México

Denuncian exposición de cuerpos y abuso de autoridad en fosas comunes de panteones en León, Guanajuato

El colectivo Unidos por los Desaparecidos de León denunció falta de registros, negativas de autoridades y represión policial

Guardar
Google icon
Saltillo, Coahuila, Mexico. 19 de noviembre del 2019. Foto de la Exhumacion de fosa comun en el panteon La Paz en la carretera hacia Torreon frente al Relleno Sanitario.
Saltillo, Coahuila, Mexico. 19 de noviembre del 2019. Foto de la Exhumacion de fosa comun en el panteon La Paz en la carretera hacia Torreon frente al Relleno Sanitario.

El colectivo Unidos por los Desaparecidos de León denunció públicamente la negativa de acceso y el hallazgo de cuerpos expuestos en fosas comunes de los panteones municipales San Nicolás y Las Trojes, en León, Guanajuato.

En su cuenta de X, el colectivo indicó que estos espacios e instalaciones son escenarios recurrentes de búsqueda para familiares de personas desaparecidas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, señaló la falta de registros confiables y las constantes negativas de acceso y prospección por parte de autoridades y custodios, así como la represión policial a las buscadoras.

El colectivo enfatizó que esta situación no es exclusiva de León, sino que ocurre en varios municipios del estado.

PUBLICIDAD

Comentó que el colectivo agrupa a familias de personas desaparecidas en León y Guanajuato, quienes ejercen su derecho a la búsqueda en vida y forense.

Explicó que llevaban una investigación previa sobre las fosas comunes en los panteones mencionados.

En la misma publicación comentó que los días 10 y 12 de mayo de 2026, regresaron a los panteones para solicitar la lista de personas inhumadas en fosa común, pero el personal de ambos rcintos negó el acceso a la información y la existencia de las fosas, obstaculizando su derecho a la verdad y a la búsqueda.

A pesar de estas trabas, la investigación de campo del colectivo permitió localizar las fosas comunes en ambos panteones.

Acusó que en el panteón San Nicolás encontraron restos humanos expuestos, lo que consideran una violación al artículo 45 del Reglamento de Panteones para el Municipio de León y al artículo 280 del Código Penal Federal.

Además, integrantes del colectivo fueron amedrentadas por personal del panteón y se les negó el acceso a grabar las condiciones de los cuerpos, en contravención de los artículos 6° y 7° Constitucional. No obstante, los hechos fueron documentados por el colectivo en fotos y videos.

Ante estos hechos, el Colectivo Unidos por los Desaparecidos de León solicita lo siguiente:

  • La apertura de una carpeta de investigación por violación de sepulcro y abuso de autoridad.
  • La instalación de una mesa de trabajo conjunta entre la Fiscalía, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Dirección de Panteones, el propio colectivo y organizaciones acompañantes, para planear y ejecutar diligencias de búsqueda forense en las fosas comunes.
  • El acceso inmediato a las áreas de fosa común como observadores y coadyuvantes.
  • La exhumación e identificación de los cuerpos localizados, con intervención de peritos en distintas disciplinas forenses y prioridad al resguardo digno de los restos expuestos el 12 de mayo de 2026.
  • El reconocimiento expreso del derecho a documentar mediante video y fotografía las condiciones de las fosas.
  • La notificación al colectivo y acompañantes con al menos 72 horas de anticipación para cualquier diligencia.

El colectivo subrayó que las acciones de búsqueda, registro y exhumación deben realizarse de manera coordinada, transparente y como parte de un programa estatal más amplio de exhumación e identificación, construido con la participación de familias, especialistas independientes y organizaciones acompañantes, siguiendo los mejores estándares y prácticas disponibles.

Temas Relacionados

madres buscadorasGuanajuatoLeónfosa comúndesparición forzadapanteonesmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Euro hoy en México: cotización de cierre del 14 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Euro hoy en México: cotización de cierre del 14 de mayo

U2 escoge histórico lugar en la colonia Guerrero para continuar las filmaciones de “The Streets of Dreams”

Bono y su banda siguen en Ciudad de México

U2 escoge histórico lugar en la colonia Guerrero para continuar las filmaciones de “The Streets of Dreams”

Alex B amenaza a Pati Chapoy con revelar información de su familia y sobre el caso Trevi Andrade: “Es una mercenaria”

El presentador, hermano del fallecido Daniel Bisogno, aseguró tener información comprometedora relacionada con la familia de la periodista y el caso Trevi-Andrade

Alex B amenaza a Pati Chapoy con revelar información de su familia y sobre el caso Trevi Andrade: “Es una mercenaria”

Cómo hacer un desatascador casero con bicarbonato y vinagre

¿Buscas una opción sencilla y segura para el mantenimiento de tuberías en casa? Autoridades de salud y medio ambiente recomiendan este método que prioriza la seguridad y la reducción de químicos innecesarios

Cómo hacer un desatascador casero con bicarbonato y vinagre

Ola de calor en México podría afectar a personas con hipertensión: estas son las señales de alerta

Especialistas alertan sobre síntomas que suelen confundirse con agotamiento común, pero que podrían derivar en complicaciones cardiovasculares graves

Ola de calor en México podría afectar a personas con hipertensión: estas son las señales de alerta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan que las cartas enviadas por El Chapo Guzmán serían falsas: estas son las pistas que ponen en duda su autenticidad

Revelan que las cartas enviadas por El Chapo Guzmán serían falsas: estas son las pistas que ponen en duda su autenticidad

“El Chapo dijo que lo mataría”: la declaración que reveló el origen del asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes

EEUU amplía cargos contra “El Jardinero”, posible sucesor del Mencho en el CJNG

Detectan restos humanos en vehículo funerario en Poza Rica y arrestan a empleado

Aseguran en CDMX cargamento ‘histórico’ de cigarros ilegales valuado en 4 mil 500 mdp, está ligado a La Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

Santos Bravos anuncia el estreno físico de su EP “DUAL”: fecha de lanzamiento y dónde conseguirlo en México

Santos Bravos anuncia el estreno físico de su EP “DUAL”: fecha de lanzamiento y dónde conseguirlo en México

Korn en México 2026: este es el posible setlist de la banda de nu metal en el Palacio de los Deportes

Alejandro González Iñárritu celebrará 25 años de Amores Perros con firma de autógrafos

Karla Díaz revela que busca tener un bebé tras su espectacular Pinky Boda

Julieta Venegas lanzará su disco ‘Norteña’: cuándo se estrena y qué hay detrás de las nuevas canciones

DEPORTES

“Nos lastimó un poco”: papá de David Benavidez sobre las declaraciones de Julio César Chávez para su hijo

“Nos lastimó un poco”: papá de David Benavidez sobre las declaraciones de Julio César Chávez para su hijo

Emprendedora se viraliza al detectar imágenes falsas creadas con IA y evita presunta estafa

Noche histórica en la Liga Mexicana de Beisbol: pitcher de Sultanes de Monterrey lanza juego sin hit ni carrera

Estos son los jugadores de la Liga Mx que forman parte de la prelista de Colombia para el Mundial 2026

¿Cuándo fue la última vez que América y Rayadas se enfrentaron en una final de la Liga MX Femenil?