Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad 2026: cuándo será la entrega de tarjetas y qué hacer si no te llegó el SMS de cita

El trámite para recibir la tarjeta es personal, salvo en los casos donde se haya designado a una persona auxiliar debidamente acreditada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que se registraron y fueron seleccionadas en marzo para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad recibirán una tarjeta del Banco del Bienestar con la que podrán acceder al apoyo económico bimestral.

El programa busca el acceso a este beneficio a apoyos económicos para quienes viven con alguna discapacidad permanente y se inscribieron en el proceso más reciente, informó la secretaria de Bienestar Leticia Ramírez Amaya en un comunicado oficial.

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¿Cuándo y cómo será la entrega de tarjetas?

La entrega de tarjetas comenzó el 13 de mayo y terminará el día 20 del mismo mes. El apoyo es de 3,300 pesos mexicanos cada dos meses en 2026.

La entrega se realiza de manera directa mediante depósitos en la tarjeta del Banco del Bienestar. Las personas que realizaron su registro en marzo recibirán, por mensaje SMS, la cita con día, hora y lugar para recoger su tarjeta.

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Si el mensaje no es recibido por los beneficiarios, se puede consultar el estatus e información en línea a través de la página oficial de la Secretaría de Bienestar.

Imagen ilustrativa de la información sobre la entrega de tarjetas de Bienestar para la Pensión de Personas con Discapacidad. (Gobierno de México).

A través de esta página, se puede ubicar el módulo correspondiente ingresando la CURP.

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Para recoger la tarjeta es indispensable presentarse con identificación oficial con fotografía, en original y copia, así como el comprobante del trámite, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Bienestar.

Si la persona beneficiaria no puede acudir, puede designar a una persona auxiliar que debe presentar identificación, CURP, comprobante de domicilio y el documento que acredite el parentesco.

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Solo 24 estados otorgan la pensión de manera universal

La pensión está protegida como derecho social por la Constitución, lo que obliga a todos los órdenes de gobierno a mantenerla vigente.

El beneficio se entrega a personas con discapacidad permanente de cero a 64 años en 24 entidades, cuyos gobiernos han firmado convenios de universalidad con la federación.

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El monto de 3,300 pesos bimestrales se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre estas entidades se encuentran Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Nayarit, Sinaloa, Colima, Tlaxcala, Veracruz y Puebla, entre otras, sumando un total de 24.

En las ocho entidades restantes, la cobertura general es para menores de 0 a 29 años. A partir de los 30 años, solo los habitantes de municipios indígenas, afromexicanos o con alto grado de marginación pueden recibir la pensión.

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La universalidad de la pensión depende de la firma de convenios entre los gobiernos estatales y el Gobierno de México. En todos los casos, el pago se realiza a través de la tarjeta bancaria. Las fechas de registro y entrega pueden variar según la entidad.

Si no recibiste el SMS de cita, consulta la ubicación de tu módulo ingresando la CURP en la página oficial de Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Documentación y requisitos para acceder al apoyo

Para acceder a la pensión en las 24 entidades con convenio, se requiere tener menos de 65 años de edad.

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En los ocho estados sin convenio de universalidad, el requisito principal es ser menor de 30 años, salvo que se resida en municipios indígenas, afromexicanos o de alta marginación, donde el límite se extiende hasta los 64 años.

La documentación obligatoria incluye acta de nacimiento, identificación oficial vigente como la credencial para votar o pasaporte, CURP, comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses y certificado médico de institución pública del sector salud que acredite la discapacidad permanente.

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El periodo de incorporación al programa se abre de manera periódica.

La pensión está dirigida a personas con discapacidad permanente que cumplan los requisitos de edad y residencia de acuerdo a su estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Designación de personas auxiliares en representación de los derechohabientes

El programa contempla la opción de que personas auxiliares, designadas por derechohabientes con discapacidad permanente, puedan realizar trámites y recoger la tarjeta en su representación.

Las familias cuidadoras también pueden recibir orientación en los módulos de Bienestar sobre los requisitos, documentación y procedimientos para asegurar la continuidad del apoyo económico.

La entrega de tarjetas se realiza en módulos previamente asignados; es necesario acudir en la fecha y hora indicadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)