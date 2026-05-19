Toño Rosique de ‘Exatlón México’ presenta a su bebé de un mes: “Mi clon”

La familia Rosique Saide celebra el primer mes de vida de Amaia con mensajes y fotografías en redes sociales

La llegada de Amaia, hija del conductor Toño Rosique y la periodista Michelle Saide, marca un nuevo capítulo para la familia Rosique Saide, quienes celebraron el primer mes de vida de la bebé con mensajes y fotografías que rápidamente generaron reacciones en redes sociales.

La pareja, que decidió compartir su experiencia de maternidad y paternidad desde el embarazo, optó por detallar la fecha y circunstancias de este nacimiento, que consolidó una relación visible para seguidores desde su boda en 2021 y su actividad pública en TV Azteca.

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Amaia, la pequeña ‘clon’ de Rosique

La publicación dedicada al primer mes de la recién nacida Amaia incluyó imágenes donde la bebé porta un conjunto blanco con moño. El comentario más destacado provino de Rosique, quien escribió: “¡mi clon!”, expresión que fue replicada por seguidores y amigos.

Usuarios destacan el gran parecido físico de Amaia con su padre Toño Rosique, generando interacción en plataformas digitales (IG)

Entre las respuestas, usuarios confirmaron el parecido de la niña con frases como: “sí se parece mucho a ti”, “bella como su papi” y el mensaje: “sí, sólo un 200 %”, refiriéndose con humor al parecido entre padre e hija.

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Por su parte, Saide expresó en su cuenta de Instagram: “Amaia, eres lo mejor de mí… te amo”, acompañado de fotografías recientes. En el contexto familiar, la pareja ha compartido en diversas ocasiones detalles relacionados con su vida privada, consolidando una audiencia fiel en plataformas digitales.

En abril de 2026 nació Amaia, la primera hija de la pareja. En ese momento, Rosique comunicó su emoción en redes sociales con el mensaje: “Una nueva aventura nos espera. La más grande y hermosa de todas. Bienvenida al mundo, Amaia”.

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En una tierna imagen en blanco y negro, las manos de Antonio Rosique y Michelle Saide sostienen los pequeños pies de su recién nacida hija, Amaia, cuyo nacimiento fue anunciado públicamente. (Antonio Rosique: Instagram)

La boda en Monterrey reunió a figuras del deporte y la televisión

La relación de Michelle Saide y Toño Rosique comenzó en 2018 y culminó en una boda religiosa realizada en julio de 2021 en Monterrey, Nuevo León. El evento tuvo un número restringido de asistentes, cercano a 50 personas, y contó con la cobertura de TV Azteca.

Durante entrevistas previas a la ceremonia en Monterrey, Rosique subrayó el vínculo que tiene con la ciudad y señaló: “Es un momento muy especial y son de esos momentos que voy a recordar toda la vida”.

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En la parte logística y emocional de la celebración, Saide relató detalles sobre su vestido de novia, una pieza hecha por Jacobo Borge a partir de tela seleccionada en Los Ángeles, con la intención de representar su ascendencia libanesa. El diseño combinó elementos tradicionales y un color distinto al habitual, integrando azahares y perlas.

El reconocido presentador Antonio Rosique sostiene con emoción a su hija recién nacida, Amaia, en la sala de partos, tras anunciar su llegada. (Antonio Rosique: Instagram)

La lista de invitados incluyó a ex participantes de Exatlón México como Casandra Ascencio, Mati Álvarez, Patricio Araujo y Zudikey Rodríguez. Rodríguez, también parte del reality deportivo, compartió: “La novia es un amor, es una mujer que nos dio muchísimo apoyo durante el Exatlón”.

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El festejo se realizó en un espacio al aire libre con vista a una laguna, ambientado por música en vivo. Los asistentes disfrutaron un menú anunciado por Daniel Bisogno en el programa Ventaneando, el cual incluyó tacos de fideo seco con chicharrón de rib eye, carpacho de betabel, chiles rellenos de arrachera y corazón de filete de res en salsa de pimienta verde.

Antonio Rosique y Michelle Salide posan sonrientes en la playa, anunciando el nacimiento de su hija con una tierna imagen de sus pies. (Antonio Rosique: Instagram)

Como postre, sirvieron una tarta caribeña con base de galleta crocante, leche quemada y cremaquilla con plátano y nuez.

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