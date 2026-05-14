Denuncian exposición de cuerpos y abuso de autoridad en fosas comunes de panteones en León, Guanajuato

Saltillo, Coahuila, Mexico. 19 de noviembre del 2019. Foto de la Exhumacion de fosa comun en el panteon La Paz en la carretera hacia Torreon frente al Relleno Sanitario.

El colectivo Unidos por los Desaparecidos de León denunció públicamente la negativa de acceso y el hallazgo de cuerpos expuestos en fosas comunes de los panteones municipales San Nicolás y Las Trojes, en León, Guanajuato.

En su cuenta de X, el colectivo indicó que estos espacios e instalaciones son escenarios recurrentes de búsqueda para familiares de personas desaparecidas.

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Sin embargo, señaló la falta de registros confiables y las constantes negativas de acceso y prospección por parte de autoridades y custodios, así como la represión policial a las buscadoras.

El colectivo enfatizó que esta situación no es exclusiva de León, sino que ocurre en varios municipios del estado.

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Comentó que el colectivo agrupa a familias de personas desaparecidas en León y Guanajuato, quienes ejercen su derecho a la búsqueda en vida y forense.

Explicó que llevaban una investigación previa sobre las fosas comunes en los panteones mencionados.

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En la misma publicación comentó que los días 10 y 12 de mayo de 2026, regresaron a los panteones para solicitar la lista de personas inhumadas en fosa común, pero el personal de ambos rcintos negó el acceso a la información y la existencia de las fosas, obstaculizando su derecho a la verdad y a la búsqueda.

A pesar de estas trabas, la investigación de campo del colectivo permitió localizar las fosas comunes en ambos panteones.

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Acusó que en el panteón San Nicolás encontraron restos humanos expuestos, lo que consideran una violación al artículo 45 del Reglamento de Panteones para el Municipio de León y al artículo 280 del Código Penal Federal.

Además, integrantes del colectivo fueron amedrentadas por personal del panteón y se les negó el acceso a grabar las condiciones de los cuerpos, en contravención de los artículos 6° y 7° Constitucional. No obstante, los hechos fueron documentados por el colectivo en fotos y videos.

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Ante estos hechos, el Colectivo Unidos por los Desaparecidos de León solicita lo siguiente:

La apertura de una carpeta de investigación por violación de sepulcro y abuso de autoridad.

La instalación de una mesa de trabajo conjunta entre la Fiscalía, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Dirección de Panteones, el propio colectivo y organizaciones acompañantes, para planear y ejecutar diligencias de búsqueda forense en las fosas comunes.

El acceso inmediato a las áreas de fosa común como observadores y coadyuvantes.

La exhumación e identificación de los cuerpos localizados, con intervención de peritos en distintas disciplinas forenses y prioridad al resguardo digno de los restos expuestos el 12 de mayo de 2026.

El reconocimiento expreso del derecho a documentar mediante video y fotografía las condiciones de las fosas.

La notificación al colectivo y acompañantes con al menos 72 horas de anticipación para cualquier diligencia.

El colectivo subrayó que las acciones de búsqueda, registro y exhumación deben realizarse de manera coordinada, transparente y como parte de un programa estatal más amplio de exhumación e identificación, construido con la participación de familias, especialistas independientes y organizaciones acompañantes, siguiendo los mejores estándares y prácticas disponibles.

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