México

¿Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex de este martes 19 de mayo? Reporte por alcaldías y municipios

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la CDMX y Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

Guardar
Google icon
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México publicó su reporte de hoy a las 15:00 horas sobre la calidad del aire en la capital del país y zona conurbada del Estado de México.

La dependencia actualiza cada hora y todos los días el estado que se encuentra el oxígeno que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta.

PUBLICIDAD

Como resultado de este reporte, los capitalinos y mexiquenses pueden tomar precauciones respecto a actividades al aire libre. En tanto, las autoridades toman medidas en materia ambiental como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Calidad del aire en CDMX y Edomex

El índice Aire y Salud del gobierno capitalino aseguró que la calidad del aire es “Mala” este martes en la Ciudad de México y el Estado de México.

PUBLICIDAD

Esto quiere decir que el riesgo para la salud es “Alto” para las personas que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 0, esto significa que “no necesita protección” frente a los rayos del sol.

En este sentido, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

¿Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México la tarde de este martes?

Hace 27 años se activó la primera contingencia ambiental en el Valle de México y el aire sigue lleno de partículas tóxicas (Foto: Cuartoscuro)
Hace 27 años se activó la primera contingencia ambiental en el Valle de México y el aire sigue lleno de partículas tóxicas (Foto: Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

  • Tlalpan (AJM): Mala
  • Benito Juárez (BJU): Mala
  • Azcapotzalco (CAM): Mala
  • Coyoacán (CCA): Mala
  • Cuajimalpa (CUA): Mala
  • Gustavo A. Madero (GAM): Aceptable
  • Cuauhtémoc (HGM): Sin datos o en mantenimiento
  • Iztacalco (IZT): Aceptable
  • Venustiano Carranza (MER): Aceptable
  • Miguel Hidalgo (MGH): Aceptable
  • Álvaro Obregón (PED): Mala
  • Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
  • Iztapalapa (SAC): Aceptable
  • Tláhuac (TAH): Mala
  • Coyoacán (UAX): Aceptable
  • Iztapalapa (UIZ): Aceptable

En tanto en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en territorio mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

  • Atizapán (ATI): Aceptable
  • Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
  • Cuautitlán Izcalli (CUT): Aceptable
  • Naucalpan (FAC): Aceptable
  • Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento
  • Ecatepec (LLA): Sin datos o en mantenimiento
  • Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena
  • Nezahualcóyotl (NEZ): Aceptable
  • Ecatepec (SAG): Aceptable
  • Tlalnepantla (TLA): Mala
  • Tultitlán (TLI): Aceptable
  • Coacalco (VIF): Aceptable
  • Ecatepec (XAL): Aceptable

Cabe mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías porque tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

Las recomendaciones por la calidad del aire

De Buena a Extremadamente Mala, hay cinco niveles de la calidad del aire (Europa Press)
De Buena a Extremadamente Mala, hay cinco niveles de la calidad del aire (Europa Press)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en la ciudad y el territorio mexiquense.

Señalada con el color verde, el índice de menor preocupación es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.

Le sigue el nivel “Aceptable”, señalado con el color amarillo, en este caso las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles deben considerar reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.

De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un aumento importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay incremento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mucho mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.

En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

El último nivel, detectado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un alza importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.

Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Calidad del aire de la Ciudad de MéxicoCalidad del aire del Estado de MéxicoCalidad del aire de MéxicoÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 19 de mayo: Circulación en el Eje 2 Sur cerrada

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 19 de mayo: Circulación en el Eje 2 Sur cerrada

General Motors no se va de México: ensamblará 80 mil vehículos a partir de 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezaron el anuncio del proyecto que tendrá sede en Ramos Arizpe, Coahuila

General Motors no se va de México: ensamblará 80 mil vehículos a partir de 2027

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 19 de mayo? Marcha de seguridad por lluvias en líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B del Metro

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 19 de mayo? Marcha de seguridad por lluvias en líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B del Metro

Toño Rosique de ‘Exatlón México’ presenta a su bebé de un mes: “Mi clon”

El conductor de TV Azteca comentó una foto de su hija Amaia, fruto de su matrimonio con Michelle Saide. Usuarios destacaron el increíble parecido y el comentario se volvió tendencia en redes sociales

Toño Rosique de ‘Exatlón México’ presenta a su bebé de un mes: “Mi clon”

Precio del dólar hoy en México: La divisa estadounidense se fortaleció al cierre de cotización de este 19 de mayo

El billete verde registró un buen avance frente al peso mexicano, que llevaba varias jornadas cotizando al alza, sin embargo, el estancamiento en las negociaciones de paz en Medio Oriente, mantienen con incertidumbre a los inversores del mercado

Precio del dólar hoy en México: La divisa estadounidense se fortaleció al cierre de cotización de este 19 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Huye, choca y su vehículo se incendia: AMIC detiene a fugitivo con orden de aprehensión en Hermosillo, Sonora

Huye, choca y su vehículo se incendia: AMIC detiene a fugitivo con orden de aprehensión en Hermosillo, Sonora

Detienen al presunto líder de un brazo armado del CJNG en Baja California: lo acusan de homicidio

Defensor de DDHH de Nuevo Laredo acusa a Cabeza de Vaca y exmando de la Marina de orquestar sanciones de EEUU en su contra

Pobladores de Santa María Ostula y Congreso Nacional Indígena denuncian agresiones del CJNG

Capturan a presunto implicado en multihomicidio de familia en Tehuitzingo, Puebla: el móvil se investiga

ENTRETENIMIENTO

Toño Rosique de ‘Exatlón México’ presenta a su bebé de un mes: “Mi clon”

Toño Rosique de ‘Exatlón México’ presenta a su bebé de un mes: “Mi clon”

Corona Capital 2026: así funcionan las preventas que te ayudarán a conseguir boletos más fácil

Alejandra Ávalos admite acercamiento amoroso con René Franco: “Nos estamos conociendo”

KATSEYE regresa a México: este es el mapa y los precios para su concierto

Imelda Tuñón incursiona en el regional mexicano en medio de demandas, amenazas y una batalla legal con José Manuel Figueroa

DEPORTES

América estaría buscando a Idrissi ante inminente salida del Rayito: esta es la cifra millonaria que tendrían que pagar por el marroquí

América estaría buscando a Idrissi ante inminente salida del Rayito: esta es la cifra millonaria que tendrían que pagar por el marroquí

Ni Chicharito ni Hugo Sánchez: este es el único mexicano con un récord de goles imbatible en un Mundial

Quiénes son todos los futbolistas y periodistas que participan en el documental “Azul Oscuro, Azul Celeste”

México vence a la IA: mariachi toca ‘Titanic’ mientras fiesta terminaba inundada en Edomex

La noche en que Pumas destruyó a Cruz Azul en CU y nació la peor ‘cruzazuleada’ de su historia