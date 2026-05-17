Folio de la Beca Rita Cetina 2026: cómo utilizar el nuevo buscador de estatus para saber si fui aceptado en el programa

Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)

El sistema de consulta de folios para las Becas del Bienestar vuelve a estar disponible y, para quienes aún desconocen cómo utilizarlo, aquí se encuentra el enlace y las instrucciones para verificar con folio los resultados de la Beca Rita Cetina, así podrás saber si tu hijo recibirá el apoyo de uniformes y útiles escolares de primaria en 2026.

El buscador de estatus actualizado para la Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026 está diseñado para que padres y estudiantes que realizaron el registro confirmen si han sido seleccionados para el apoyo económico que otorga el Gobierno de México. El acceso oficial es: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/folio.

PUBLICIDAD

¿Cómo utilizar el nuevo buscador de estatus para saber si fui aceptado a la Beca Rita Cetina?

Para consultar el estatus de la Beca Rita Cetina de primaria utilizando el folio, los padres deben ingresar a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/folio, seleccionar la opción “Consultar folio”, activar la casilla “Soy Humano” y verificar. A continuación, se debe ingresar el folio proporcionado al finalizar el registro y seleccionar “Buscar”. De este modo, se accede a la información sobre los resultados de la solicitud.

Ingresa al enlace: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/folio. Dentro de la sección “Consultar folio”, marca la casilla “Soy Humano” y verifica. Escribe el folio que recibiste al finalizar el registro de la Beca Rita Cetina. Selecciona “Buscar”. El sistema mostrará si tu hijo fue seleccionado para recibir el apoyo en 2026.

Las familias con estudiantes de primaria en escuelas públicas aún pueden solicitar el apoyo que otorga 2 mil 500 pesos por alumno

Montos confirmados y entrega de tarjetas

Por otra parte, la entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para niños de primaria se efectuará de forma ordenada entre el 18 de mayo y el 31 de julio. Cabe indicar que el plástico será indispensable para que los nuevos beneficiarios puedan cobrar los 2 mil 500 pesos que entregará el programa antes de que inicie el próximo ciclo escolar.

PUBLICIDAD

Para recoger la tarjeta, será necesario que los padres, madres o tutores presenten identificación oficial en original y copia, copia del acta de nacimiento, copia del CURP y comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses. Por parte del estudiante, se solicitarán copia del acta de nacimiento y del CURP.

Beca Rita Cetina 2026: monto confirmado para el primer pago de enero (Foto: Cortesía)

En cuanto al depósito, el primer pago de la beca para los alumnos de primaria se llevará a cabo en agosto de 2026, previo al inicio del ciclo escolar.

PUBLICIDAD

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas