye a reducir la dependencia del exterior, impulsando un desarrollo industrial sostenible”.

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La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza anuncio de inversión millonaria de GM. (Crédito: Presidencia)

Inversión es resultado de “creer en México”, asegura Sheinbaum

Durante su intervención, la presidenta destacó el proyecto anunciado este 19 de mayo por General Motors, ya que las negociaciones para la implementación tardaron “más de un año”, lo cual es resultado de una “visión de creer en México, pensar en México y en los trabajadores mexicanos”.

La mandataria mexicana recalcó que el Plan México reúne a trabajadores, empresarios, comerciantes y servidores públicos de los tres niveles de gobierno con el objetivo de fortalecer la producción dirigida tanto al mercado nacional como a la exportación. A casi dos años de las elecciones de 2024, subrayó que la administración sostiene este compromiso como eje de su gestión.

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La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza anuncio de inversión millonaria de GM. (Crédito: Presidencia)

Sheinbaum recordó que pese a la decisión del presidente Donald Trump sobre el incremento de los aranceles en 2025, señaló que México continúa representando una oportunidad de inversión, recalcando que las empresas mexicanas sobresalen a nivel internacional por su productividad.

La producción de 80 mil vehículos en México para 2030 representa un cambio en la dinámica de importaciones, que actualmente llegan desde Asia, según lo expuso Marcelo Ebrard Casaubon: “Esos vehículos significan un impacto muy grande para que General Motors conserve, mantenga, crezca en nuestro país y proteja los empleos”.

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