México vence a la IA: mariachi toca ‘Titanic’ mientras fiesta terminaba inundada en Edomex

El video se volvió tendencia por la inesperada manera en que los músicos reaccionaron al caos.

Una fiesta terminó convirtiéndose en tendencia en redes sociales luego de que un grupo musical reaccionara de manera inesperada cuando una intensa lluvia comenzó a inundar el lugar del evento.

Lejos de detener la música o abandonar la presentación, los integrantes de la banda decidieron continuar tocando frente a los invitados, quienes observaban sorprendidos cómo el agua comenzaba a cubrir gran parte de la carpa donde se realizaba la celebración.

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El momento fue grabado por varios asistentes y posteriormente compartido en TikTok, plataforma donde el clip rápidamente acumuló miles de reproducciones, comentarios y reacciones por la peculiar decisión de los músicos.

En las imágenes se puede apreciar cómo la lluvia empieza a filtrarse con fuerza dentro del lugar, provocando que el nivel del agua aumentara en cuestión de minutos. Algunos invitados buscaron resguardarse en las esquinas, mientras otros optaron por subirse a las sillas para evitar mojarse más.

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La escena recordó a miles de usuarios la icónica película protagonizada por Leonardo DiCaprio.

Sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención en redes sociales fue la canción elegida por la agrupación para acompañar la escena.

Mientras el caos se apoderaba de la fiesta, los músicos comenzaron a interpretar “My Heart Will Go On”, tema principal de la película Titanic, canción mundialmente conocida en la voz de Celine Dion.

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La escena recordó inmediatamente a muchos usuarios la famosa secuencia de Titanic en la que los músicos continúan tocando mientras el barco se hunde, situación que provocó cientos de bromas y comentarios entre los internautas.

“Caballeros, fue un privilegio tocar con ustedes esta noche.”; “¿QUÉ LES PARECE LA MUSICA DE FONDO?”; “Los músicos hasta el final como en la película jajajaja”; y “Wooo una fiesta con temática del TITANIC. Cuanto costará una igual para el cumpleaños de mi hija que es muy fan de esa película”, fueron algunas de las reacciones que aparecieron en redes sociales.

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Otros usuarios incluso calificaron el momento como “cine puro” y aseguraron que se trataba de una de las escenas “más mexicanas” que habían visto recientemente en internet.

“Lugares donde me emperra no haber estado”, escribió otro internauta mientras el video seguía sumando reproducciones en TikTok.

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A pesar del desastre provocado por la lluvia, el ambiente nunca perdió el humor y terminó convirtiéndose en uno de los clips virales más comentados de las últimas horas.