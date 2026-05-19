Huye, choca y su vehículo se incendia: AMIC detiene a fugitivo con orden de aprehensión en Hermosillo, Sonora

Así quedó la camioneta donde intentó escapar. Crédito: Redes Sociales

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detuvo el pasado 18 de mayo a un sujeto identificado como Diego Roberto “N” en las inmediaciones de San Pedro “El Saucito”, en Hermosillo, Sonora, luego de que intentara evadir una orden de aprehensión a bordo de un vehículo que terminó incendiándose durante la persecución.

Según un reporte demitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), ninguna persona resultó con lesiones de gravedad tras el hecho.

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La unidad involucrada fue una camioneta de la marca Mazda, color vino.

La orden para atraparlo fue emitida por una autoridad judicial en contra de Diego Roberto “N” por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, abuso de confianza y fraude, así como por amenazas.

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Fue el Departamento de Aprehensiones de la FGJES el que localizó al señalado y buscó cumplimentar el mandamiento judicial.

Al ver a los agentes, el imputado arrancó el vehículo e intentó escapar

En el momento en que los elementos ministeriales se acercaron para ejecutar la orden, Diego Roberto “N” aceleró su vehículo y huyó por distintas vialidades de la ciudad.

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La persecución fue captada en video y circuló en redes sociales y medios de comunicación locales.

Durante la evasión, el conductor realizó maniobras que pusieron en riesgo tanto a los agentes que lo seguían como a conductores y peatones que se encontraban en las vialidades.

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Las autoridades reportaron que en algún punto de la huida, la unidad donde viajaba el presunto criminal impactó una otra camioneta de la marca Honda.

La camioneta involucrada se incendió. Crédito: Redes Sociales.

Tras el choque, la unidad que conducía el supuesto delincuente comenzó a incendiarse. Fue en ese momento cuando los elementos de la AMIC lograron concretar la detención.

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No se reportaron personas con lesiones de gravedad entre los agentes participantes, el detenido ni terceros involucrados.

El detenido fue puesto a disposición luego de la captura. Crédito: FGJES

Diego Roberto “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, instancia que determinará su situación jurídica.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora señaló que la acción se llevó a cabo con apego a la legalidad y respeto al debido proceso.

Otros hechos: FGJES ofrece medio millón por el médico involucrado en muertes por sueros vitaminados

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora difundió una ficha de búsqueda para localizar a Jesús Maximiano Verduzco Soto, médico señalado de aplicar sueros vitaminados que habrían provocado la muerte de varias personas en la entidad.

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La recompensa asciende a 500 mil pesos para quien proporcione información que conduzca a su captura.

La ficha lo busca por su probable participación en el delito de homicidio culposo con resultado material por responsabilidad médica.

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El médico no se presentó a su audiencia inicial de formulación de imputación, lo que derivó en que la autoridad judicial notificara el incumplimiento al juez de distrito para determinar lo conducente respecto al amparo que Verduzco Soto tenía en curso.

Ante la inasistencia y la prevista revocación de su amparo, autoridades estatales y federales intensificaron su búsqueda.