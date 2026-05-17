México

Folio de la Beca Rita Cetina 2026: cómo utilizar el nuevo buscador de estatus para saber si fui aceptado en el programa

Por otra parte, la entrega de tarjetas del Bienestar para estos beneficiarios de primaria se efectuará de forma ordenada entre el 18 de mayo y el 31 de julio

Guardar
Google icon
Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)
Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)

El sistema de consulta de folios para las Becas del Bienestar vuelve a estar disponible y, para quienes aún desconocen cómo utilizarlo, aquí se encuentra el enlace y las instrucciones para verificar con folio los resultados de la Beca Rita Cetina, así podrás saber si tu hijo recibirá el apoyo de uniformes y útiles escolares de primaria en 2026.

El buscador de estatus actualizado para la Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026 está diseñado para que padres y estudiantes que realizaron el registro confirmen si han sido seleccionados para el apoyo económico que otorga el Gobierno de México. El acceso oficial es: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/folio.

PUBLICIDAD

Imagen U64MKIYX75BDZKVS7I3QD45VCQ

¿Cómo utilizar el nuevo buscador de estatus para saber si fui aceptado a la Beca Rita Cetina?

Para consultar el estatus de la Beca Rita Cetina de primaria utilizando el folio, los padres deben ingresar a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/folio, seleccionar la opción “Consultar folio”, activar la casilla “Soy Humano” y verificar. A continuación, se debe ingresar el folio proporcionado al finalizar el registro y seleccionar “Buscar”. De este modo, se accede a la información sobre los resultados de la solicitud.

  1. Ingresa al enlace: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/folio.
  2. Dentro de la sección “Consultar folio”, marca la casilla “Soy Humano” y verifica.
  3. Escribe el folio que recibiste al finalizar el registro de la Beca Rita Cetina.
  4. Selecciona “Buscar”.
  5. El sistema mostrará si tu hijo fue seleccionado para recibir el apoyo en 2026.

Las familias con estudiantes de primaria en escuelas públicas aún pueden solicitar el apoyo que otorga 2 mil 500 pesos por alumno

Montos confirmados y entrega de tarjetas

Por otra parte, la entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para niños de primaria se efectuará de forma ordenada entre el 18 de mayo y el 31 de julio. Cabe indicar que el plástico será indispensable para que los nuevos beneficiarios puedan cobrar los 2 mil 500 pesos que entregará el programa antes de que inicie el próximo ciclo escolar.

PUBLICIDAD

Para recoger la tarjeta, será necesario que los padres, madres o tutores presenten identificación oficial en original y copia, copia del acta de nacimiento, copia del CURP y comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses. Por parte del estudiante, se solicitarán copia del acta de nacimiento y del CURP.

Beca Rita Cetina 2026: monto confirmado para el primer pago de enero (Foto: Cortesía)
Beca Rita Cetina 2026: monto confirmado para el primer pago de enero (Foto: Cortesía)

En cuanto al depósito, el primer pago de la beca para los alumnos de primaria se llevará a cabo en agosto de 2026, previo al inicio del ciclo escolar.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBuscador de EstatusFolioBecasBecas del BienestarProgramas socialesProgramas del Bienestarmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Síntomas del hantavirus y cómo se diferencia del COVID-19 en México

Según la Secretaría de Salud nacional, México no reporta casos activos de hantavirus hasta mayo de 2026, pese a la preocupación internacional

Síntomas del hantavirus y cómo se diferencia del COVID-19 en México

Huiqui le da mérito a Nicolás Larcamón en Cruz Azul tras vencer a Chivas y conseguir el pase a la Gran Final del Clausura 2026

El técnico mexicano tomó las riendas del cuadro cementero en la última fecha del torneo

Huiqui le da mérito a Nicolás Larcamón en Cruz Azul tras vencer a Chivas y conseguir el pase a la Gran Final del Clausura 2026

¡Bono desata la locura en CDMX! El vocalista de U2 se olvida del rock y se roba la noche bailando salsa

El cantante irlandés sorprendió durante su visita a la capital mexicana tras aparecer en un club nocturno

¡Bono desata la locura en CDMX! El vocalista de U2 se olvida del rock y se roba la noche bailando salsa

Enrique Inzunza niega contacto con autoridades de Estados Unidos y dice estar en Sinaloa

El senador de Morena desmiente versiones sobre contacto con autoridades de EE.UU. y asegura estar en Sinaloa, donde dice no tener nada que temer

Enrique Inzunza niega contacto con autoridades de Estados Unidos y dice estar en Sinaloa

Golpe a “El Jardinero” del CJNG: Marina desmantela cinco narcolaboratorios de metanfetamina valuados en más de 650 mdp

Los laboratorios clandestinos, donde hallaron más de 7 toneladas de sustancias utilizadas para la elaboración de drogas, están relacionados con Audias Flores Silva

Golpe a “El Jardinero” del CJNG: Marina desmantela cinco narcolaboratorios de metanfetamina valuados en más de 650 mdp
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe a “El Jardinero” del CJNG: Marina desmantela cinco narcolaboratorios de metanfetamina valuados en más de 650 mdp

Golpe a “El Jardinero” del CJNG: Marina desmantela cinco narcolaboratorios de metanfetamina valuados en más de 650 mdp

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de mayo: alerta SSC por fraudes con carreras deportivas falsas en CDMX

Estos serían los beneficios que obtendrían Los Chapitos en caso de entregarse a la justicia de EEUU

Investigación de exfuncionarios de Sinaloa no ponen en riesgo a gobierno estatal, señala Yeraldine Bonilla

Caen tres adolescentes armados y con droga en Culiacán: llevaban un fusil SCAR, una ametralladora M249S y un rifle tipo AK-47

ENTRETENIMIENTO

Jorge D’Alessio explota tras rumores de romance luego de su separación con Marichelo

Jorge D’Alessio explota tras rumores de romance luego de su separación con Marichelo

¡Bono desata la locura en CDMX! El vocalista de U2 se olvida del rock y se roba la noche bailando salsa

La mexicana Marina de Tavira sorprende en Cannes con ovación por ‘Siempre soy tu animal materno’

Louis Tomlinson revela por qué México es su lugar favorito para cantar: “Hay una especie de caos que me encanta”

Así se verá el show y escenario de Harry Styles en Mexico en el Estadio GNP Seguros

DEPORTES

Huiqui le da mérito a Nicolás Larcamón en Cruz Azul tras vencer a Chivas y conseguir el pase a la Gran Final del Clausura 2026

Huiqui le da mérito a Nicolás Larcamón en Cruz Azul tras vencer a Chivas y conseguir el pase a la Gran Final del Clausura 2026

Víctor Velázquez celebra el pase de Cruz Azul a la Final del Clausura 2026: “Fue una semifinal espectacular”

Pet Fest 2026 en Campo Marte: promueven adopción de animales en la Ciudad de México

Cruz Azul elimina a Chivas y es el primer finalista del Clausura 2026: espera rival entre Pumas y Pachuca

Qué sistema táctico usará México en el Mundial 2026 y cómo funciona explicado paso a paso