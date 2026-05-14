Detectan restos humanos en vehículo funerario en Poza Rica y arrestan a empleado

Elementos policiacos aseguraron un carro fúnebre que transportaba restos humanos desmembrados en Poza Rica, Veracruz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos de la Policía Municipal de Poza Rica localizaron un carro fúnebre que transportaba restos humanos desmembrados en la colonia Magisterio, en el norte de Veracruz, hecho que derivó en la detención de un hombre presuntamente vinculado con el caso.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que el hallazgo ocurrió durante un operativo de vigilancia en el que los agentes detectaron dos vehículos en circunstancias consideradas inusuales, por lo que procedieron a realizar una inspección preventiva.

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Durante la revisión, las autoridades localizaron bolsas que contenían indicios biológicos correspondientes a dos personas del sexo masculino.

La dependencia estatal informó que, a través de la Fiscalía Regional Tuxpan, ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

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Hallazgo ocurrió durante inspección policiaca

En un comunicado oficial, la Fiscalía detalló que el hombre detenido presuntamente manipulaba las bolsas donde se encontraban los restos humanos.

La Fiscalía de Veracruz abrió una investigación tras el hallazgo de dos cuerpos mutilados dentro de bolsas en un vehículo funerario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Se localizaron indicios biológicos correspondientes a dos personas del sexo masculino, que serán analizados científicamente por las autoridades competentes para su identificación y determinación pericial”, indicó el organismo.

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De acuerdo con reportes extraoficiales, los cuerpos pertenecerían a dos hombres y uno de ellos podría tratarse de un joven que recientemente fue privado de la libertad en el municipio de Tihuatlán.

Las autoridades señalaron que la identificación formal dependerá de los estudios forenses y pruebas periciales que actualmente realizan especialistas.

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Detienen a empleado de funeraria

Durante el operativo fue detenido un trabajador de la funeraria San Francisco, quien quedó a disposición de las autoridades ministeriales mientras continúan las investigaciones.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha detallado el posible grado de participación del detenido ni si existen más personas relacionadas con el traslado de los restos humanos.

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Un empleado de una funeraria fue detenido durante el operativo realizado en la colonia Magisterio.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo desplegado en la zona estuvo integrado por fiscales, peritos criminalistas y agentes de la Policía Ministerial, quienes llevaron a cabo diligencias ministeriales, forenses y de campo.

Asimismo, las autoridades aseguraron diversos indicios que ya forman parte de la carpeta de investigación abierta por estos hechos.

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Zona permanece bajo resguardo ministerial

Luego del hallazgo, el sitio fue acordonado y quedó bajo resguardo ministerial mientras personal especializado realizaba las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado aseguró que las investigaciones continuarán hasta esclarecer completamente el caso y reiteró que no habrá impunidad.

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El hallazgo generó una fuerte movilización policiaca en la colonia Magisterio y causó alarma entre habitantes de Poza Rica.

Hasta ahora, las autoridades no han informado si el vehículo funerario contaba con permisos oficiales para el traslado de cuerpos ni cómo llegaron los restos humanos a la unidad.

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Las investigaciones continúan en coordinación con autoridades ministeriales y periciales de Veracruz.