“El Chapo dijo que lo mataría”: la declaración que reveló el origen del asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes

El asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes marcó la ruptura entre el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa. (Foto: Especial)

Joaquín Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa, construyó durante décadas una reputación marcada por el poder, la violencia y el temor que generaba entre organizaciones rivales y autoridades de distintos países.

Años después de su captura y extradición a Estados Unidos, su figura continúa rodeada de historias, revelaciones y episodios ligados a la guerra entre cárteles que marcó una de las etapas más violentas del narcotráfico en México.

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Uno de esos episodios salió a la luz durante el juicio realizado en 2018 en la Corte Federal del Distrito de Brooklyn, en Nueva York, donde Guzmán Loera enfrentó acusaciones por tráfico de toneladas de droga hacia Estados Unidos, así como señalamientos relacionados con diversos asesinatos.

Entre los casos abordados estuvo el homicidio de Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano de integrantes del Cártel de Juárez e hijo de Amado Carrillo Fuentes.

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El testimonio de “El Rey” Zambada

Durante la segunda semana del juicio declaró Jesús Reynaldo Zambada García, hermano de Ismael Zambada García y uno de los principales testigos en el proceso contra Guzmán Loera.

El juicio contra Joaquín Guzmán Loera en Nueva York reveló detalles sobre el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

Según su relato ante el jurado, el asesinato del “Niño de Oro” estuvo relacionado con la disputa entre el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, conflicto que provocó rupturas y alianzas entre distintos grupos criminales.

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“El Rey” aseguró que, en 2004, “El Mayo” Zambada organizó una reunión entre líderes del narcotráfico con la intención de establecer acuerdos y evitar confrontaciones mayores.

Sin embargo, durante ese encuentro ocurrió un episodio que habría enfurecido al Chapo Guzmán.

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De acuerdo con el testimonio, Guzmán Loera intentó saludar de mano a Rodolfo Carrillo Fuentes, pero éste rechazó el gesto frente a los presentes.

“El Chapo dijo que lo mataría”, declaró “El Rey” Zambada durante el juicio en Brooklyn.

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La ruptura entre los cárteles

Las declaraciones apuntaron a que ese momento simbolizó la ruptura definitiva entre el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa, organizaciones que anteriormente habían mantenido acuerdos y alianzas en distintas regiones del país.

“El Rey” Zambada aseguró que un rechazo al saludo del Chapo Guzmán detonó amenazas contra el “Niño de Oro”. (Archivo)

Con el paso del tiempo, informes elaborados por la entonces Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional atribuyeron el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes a órdenes vinculadas con Guzmán Loera, coincidiendo con el relato presentado por “El Rey”.

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Las investigaciones señalaban que el crimen requirió una planeación detallada debido al fuerte esquema de seguridad que rodeaba al “Niño de Oro”, quien acostumbraba desplazarse acompañado por escoltas armados.

El asesinato en Culiacán

Según expedientes y versiones retomadas durante el juicio, el ataque ocurrió cuando Rodolfo Carrillo Fuentes acudió a un centro comercial en Culiacán acompañado de su esposa y dos hijos.

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Cuando intentaban abandonar el lugar, hombres armados los interceptaron y abrieron fuego.

Los escoltas del “Niño de Oro” intentaron responder al ataque, pero no lograron evitar que él y su esposa murieran en el atentado.

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El asesinato se convirtió en uno de los episodios más representativos de la guerra entre organizaciones criminales en el norte del país y marcó un punto de quiebre en la relación entre el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa.

Años después, el relato presentado por “El Rey” Zambada en la Corte de Brooklyn volvió a colocar el caso en el centro de atención, al revelar cómo un aparente desaire entre líderes criminales terminó desencadenando un crimen de alto impacto dentro del narcotráfico mexicano.