Santos Bravos anuncia el estreno físico de su EP “DUAL”: fecha de lanzamiento y dónde conseguirlo en México

Santos Bravos anuncia primer concierto en Perú el 24 de mayo en Costa 21.

El grupo de chicos de pop latino, Santos Bravos anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento en formato físico de su esperado EP debut: DUAL (Deluxe Version).

La noticia de la agrupación bajo el sello de HYBE Latin America marca un nuevo capítulo para los cinco integrantes, que desde sus inicios han apostado por una apuesta musical innovadora que integra la diversidad cultural de cada uno de ellos.

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Con material inédito y contenido exclusivo, esta edición deluxe ofrece una experiencia más cercana para sus seguidoras, dándoles la oportunidad de disfrutar sus éxitos en un nuevo formato.

El lanzamiento llega en un contexto donde la banda de pop está obteniendo un gran reconocimiento a nivel mundial, tras su visita a diversos países de Latinoamérica, Estados Unidos y su reciente estancia en Corea del Sur para promocionar su última canción “Velocidade”.

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Dónde conseguirlo y fecha de lanzamiento

De acuerdo a la información proporcionada en las plataformas digitales, DUAL estará disponible para México y Estados Unidos a través de Weverse Shop, con preventas abiertas desde este 14 de mayo hasta el 11 de junio. En las regiones mexicanas, también se podrá reservar por medio de Mixup.

Como parte de la promoción, el grupo realizará eventos como la Mini Pop-Up en varias ciudades latinoamericanas. La primera cita será en Ciudad de México el próximo 15 de mayo, seguida de Lima y São Paulo, junto con presentaciones en vivo de sesión DUAL.

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Detalles y contenido exclusivo de la edición deluxe

La versión física se distingue por incluir ocho materiales inéditos:

Tres canciones adicionales

Cinco mensajes de voz exclusivos del CD

Entre las novedades destaca una versión en directo de “0%” capturada en el festival Estéreo Picnic, un demo de “FE” interpretado por Alejandro y un remix especial de “WOW” a cargo de Math-Pop.

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A través de notas de voz, los miembros comparten momentos introspectivos y referencias culturales que complementan el concepto del álbum

Santos Bravos EP “DUAL” [Deluxe Version] versión física (Instagram - @santos_bravos)

Las inclusiones del disco también ofrecen una serie de elementos que buscan sumergir a las admiradoras en el universo visual de DUA.

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Una selección de imágenes distribuidas en el booklet

Un póster desplegable

Una colección de photocards

Esta presentación responde a la demanda de las fans por formatos tangibles y coleccionables del proyecto musical.

Reconocimientos en Spotify y trayectoria de Santos Bravos

Recientemente, la banda fue premiada como Podcast Revelación en los Spotify Podcast Awards celebrados en la capital del país, donde sorprendieron al público con un set especial de sus temas “KAWASAKI”, “WOW”, “MHM” y “VELOCIDADE”.

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El grupo, integrado por Drew (Estados Unidos), Kauê (Brasil), Alejandro (Perú), Kenneth (México) y Gabi (Puerto Rico), debutó en marzo de este año y recibió comentarios positivos de medios como Teen Vogue y PAPER, así como menciones en las listas de novedades de Rolling Stone en Español y Billboard Latin, consolidando su permanencia en la musical latina.

Santos Bravos (Instagram/@santos_bravos)

Lista de canciones de EP debut: DUAL (Deluxe Version)

Gracias 0% Wow Guineo Mhm Kawasaki Liçao Velocidade Fe Reflections Wow (Math-Pop Remix) Ritual 0% (Live From Festival Estereo Picnic) Fe (Alejandro Demo)