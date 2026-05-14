México

Emprendedora se viraliza al detectar imágenes falsas creadas con IA y evita presunta estafa

El caso abrió debate en redes sobre los riesgos de la inteligencia artificial para pequeños negocios

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(Instagram @undanaturalmx)
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Una joven emprendedora dedicada a la comercialización de productos naturales encendió las alarmas en redes sociales luego de denunciar un supuesto intento de fraude realizado mediante inteligencia artificial. El caso rápidamente se viralizó debido al alto nivel de detalle de las imágenes utilizadas para solicitar un reembolso.

De acuerdo con el relato compartido por la comerciante, todo comenzó cuando una clienta habitual se comunicó por correo electrónico asegurando que varios artículos de su pedido habían llegado destruidos.

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“Ayer una clienta nos mandó un mail diciendo que estaba súper apenada, que ha comprado cuatro veces con nosotros y que esta vez todas sus barras le habían llegado rotas”, comentó la emprendedora en redes sociales.

La joven explicó que, en un primer momento, tanto ella como su hermana consideraron devolver el dinero de inmediato, ya que las fotografías parecían completamente reales.

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“Mi hermana vio la foto y se supertraumó porque se veía horrible. Dijimos: hay que regresarle el dinero”, relató.

Sin embargo, conforme observaron con más atención la imagen comenzaron a detectar varios detalles extraños que despertaron sospechas sobre su autenticidad.

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La empresaria señaló que las etiquetas de sus productos aparecían deterioradas de una forma prácticamente imposible debido al material con el que están fabricadas. Además, algunos jabones presentaban formas irregulares poco naturales.

“Yo conozco perfectamente mis etiquetas. Dijimos: qué raro. Esa etiqueta plastificada no puede romperse igual que el producto”, explicó.
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Ante las dudas, decidieron pedir nuevas fotografías para confirmar el supuesto daño. Fue entonces cuando confrontaron directamente a la clienta y le hicieron saber que sospechaban que las imágenes habían sido generadas con inteligencia artificial.

“Le contestamos que nos parecía que la foto estaba hecha con inteligencia artificial”, contó.

La respuesta de la mujer terminó aumentando todavía más las sospechas. Según explicó la emprendedora, la clienta aseguró encontrarse de viaje y evitó enviar nuevas pruebas.

“Ay no, fíjate que estoy de viaje, pero te he comprado mil veces”, respondió la mujer.

Finalmente, las dueñas del negocio concluyeron que se trataba de un intento de engaño utilizando herramientas digitales para fabricar evidencia falsa y obtener un reembolso.

“Nos impresionó cómo la gente te quiere robar.”

“Todo el tiempo y energía que le puso para crear productos falsos.”

“Si hubiera sido real, le regresábamos el dinero sin problema.”

El caso generó conversación entre usuarios y pequeños comerciantes, quienes comenzaron a debatir sobre los riesgos que representa el uso indebido de la inteligencia artificial para las ventas en línea y la atención al cliente.

Muchos internautas señalaron que este tipo de situaciones podrían volverse cada vez más frecuentes conforme las herramientas de generación de imágenes continúan evolucionando y alcanzando niveles de realismo más avanzados.

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