Detienen al presunto líder de un brazo armado del CJNG en Baja California: lo acusan de homicidio

Foto: SSPC

Autoridades federales y estatales detuvieron en un operativo en la ciudad de Tijuana, Baja California a José Paulino “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado durante un operativo de seguridad en la colonia Chihuahua, en Tijuana.

La acción estuvo encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), así como policías estatales y municipales.

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Datos obtenidos por Infobae México refieren que José Paulino “N”, de 29 años de edad, es identificado por las autoridades como el presunto líder del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), denominado Fuerzas Especiales del Kateo (FEK).

Al momento de su aprehensión, portaba cuatro armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos, dosis de droga y una insignia apócrifa de una institución de seguridad.

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Así fue su captura

Foto: SSPC

Los agentes realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron a José Paulino “N”, vinculado a un grupo delictivo y armado. Tras darle alcance y efectuar una revisión, aseguraron las armas, la droga y la insignia falsa. El detenido fue informado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Según el cruce de información entre dependencias federales y estatales, se confirmó que el sujeto contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado.

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Durante el operativo, se incautaron cinco armas de fuego, así como cargadores, cartuchos y sustancias presuntamente ilícitas. Además, se localizó una insignia falsa de una institución de seguridad entre las pertenencias del detenido.

La detención se enmarca en la estrategia conjunta del Gabinete de Seguridad para frenar a generadores de violencia y salvaguardar el Estado de Derecho en la región.

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Las instituciones involucradas reiteraron su compromiso de mantener la coordinación para enfrentar a integrantes de grupos delictivos y fortalecer la seguridad en Baja California.

Detienen a “El Checo”, presunto jefe regional del CJNG en Baja California

(SSC Baja California)

Otra reciente detención relacionada con el CJNG se registró el pasado 13 de mayo, cuando las autoridades informaron la captura de Sergio “N”, alias “El Checo”, identificado como generador de violencia y presunto jefe criminal.

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Tras identificar el Jeep Rubicon modelo 2020 con reporte de robo en Estados Unidos, agentes estatales ubicaron a “El Checo” en un camino de terracería rumbo a Rancho Viejo, en la carretera Tecate-Ensenada.

Según la Fiscalía General del Estado de Baja California y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, el hombre aceleró al notar la presencia policiaca, por lo que le dieron seguimiento.

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Durante más de 30 kilómetros de persecución, presuntamente disparó contra los agentes y lanzó ponchallantas para evitar su detención. El operativo finalizó cuando el vehículo chocó contra un árbol y permitió su arresto.

Generador de violencia y operador criminal en Baja California

Las autoridades aseguraron al "Checo" dos armas largas, dos pistolas, cargadores, más de 200 cartuchos útiles, chalecos tácticos y diversas dosis de metanfetamina. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

“El Checo”, de 51 años y originario de Acapulco, Guerrero, estaba armado con dos pistolas, dos fusiles de asalto, seis cargadores para arma larga, tres chalecos tácticos, 210 cartuchos útiles y 30 envoltorios de metanfetamina, indicaron las autoridades. En el vehículo asegurado se encontraron además objetos relacionados con actividades delictivas fuera del país.

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La Fiscalía de Baja California identifica a "El Checo" como jefe criminal con presencia en las zonas de Cerro Azul y Nueva Colonia Hindú, corredores estratégicos para el trasiego de droga. Además, es señalado como generador de violencia relacionado con la disputa territorial entre células rivales.

Los reportes de inteligencia lo vinculan con el grupo denominado "Los Volteados", una facción que, tras romper vínculos con el Cártel de Sinaloa, habría decidido colaborar con el CJNG en la entidad.

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Además, los informes estatales y federales mencionan que “El Checo” habría sobrevivido recientemente a ataques de rivales que intentaban recuperar el control de zonas específicas en Tecate. En lugares como Nueva Colonia Hindú se tienen registrados enfrentamientos armados entre células delictivas durante este año.

Tras su captura, El Checo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que continúen las investigaciones y se determine su situación jurídica.