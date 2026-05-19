Menos tareas en escuelas de la CDMX: diputada de Morena propone que los niños tengan más tiempo libre

La iniciativa busca proteger el tiempo libre de los estudiantes al establecer límites en la cantidad de actividades académicas fuera de clase. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diputada local Ana Luisa Buendía García, de Morena, presentó este 19 de junio una iniciativa para reformar la Ley de Educación de la Ciudad de México con el objetivo de limitar el exceso de tareas escolares y proteger el tiempo libre de los estudiantes.

Esta propuesta en el Congreso de la CDMX plantea que las actividades académicas deben ser proporcionales y fomentar la autonomía del alumnado, priorizando el aprovechamiento académico durante la jornada escolar.

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El proyecto modificaría la fracción XI del artículo 9 y agregaría un segundo párrafo al artículo 64 de la legislación vigente, estableciendo la obligación de vigilar que los materiales y métodos educativos, así como la organización y estructura escolar, sean adaptables a las necesidades de cada estudiante y permitan un desarrollo integral, sin saturar su tiempo fuera de clase.

En la redacción actual, la ley de la CDMX exige que las personas educadoras propicien actividades de aprendizaje y desarrollen contenidos cívicos según las constituciones federal y local. Sin embargo, la reforma de Buendía plantea, por primera vez, que las tareas escolares no deberán exceder el marco de una educación equilibrada y deberán respetar el derecho de las y los alumnos a disponer de su tiempo libre.

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La iniciativa de la diputada Buendía aún se encuentra en discusión en el Congreso y no ha entrado en vigor.

“No estamos proponiendo desaparecer las tareas”, afirma Buendía

La propuesta busca que los alumnos puedan disfrutar del tiempo libre al terminar la jornada escolar. Crédito: X/@Congreso_CdMex

Ana Buendía, diputada local de Morena defendió en el Congreso de la Ciudad de México, su iniciativa para limitar las tareas escolares fuera del horario de clases. Planteó que el Estado debe asumir responsabilidad y liberar a las familias de actividades académicas que, afirma, corresponden estrictamente al tiempo escolar.

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La legisladora capitalina sostuvo que “no estamos proponiendo desaparecer las tareas”, sino garantizar su proporcionalidad, adaptabilidad y respeto al tiempo libre de los menores. “Queremos que el tiempo que hoy se pierde en maquetas improvisadas y planas interminables, se recupere para la vida”, enfatizó Buendía en tribuna.

Durante la defensa de la iniciativa, la diputada subrayó la intención de que niñas y niños cuenten con más espacio para el juego, el descanso y la activación física. Ana Buendía vinculó esta medida con la consolidación del sistema público de cuidados en la capital, según su intervención este domingo.

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El Congreso de la Ciudad de México aprueba reformas para proteger a médicos en formación

Las nuevas obligaciones exigen que la Secretaría de Salud garanticen el respeto a los derechos humanos y la salud mental del personal en formación médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Salud local para proteger a médicos residentes e internos de pregrado, así como al personal en servicio social, con el objetivo de crear espacios seguros y libres de maltrato en hospitales y centros académicos.

Las modificaciones, votadas el pasado 9 de abril con respaldo de 51 diputadas y diputados, obligan a las instituciones a garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos, la capacitación ética y el cuidado de la salud mental. Se busca fortalecer el sistema sanitario de la capital y enfrentar el incremento de enfermedades crónicas, que durante décadas ha saturado la infraestructura hospitalaria.

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