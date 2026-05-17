Folio de la Beca Rita Cetina 2026: cómo utilizar el nuevo buscador de estatus para saber si fui aceptado en el programa

El sistema de consulta de folios para las Becas del Bienestar vuelve a estar disponible y, para quienes aún desconocen cómo utilizarlo, aquí se encuentra el enlace y las instrucciones para verificar con folio los resultados de la Beca Rita Cetina, así podrás saber si tu hijo recibirá el apoyo de uniformes y útiles escolares de primaria en 2026.
El buscador de estatus actualizado para la Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026 está diseñado para que padres y estudiantes que realizaron el registro confirmen si han sido seleccionados para el apoyo económico que otorga el Gobierno de México. El acceso oficial es: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/folio.
PUBLICIDAD
¿Cómo utilizar el nuevo buscador de estatus para saber si fui aceptado a la Beca Rita Cetina?
Para consultar el estatus de la Beca Rita Cetina de primaria utilizando el folio, los padres deben ingresar a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/folio, seleccionar la opción “Consultar folio”, activar la casilla “Soy Humano” y verificar. A continuación, se debe ingresar el folio proporcionado al finalizar el registro y seleccionar “Buscar”. De este modo, se accede a la información sobre los resultados de la solicitud.
- Ingresa al enlace: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/folio.
- Dentro de la sección “Consultar folio”, marca la casilla “Soy Humano” y verifica.
- Escribe el folio que recibiste al finalizar el registro de la Beca Rita Cetina.
- Selecciona “Buscar”.
- El sistema mostrará si tu hijo fue seleccionado para recibir el apoyo en 2026.
Las familias con estudiantes de primaria en escuelas públicas aún pueden solicitar el apoyo que otorga 2 mil 500 pesos por alumno
Montos confirmados y entrega de tarjetas
Por otra parte, la entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para niños de primaria se efectuará de forma ordenada entre el 18 de mayo y el 31 de julio. Cabe indicar que el plástico será indispensable para que los nuevos beneficiarios puedan cobrar los 2 mil 500 pesos que entregará el programa antes de que inicie el próximo ciclo escolar.
PUBLICIDAD
Para recoger la tarjeta, será necesario que los padres, madres o tutores presenten identificación oficial en original y copia, copia del acta de nacimiento, copia del CURP y comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses. Por parte del estudiante, se solicitarán copia del acta de nacimiento y del CURP.
En cuanto al depósito, el primer pago de la beca para los alumnos de primaria se llevará a cabo en agosto de 2026, previo al inicio del ciclo escolar.
PUBLICIDAD
Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD