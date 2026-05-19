México

384 piezas prehispánicas mexicanas llegan a Beijing: el museo más grande de China las exhibe por primera vez

Una selección única de piezas milenarias invita a descubrir la conexión entre naturaleza, símbolos y poder

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Entrada a una exposición con letras iluminadas que dicen 'MAYAS, CEIBA Y COSMOS'. Se muestran proyecciones de la pirámide maya de Chichén Itzá y elementos cósmicos en pantallas oscuras
La colaboración entre el INAH, la UNAM y museos regionales permitió exponer arte y cultura mesoamericana en la capital china (INAH)

El Museo de la Capital de Beijing abre sus puertas a una de las muestras más grandes de arte prehispánico mexicano, pues recibe 384 piezas que trazan más de tres milenios de historia mesoamericana y maya, en una colaboración con el Gobierno de México y el INAH.

La llegada de estas colecciones marca un hito en la divulgación internacional del patrimonio mexicano, al ser la primera vez que se exhiben en el mayor espacio museístico de China.

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La exposición se compone de dos núcleos temáticos: Mesoamérica antigua: naturaleza y arte y Mayas: ceiba y cosmos.

Una sala de exhibición oscura presenta un monitor con un tigre digital azul brillante, flanqueado por vitrinas con objetos y paredes con gráficos de ruinas antiguas
El guacamayo y otros animales sagrados resaltan la importancia de la fauna y los mitos en las culturas mesoamericanas (INAH)

Ambas permanecerán abiertas hasta el 29 de noviembre de 2026, ofreciendo al público chino y visitante internacional un recorrido por la riqueza y diversidad de las antiguas civilizaciones del actual territorio mexicano.

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En respuesta a la pregunta sobre el contenido y alcance de la muestra, el evento reúne objetos originarios de distintos museos mexicanos y abarca desde el periodo Preclásico (2500 a.C.) hasta el Posclásico (1521 d.C.), con piezas que van desde vasijas zoomorfas y figurillas hasta tronos mayas y reproducciones de máscaras icónicas.

Exhibición de museo con una figura de jaguar, estructuras rojas decoradas con patrones prehispánicos y una ilustración de un guerrero antiguo
La simbología maya cobra vida a través de la ceiba, figura central que une inframundo, tierra y cielo en la cosmovisión ancestral (INAH)

El propósito es mostrar cómo la relación entre naturaleza, mitología y poder político definió la vida y cosmovisión de estos pueblos.

Mesoamérica antigua: fauna, mitos y símbolos

Interior de una exposición cultural con paredes rojas y patrones geométricos, vitrinas con artefactos, un panel informativo central y suelo verde con línea de advertencia
Ambas colecciones, 'Mesoamérica antigua' y 'Mayas: ceiba y cosmos', estarán abiertas al público hasta el 29 de noviembre de 2026 (INAH)

El primer bloque, concebido por la Universidad Nacional Autónoma de México, expone 160 piezas del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Bajo la curaduría de Fernando Carrizosa Montfort y Alondra Millán Simón, la muestra explora la importancia de la fauna en las culturas mesoamericanas.

No solo se trata de animales como recursos, sino de seres que, en los mitos, explican el origen del mundo y legitiman el poder de guerreros y dirigentes.

La frontera entre lo humano y lo animal resultaba difusa: se creía que las personas podían transformarse o compartir la esencia de jaguares, aves o reptiles.

Destaca una vasija con forma de guacamaya proveniente del occidente de México, así como un plato decorado con un ave del Altiplano Central.

Estas piezas representan la compleja relación simbólica entre los antiguos pobladores y el entorno natural que los rodeaba.

Mayas: la ceiba y el cosmos, de Campeche a Beijing

La segunda exposición, Mayas: ceiba y cosmos, llega al museo chino tras su paso por Henan y Hebei.

La curaduría, a cargo de Alejandro González Villarruel, Natalia Gabayet González y José Luis Rojas Martínez, reúne 224 piezas originales y dos réplicas que ilustran la relevancia de la ceiba en la cosmovisión maya.

Para los mayas, este árbol conecta el inframundo, el mundo terrenal y el cielo, simbolizando la estructura del universo.

Entre las piezas más representativas figuran figurillas de Jaina, incensarios de Palenque, tronos con glifos de El Tortuguero y atlantes procedentes de Chichén Itzá. También se incluyen reproducciones de la máscara de Calakmul y de un pectoral.

Una máscara de jade maya verde y un collar se exhiben en una vitrina iluminada en una sala de museo oscura, junto a figuras prehispánicas y una escultura de piedra
Una exposición inédita muestra cómo objetos y leyendas dan vida a la riqueza cultural que definió a civilizaciones precolombinas (INAH)

Las piezas abarcan un periodo comprendido entre los años 200 y 1250 de nuestra era y provienen de los museos Nacional de Antropología, Regional de Antropología de Yucatán, el Centro INAH Campeche, así como de museos externos como el Amparo y el Carlos Pellicer Cámara.

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