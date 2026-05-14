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¿Cuándo fue la última vez que América y Rayadas se enfrentaron en una final de la Liga MX Femenil?

El primer capítulo de la Gran Final entre ambos equipos comenzará el día de hoy

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Final Liga Mx femenil America vs Rayadas 24-05-2024
América y Rayadas de Monterrey serán los dos equipos encargados de protagonizar la gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. (Luz Coello/ Infobae México)

América y Rayadas de Monterrey serán los dos equipos encargados de protagonizar la gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

El primer partido por el trofeo de la liga se llevará a cabo este jueves 14 de mayo en el Estadio BBVA a las 21:10 horas (tiempo del centro de México), mientras que el definitivo será el domingo 17 de mayo a las 12:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

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Las Águilas buscarán sumar el tercer campeonato en su historia, actualmente tienen dos, mientras que las Rayadas tratarán de seguir siendo las más ganadoras e intentarán conseguir su trofeo número 5.

El duelo más esperado del futbol mexicano femenil ya tiene fecha y transmisión oficial.
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¿Cómo llegan a la gran Final del Clausura 2026?

Rayadas logró una clasificación histórica al dar la vuelta a un marcador adverso de tres goles frente a las Tuzas de Pachuca y obtener su pase al partido por el título, después de haber superado en la ronda anterior a Cruz Azul con una victoria contundente de 4-0 en el encuentro de vuelta.

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En el otro cruce, América dejó sin opciones a Toluca tras imponerse con un global de 11-4, luego de haber sentenciado prácticamente la eliminatoria en el duelo de ida en el estadio Nemesio Díez con una goleada de 7-1. El conjunto mexiquense venía de sorprender en cuartos de final al eliminar a las Amazonas de Tigres, pero las azulcremas no permitieron sorpresas y desde el primer partido encaminaron su clasificación a la final.

¿Cuándo fue la última vez que América y Rayas se enfrentaron en una final de la Liga MX Femenil?

El último antecedente entre ambos equipos en esta instancia fue en el Clausura 2024. En aquella eliminatoria, América se llevó la ventaja como local en el encuentro de ida gracias a un gol solitario de Kiana Palacios en el Estadio Azteca. Ya en la vuelta, apenas transcurridos nueve minutos, Sarah Luebbert amplió la ventaja e incrementó la ilusión de las Águilas de celebrar el título en el Estadio BBVA. Sin embargo, una desconcentración defensiva permitió que Jermaine Seoposenwe descontara para las regias al minuto 24.

Después de igualar en fase regular, ambos equipos prometen una serie llena de intensidad y goles. (Ilustración: Jesús Aviles)
Después de igualar en fase regular, ambos equipos prometen una serie llena de intensidad y goles. (Ilustración: Jesús Aviles)

La igualdad llegó en la última jugada del encuentro tras una acción en tiro de esquina, donde Rebeca Bernal remató y el balón golpeó primero el pecho de Natalia Mauleón y después la mano de Aurelie Kaci. Tras la revisión con el VAR, la árbitra Francia María González señaló penal y la capitana de Rayadas no falló, enviando la definición del título a la tanda de penales.

Ya desde los 11 pasos, los errores de Karen Luna y Aylin Aviléz resultaron determinantes, permitiendo que las regias se quedaran con el campeonato a pesar de la falla de Ana Lucía Martínez.

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