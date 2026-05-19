¿Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex de este martes 19 de mayo? Reporte por alcaldías y municipios

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México publicó su reporte de hoy a las 15:00 horas sobre la calidad del aire en la capital del país y zona conurbada del Estado de México.
La dependencia actualiza cada hora y todos los días el estado que se encuentra el oxígeno que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta.
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Como resultado de este reporte, los capitalinos y mexiquenses pueden tomar precauciones respecto a actividades al aire libre. En tanto, las autoridades toman medidas en materia ambiental como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.
Calidad del aire en CDMX y Edomex
El índice Aire y Salud del gobierno capitalino aseguró que la calidad del aire es “Mala” este martes en la Ciudad de México y el Estado de México.
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Esto quiere decir que el riesgo para la salud es “Alto” para las personas que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.
En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 0, esto significa que “no necesita protección” frente a los rayos del sol.
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En este sentido, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:
Puedes realizar actividades en exteriores.
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¿Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México la tarde de este martes?
La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.
- Tlalpan (AJM): Mala
- Benito Juárez (BJU): Mala
- Azcapotzalco (CAM): Mala
- Coyoacán (CCA): Mala
- Cuajimalpa (CUA): Mala
- Gustavo A. Madero (GAM): Aceptable
- Cuauhtémoc (HGM): Sin datos o en mantenimiento
- Iztacalco (IZT): Aceptable
- Venustiano Carranza (MER): Aceptable
- Miguel Hidalgo (MGH): Aceptable
- Álvaro Obregón (PED): Mala
- Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
- Iztapalapa (SAC): Aceptable
- Tláhuac (TAH): Mala
- Coyoacán (UAX): Aceptable
- Iztapalapa (UIZ): Aceptable
En tanto en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en territorio mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:
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- Atizapán (ATI): Aceptable
- Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
- Cuautitlán Izcalli (CUT): Aceptable
- Naucalpan (FAC): Aceptable
- Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento
- Ecatepec (LLA): Sin datos o en mantenimiento
- Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena
- Nezahualcóyotl (NEZ): Aceptable
- Ecatepec (SAG): Aceptable
- Tlalnepantla (TLA): Mala
- Tultitlán (TLI): Aceptable
- Coacalco (VIF): Aceptable
- Ecatepec (XAL): Aceptable
Cabe mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías porque tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.
Las recomendaciones por la calidad del aire
La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en la ciudad y el territorio mexiquense.
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Señalada con el color verde, el índice de menor preocupación es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.
Le sigue el nivel “Aceptable”, señalado con el color amarillo, en este caso las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles deben considerar reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.
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De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un aumento importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay incremento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.
A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mucho mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.
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En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.
El último nivel, detectado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un alza importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.
Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.
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