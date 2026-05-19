México

Huye, choca y su vehículo se incendia: AMIC detiene a fugitivo con orden de aprehensión en Hermosillo, Sonora

Elementos del Departamento de Aprehensiones de la FGJES localizaron a Diego Roberto “N” en San Pedro “El Saucito” para cumplimentar una orden judicial por fraude, abuso de confianza, asociación delictuosa y amenazas

Guardar
Google icon
Así quedó la camioneta donde intentó escapar. Crédito: Redes Sociales
Así quedó la camioneta donde intentó escapar. Crédito: Redes Sociales

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detuvo el pasado 18 de mayo a un sujeto identificado como Diego Roberto “N” en las inmediaciones de San Pedro “El Saucito”, en Hermosillo, Sonora, luego de que intentara evadir una orden de aprehensión a bordo de un vehículo que terminó incendiándose durante la persecución.

Según un reporte demitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), ninguna persona resultó con lesiones de gravedad tras el hecho.

PUBLICIDAD

La unidad involucrada fue una camioneta de la marca Mazda, color vino.

La orden para atraparlo fue emitida por una autoridad judicial en contra de Diego Roberto “N” por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, abuso de confianza y fraude, así como por amenazas.

PUBLICIDAD

Fue el Departamento de Aprehensiones de la FGJES el que localizó al señalado y buscó cumplimentar el mandamiento judicial.

Al ver a los agentes, el imputado arrancó el vehículo e intentó escapar

En el momento en que los elementos ministeriales se acercaron para ejecutar la orden, Diego Roberto “N” aceleró su vehículo y huyó por distintas vialidades de la ciudad.

La persecución fue captada en video y circuló en redes sociales y medios de comunicación locales.

Durante la evasión, el conductor realizó maniobras que pusieron en riesgo tanto a los agentes que lo seguían como a conductores y peatones que se encontraban en las vialidades.

Las autoridades reportaron que en algún punto de la huida, la unidad donde viajaba el presunto criminal impactó una otra camioneta de la marca Honda.

La camioneta involucrada se incendió. Crédito: Redes Sociales.
La camioneta involucrada se incendió. Crédito: Redes Sociales.

Tras el choque, la unidad que conducía el supuesto delincuente comenzó a incendiarse. Fue en ese momento cuando los elementos de la AMIC lograron concretar la detención.

No se reportaron personas con lesiones de gravedad entre los agentes participantes, el detenido ni terceros involucrados.

El detenido fue puesto a disposición luego de la captura. Crédito: FGJES
El detenido fue puesto a disposición luego de la captura. Crédito: FGJES

Diego Roberto “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, instancia que determinará su situación jurídica.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora señaló que la acción se llevó a cabo con apego a la legalidad y respeto al debido proceso.

Otros hechos: FGJES ofrece medio millón por el médico involucrado en muertes por sueros vitaminados

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora difundió una ficha de búsqueda para localizar a Jesús Maximiano Verduzco Soto, médico señalado de aplicar sueros vitaminados que habrían provocado la muerte de varias personas en la entidad.

La recompensa asciende a 500 mil pesos para quien proporcione información que conduzca a su captura.

(Facebook FGE Sonora)

La ficha lo busca por su probable participación en el delito de homicidio culposo con resultado material por responsabilidad médica.

El médico no se presentó a su audiencia inicial de formulación de imputación, lo que derivó en que la autoridad judicial notificara el incumplimiento al juez de distrito para determinar lo conducente respecto al amparo que Verduzco Soto tenía en curso.

Ante la inasistencia y la prevista revocación de su amparo, autoridades estatales y federales intensificaron su búsqueda.

Temas Relacionados

PersecuciónDetenciónChoqueHermosilloSonoraNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 19 de mayo

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la CDMX y Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 19 de mayo

Menos tareas en escuelas de la CDMX: diputada de Morena propone que los niños tengan más tiempo libre

Una nueva iniciativa pretende que educadores eviten la saturación de actividades posteriores al cierre de la jornada escolar

Menos tareas en escuelas de la CDMX: diputada de Morena propone que los niños tengan más tiempo libre

América estaría buscando a Idrissi ante inminente salida del Rayito: esta es la cifra millonaria que tendrían que pagar por el marroquí

Las Águilas enfrentan una reestructuración tras la reciente eliminación del Clausura 2026 ante Pumas y buscarían mantener su nivel ofensivo

América estaría buscando a Idrissi ante inminente salida del Rayito: esta es la cifra millonaria que tendrían que pagar por el marroquí

Semarnat frena proyecto Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual: así lo confirmó su titular, Alicia Bárcena

Ambientalistas y población civil se opusieron al proyecto por el impacto ambiental que tendría en la zona

Semarnat frena proyecto Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual: así lo confirmó su titular, Alicia Bárcena

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 19 de mayo: por fuertes lluvias y caída de granizo se activa Alerta Amarilla en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 19 de mayo: por fuertes lluvias y caída de granizo se activa Alerta Amarilla en la capital
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al presunto líder de un brazo armado del CJNG en Baja California: lo acusan de homicidio

Detienen al presunto líder de un brazo armado del CJNG en Baja California: lo acusan de homicidio

Defensor de DDHH de Nuevo Laredo acusa a Cabeza de Vaca y exmando de la Marina de orquestar sanciones de EEUU en su contra

Pobladores de Santa María Ostula y Congreso Nacional Indígena denuncian agresiones del CJNG

Capturan a presunto implicado en multihomicidio de familia en Tehuitzingo, Puebla: el móvil se investiga

Operativo en Quintana Roo exhibió presunta red de narcotráfico marítimo de cannabis: del puerto de Chiquilá hacia la isla de Holbox

ENTRETENIMIENTO

Corona Capital 2026: así funcionan las preventas que te ayudarán a conseguir boletos más fácil

Corona Capital 2026: así funcionan las preventas que te ayudarán a conseguir boletos más fácil

Alejandra Ávalos admite acercamiento amoroso con René Franco: “Nos estamos conociendo”

KATSEYE regresa a México: este es el mapa y los precios para su concierto

Imelda Tuñón incursiona en el regional mexicano en medio de demandas, amenazas y una batalla legal con José Manuel Figueroa

Samia denuncia rechazo de La Casa de los Famosos México y revela requisitos para entrar: “No tienes followers”

DEPORTES

América estaría buscando a Idrissi ante inminente salida del Rayito: esta es la cifra millonaria que tendrían que pagar por el marroquí

América estaría buscando a Idrissi ante inminente salida del Rayito: esta es la cifra millonaria que tendrían que pagar por el marroquí

Ni Chicharito ni Hugo Sánchez: este es el único mexicano con un récord de goles imbatible en un Mundial

Quiénes son todos los futbolistas y periodistas que participan en el documental “Azul Oscuro, Azul Celeste”

México vence a la IA: mariachi toca ‘Titanic’ mientras fiesta terminaba inundada en Edomex

La noche en que Pumas destruyó a Cruz Azul en CU y nació la peor ‘cruzazuleada’ de su historia