Alejandra Ávalos admite acercamiento amoroso con René Franco: “Nos estamos conociendo”

Alejandra Ávalos y René Franco aparecen en un montaje fotográfico tras la confirmación de su cercanía sentimental. (Facebook)

Alejandra Ávalos confirmó que actualmente vive una etapa de cercanía sentimental con René Franco, aunque aclaró que todavía no existe una relación formal entre ambos. La actriz explicó que, tras años de conocerse públicamente, ahora han comenzado a tratarse desde un plano distinto.

Durante una conversación con Maxine Woodside en el programa Todo para la mujer, Ávalos reconoció que disfruta los detalles y la caballerosidad que Franco ha mostrado hacia ella en esta nueva etapa.

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“Soy de las mujeres que me gusta que me conquisten, yo quiero que haya toda una cosa de caballerosidad”, expresó la cantante. Sobre el conductor, agregó: “Lo que sí me gusta de él, es que sí es muy caballero, Maxine. Es una persona educada, es caballeroso, lo admiro en lo que hace”.

Ávalos definió al locutor como un "hombre caballeroso". (La taquilla, YouTube)

Las declaraciones surgieron luego de varias semanas de especulaciones sobre el tipo de vínculo que mantienen. Aunque ambos han sido vistos juntos en distintos eventos públicos, Ávalos insistió en que todavía no existe una definición concreta sobre su relación.

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“Nos estamos conociendo, no te puedo decir qué nombre tiene esa relación, hay una afinidad, hay una gran amistad, un gran respeto, un gran cariño, pero vamos a ver qué pasa, apenas estamos conociéndonos”, comentó la actriz.

Ávalos también habló abiertamente de sus expectativas sentimentales y reconoció que busca estabilidad emocional después de experiencias amorosas breves. Según explicó, le gustaría construir una relación sólida y permanente en esta etapa de su vida.

“Sí quiero una persona que sea compañero, que esté conmigo todo el resto de la vida, alguien con quien tener una relación sólida”, declaró. Ávalos añadió que sus relaciones anteriores “siempre fueron muy cortas”, razón por la que hoy valora otro tipo de conexión.

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En medio de la conversación, la intérprete también desmintió rumores que apuntaban a supuestos planes de maternidad junto a René Franco. La versión surgió después de comentarios en tono sarcástico durante una charla con Woodside, donde se mencionó la posibilidad de recurrir a un vientre subrogado.

La cantante negó categóricamente esa posibilidad y explicó que ya vivió plenamente la maternidad. “Ya soy mamá, ya no estoy en edad ni en condiciones de ser madre biológica”, puntualizó.

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Las declaraciones de Alejandra Ávalos reactivaron el interés sobre su cercanía con René Franco, una relación que, aunque todavía sin etiquetas, comienza a desarrollarse públicamente bajo una dinámica más personal y afectiva.