Revelan que las cartas enviadas por El Chapo Guzmán serían falsas: estas son las pistas que ponen en duda su autenticidad

El exlíder del Cártel de Sinaloa ha enviado de manera reciente siete cartas al juez Brian Cogan para ser extraditado a México. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

En las últimas semanas, Joaquín “El Chapo” Guzmán ha enviado un total de siete cartas al juez Brian Cogan para exigir su extradición a México mientras cumple una sentencia de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos.

Las misivas fueron escritas en inglés y firmadas a nombre del exlíder del Cártel de Sinaloa; sin embargo, su autenticidad se ha puesto en duda debido a que el narcotraficante solo cuenta con estudios de primaria y, hasta donde se sabe, no tenía conocimientos de este idioma.

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Tras los hechos, el periodista Luis Chaparro reveló para Pie de Nota, citando a fuentes de la ADX Florence, que las cartas enviadas a nombre de “El Chapo” serían falsas. Asimismo, dijo que ya se abrió una investigación para identificar a la persona que las estaría escribiendo.

Estas misivas no solo han solicitado la extradición del narcotraficante, sino que también se ha pedido un nuevo juicio debido a que considera injusta la sentencia que cumple y alegando que se le imputaron delitos fabricados. Además, en una de ellas se pedía la aplicación de la First Step Act, una reforma al sistema penal realizada en 2018.

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Joaquín "El Chapo" Guzmán envió una carta a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York pidiendo su extradición a México. (Twitter/Especial)

Las pistas que ponen en duda la autenticidad de las cartas

Las fuentes citadas por Chaparro afirmaron que la autenticidad de las cartas está en duda debido a las condiciones de extrema seguridad en las que se encuentra el narcotraficante, ya que dijeron no ha tenido acceso al envío de correspondencia en los últimos meses, ni tampoco a materiales como papel y pluma.

Además, refirieron que, hasta donde era de su conocimiento, Guzmán Loera no domina el inglés ni cuenta con asesoría para redactar en ese idioma: “Todo apunta a que no están siendo enviadas por él”, afirmaron.

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Chaparro también dijo que las fuentes negaron que “El Chapo” estuviera aprendiendo inglés en la prisión, por lo que la autenticidad de las cartas se mantiene en duda. Asimismo, se suma el hecho de que cuatro fueron enviadas el mismo día y algunas más de manera individual en fechas distintas.

¿Comunicación con sus hijos desde prisión?

El exlíder del Cártel de Sinaloa envió una carta en inglés al juez Brian Cogan. (Anayeli Tapia/Infobae)

De manera reciente medios estadounidenses revelaron un reporte del Buró de Prisiones de Estados Unidos en el que se afirma que durante 2025 se detectó que el exlíder del Cártel de Sinaloa utilizó a abogados intermediarios para comunicarse con sus hijos, hermanas y ex esposas.

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El contenido de las comunicaciones incluía instrucciones sobre operaciones del cártel, referencias a lavado de dinero y hasta menciones de disputas internas con grupos rivales como Los Mayos.

El reporte indica que “El Chapo” violó las medidas administrativas especiales (SAMs) que regulan su aislamiento y limitan su contacto con el exterior, por lo que tras descubrirse el esquema, el Buró de Prisiones reforzó el monitoreo de sus interacciones legales.

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Jeffrey Lichtman, representante legal de Guzmán Loera, negó que abogados de su oficina hayan visitado al narcotraficante o que él tenga comunicación sobre los casos penales de sus hijos: “Nadie de mi oficina ha visitado al Sr. Guzmán mientras ha permanecido recluido en ADX Florence”, dijo a Telemundo.

Celdas de la Cárcel ADX Florence. Foto: Archivo privado

Tanto el envío de cartas como la posible comunicación con sus hijos se da en medio de una reclusión en la que ADX Florence mantiene 23 horas al día a los presos en sus celdas individuales, las cuales cuentan con un sistema de sensores de movimiento y puertas de acero reforzado.

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Además, las celdas tienen una medida aproximada de 2x3.5 metros. Al interior se cuenta con una pequeña televisión con programación religiosa o educativa y una pequeña ventana de 10 centímetros, entre otros pocos objetos.