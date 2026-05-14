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Noche histórica en la Liga Mexicana de Beisbol: pitcher de Sultanes de Monterrey lanza juego sin hit ni carrera

Stephen Tarpley se convirtió en el sexto pitcher en la historia de la franquicia que no permite ni imparable ni una rayita en un juego

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Stephen Tarpley se convirtió en el sexto pitcher en la historia de la franquicia que no permite ni imparable ni una rayita

Stephen Tarpley escribió su nombre en los libros de historia de la Liga Mexicana de Beisbol al lanzar un juego sin hit ni carrera en la victoria que tuvieron los Sultanes de Monterrey frente a los Rieleros de Aguascalientes por pizarra de 10-0.

El lanzador trabajó la ruta completa a lo largo de las nueve entradas, donde solamente permitió tres bases por bolas y recetó un total de siete ponches en 97 lanzamientos, de los cuales 64 terminaron en zona de strike.

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Historia en los Sultanes de Monterrey

Tarpley pasó a la historia de los Sultanes de Monterrey. (X: Sultanes Oficial)
Tarpley pasó a la historia de los Sultanes de Monterrey. (X: Sultanes Oficial)

Stephen Tarpley se convirtió en el sexto pitcher en la historia de los Sultanes de Monterrey que lanza un juego sin hit ni carrera, uniéndose a la lista de Evelio Hernández (1966 vs Puebla), José Ramón López (1970 vs Jalisco), Arturo González (1978 vs Torreón), Walter Silva (2012 vs Aguascalientes) y Kevin Kelly ( 2024 vs Puebla).

La ofensiva respaldó al lanzador desde la primera entrada con un rally de siete carreras, lo cual le permitió al pitcher salir con mayor tranquilidad a realizar cada uno de los lanzamientos, teniendo margen de maniobra ante cualquier carrera que pudiera recibir.

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El marcador se movió a favor de los Sultanes tras un error del primera base de Aguascalientes en un batazo de Josh Lester, lo que permitió que Gustavo Núñez anotara la primera carrera del encuentro.

Más adelante, Ricardo Genovés pegó un doble que impulsó tres carreras y el propio Núñez aportó un sencillo que remolcó dos más, encaminando la victoria de los Fantasmas Grises.

En la tercera entrada, Ismael Alcántara sumó otra carrera para los regiomontanos con un elevado de sacrificio que permitió anotar a Sócrates Brito.

Las dos carreras finales llegaron en la octava entrada: una tras una doble matanza con la casa llena, producto de un batazo de “Pichito” Núñez, y la última con un sencillo de Ramiro Peña, completando así las diez anotaciones.

Al término del juego, Stephen Tarpley agradeció el apoyo de sus compañeros y de la afición, quienes lo respaldaron durante toda la noche en una actuación que ya quedará marcada en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol.

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