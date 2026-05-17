Reportan la renuncia de trabajadores de la remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX a un mes del Mundial

Reportan que trabajadores de la Línea 2 renunciaron en medio de obras de remodelación (X/ @SOBSECDMX)

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) junto con el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) mantienen trabajos acelerados en la Línea 2 para terminar con la remodelación que empezó en febrero, a menos de un mes de que inicie la Copa Mundial 2026, las autoridades ya pusieron una fecha límite para concluir con las obras.

Sin embargo, en medio del malestar de los usuarios por las obras, pasillos reducidos, escaleras y pasillos en obra negra, surgió una nueva problemática por la remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX. Recientemente, reportaron que trabajadores habrían renunciado, lo que generaría retrasos para entregar las obras de remodelación en la Línea 2.

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Y es que, en redes sociales, usuarios viralizaron que en la estación Bellas Artes aparecieron letreros en los que se lee “Se solicita personal”, pues las autoridades estarían contratando más obreros para concluir los trabajos a tiempo.

¿Qué se sabe de la renuncia de trabajadores de la remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX?

Actualmente, diferentes estaciones presentan una intervención mayor, lo que ha generado problemas de movilidad. Por otra parte, En Bellas Artes, los pasillos y escaleras permanecen en obra negra. Usuarios reportan que esta estación resulta la más compleja de recorrer debido a que varias entradas se encuentran completamente cerradas y otras presentan trabajos de colocación de mosaicos en las escaleras, lo que reduce considerablemente el flujo y genera retrasos en la movilidad.

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En ella se observan carteles en el pasillo de transborde que anuncian empleos para labores relacionadas con la obra; hasta el momento, las autoridades no han emitido alguna postura al respecto de la supuesta renuncia de los obreros que laboran en la remodelación del Metro CDMX.

Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la CDMX, anunció que a finales de mayo se entregarán en su totalidad las obras en el STC Metro, y con ello se reestablecerá la operación cotidiana de los trenes en la Línea 2. Pero, tras el reporte de la renuncia de trabajadores, las obras presentarían retrasos.

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Las obras en la Línea 2, específicamente en las estaciones Hidalgo, Bellas Artes, Zócalo, San Antonio Abad y Chabacano, han generado una disminución del 70 por ciento en las ventas de los comercios instalados en estas ubicaciones. Diversos locales y stands se han visto obligados a cerrar temporalmente debido a la presencia de escombro, polvo y complicaciones en la movilidad dentro de los pasillos. Esta situación ha impactado directamente tanto a comerciantes como a usuarios habituales del sistema de transporte.