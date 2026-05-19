Quiénes son todos los futbolistas y periodistas que participan en el documental “Azul Oscuro, Azul Celeste”

La llegada de “Azul Oscuro, Azul Celeste” a las salas de Cinemex promete arrojar luz sobre uno de los capítulos menos transparentes en la historia reciente del fútbol mexicano (Ilustración: Jesús Aviles)

La llegada de “Azul Oscuro, Azul Celeste” a las salas de Cinemex promete arrojar luz sobre uno de los capítulos menos transparentes en la historia reciente del fútbol mexicano. La producción, con estreno previsto para el 28 de mayo, se adentra en los orígenes y el desarrollo tanto del club como de la cooperativa, mientras examina con detalle el periodo en que Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas ocupó la presidencia de la Cooperativa de la Cruz Azul.

“Azul Oscuro Azul Celeste” mostrará el ascenso y caída del exdirigente en medio de acusaciones y polémicas.

El largometraje no solo revisa los momentos clave en la historia celeste, sino que pone especial énfasis en las consecuencias de una administración controvertida. El relato, según lo anunciado, busca explicar por qué la gestión de “Billy” Álvarez generó divisiones internas y afectó la estabilidad de la organización, tanto en lo deportivo como en lo institucional.

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(Especial)

¿Quiénes son los futbolistas y periodistas que participan en la serie " Azul Oscuro, Azul Celeste"?

En el corazón del documental se encuentran los testimonios de figuras que han sido testigos directos de la evolución y los conflictos de la institución. Entre los participantes se cuentan desde exjugadores como Óscar “Conejo” Pérez y Orbelín Pineda, hasta directivos y periodistas como Ricardo Peláez, Carlos Córdova y Álvaro Morales. Este mosaico de voces permite reconstruir una visión compleja de los factores que marcaron la vida del club y la cooperativa a lo largo de las décadas.

Quienes busquen entender el trasfondo de los problemas que marcaron al club cementero encontrarán en este documental una oportunidad única. “Azul Oscuro, Azul Celeste” promete ofrecer testimonios inéditos y análisis de protagonistas como Gerardo Torrado, Víctor Velázquez, Leo Zuckerman, Juan Reynoso, Javier Alarcón, Julio César “Cata” Domínguez y Roberto “Piojo” Alvarado.

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Qué le pasó a Billy Álvarez, fue hospitalizado de emergencia (Foto: Nelly Salas/ Cuartoscuro)

Premiere del documental “Azul Oscuro, Azul Celeste”

Cabe señalar que la función de estreno de “Azul Oscuro Azul Celeste” reunió a un grupo selecto de invitados en Artz Pedregal, donde Cinemex organizó una proyección especial el lunes pasado. Entre los asistentes figuraron influencers, periodistas y miembros del club Cruz Azul, quienes tuvieron acceso anticipado al documental antes de su llegada a cartelera abierta.

Una parte central del relato detalla el momento en que Álvarez fue detenido, después de haber permanecido prófugo, y los cargos judiciales que enfrenta. Los realizadores abordan en el documental cómo estos hallazgos impactaron la estabilidad tanto del club como de la cooperativa. La investigación revela el modus operandi que permitió el desvío de recursos y la concentración de poder, según lo expuesto por los documentos revisados y las entrevistas a protagonistas clave.

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