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KATSEYE regresa a México: este es el mapa y los precios para su concierto

El show está programado para el próximo 27 de noviembre en el Palacio de los Deportes

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KATSEYE regresa a México
KATSEYE regresa a México

KATSEYE anunció hace unos días su regreso a tierras mexicanas como parte de su gira internacional “The WILDWORLD Tour”, marcando su rencuentro con sus fanáticos mexicanos.

Ante esta noticia, publicada el pasado 13 de mayo, sus seguidores llenaron las redes con mensajes de apoyo y emoción al tener por segunda vez a Yoonchae, Sophia, Daniela, Lara y Megan en la Ciudad de México.

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¿Cuándo es el concierto de KATSEYE en CDMX?

Los detalles del show fueron publicados por medio cuentas oficiales de la promotora, Ocesa K-pop. Según esta información, el concierto de la banda de chicas está programado para el próximo 27 de noviembre en el Palacio de los Deportes, ubicado en la capital del país

La venta de boletos comenzará el jueves 21 de mayo, en punto de las 15:00 horas a través de su sito web.

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Precios y zona del show

De acuerdo con los datos proporcionados en las redes sociales de la empresa organizadora este es el mapa y los precios que tendrá el espectáculo:

Zona Oro

  • $5,208
  • $7,812

Zona Plata

  • $4,811
  • $6,820

Zona B

  • $3,943
  • $4,811
  • $6,820

Zona C

  • $3,199
  • $3,839
  • $4,991

Zona D

  • $2,480
  • $2,926
  • $4,948

Zona E

  •  $1,711
  • $1,968
KATSEYE en México
Precios y mapa de KATSEYE en México. (X - @ocesa_kpop)

¿Quién es KATSEYE?

KATSEYE es una agrupación femenina creada en Los Ángeles, California, producto de una colaboración entre la empresa surcoreana HYBE Corporation y Geffen Records.

El proyecto nació con la intención de atraer a una audiencia global mediante una propuesta que combina elementos del K-pop, canciones en inglés y una integración multicultural.

Asimismo, este grupo se formó a través del reality The Debut: Dream Academy, un programa que reunió a más de 120 mil aspirantes de distintas partes del mundo.

Tras el proceso de selección, seis jóvenes fueron elegidas para integrar la agrupación: Sofia Laforteza, Manon Bannerman, Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel y Yoonchae Jeung, quienes representan a países como Filipinas, Suiza, Estados Unidos y Corea del Sur.

Durante su periodo de formación, las integrantes atravesaron el intenso sistema de preparación característico de las industrias de entretenimiento de Corea del Sur, enfocado en disciplinas como canto, baile y desarrollo escénico y mediático.

La agrupación debutó el 16 de agosto de 2024 con el miniálbum SIS (Soft Is Strong), alcanzando millones de reproducciones con temas como “Debut” y “Touch”.

Para 2025 lanzaron el EP Beautiful Chaos, además de participar en eventos como KCON LA y posicionarse en rankings como el Billboard Hot 100 gracias a su sencillo “Gnarly”.

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