Paso a paso: cómo agendar tu cita en la SRE para sacar tu pasaporte mexicano por primera vez en 2026

El trámite para obtener el pasaporte mexicano por primera vez requiere una cita previa en línea y la presencia personal del solicitante en una de las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o en oficinas consulares, tanto en México como en el extranjero.
De acuerdo con el Gobierno de México, la entrega del documento puede demorar entre cuatro y seis semanas, ya que todos los pasaportes se imprimen en la sede central de la SRE en la Ciudad de México.
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La gestión comienza con el registro de una cita en el portal de citas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (https://citas.sre.gob.mx/).
Solo con la cita confirmada es posible acudir a la oficina correspondiente. El horario de atención habitual es de lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 horas.
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Requisitos para mayores de edad
Al asistir a la cita, la persona mayor de edad debe acreditar la nacionalidad mexicana.
Si la nacionalidad no puede comprobarse mediante los sistemas internos de la SRE, es necesario presentar uno de los siguientes documentos en original:
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- Acta de nacimiento expedida por el registro civil mexicano o por oficina consular
- Certificado de nacionalidad mexicana
- Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento
- Carta de naturalización
- Cédula de identidad ciudadana
- Certificado de matrícula consular
También se requiere una identificación oficial vigente en original, como la credencial para votar del INE o la matrícula consular.
El personal consular revisa que los datos de nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento coincidan en todos los documentos presentados.
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Durante la cita, se capturan la fotografía, huellas decadactilares, firma e iris de la persona solicitante.
El trámite es presencial y no se permite la representación por terceros, salvo tutores legales debidamente acreditados.
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Requisitos para menores de edad
Para menores de edad que solicitan el pasaporte por primera vez, también se debe agendar una cita y cumplir con la comparecencia presencial.
El menor debe acreditar la nacionalidad mexicana. Si la nacionalidad no se puede verificar mediante los sistemas de la Secretaría, se debe presentar alguno de los siguientes documentos:
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- Acta de nacimiento expedida por el registro civil mexicano o por oficina consular
- Certificado de nacionalidad mexicana
- Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento
- Carta de naturalización
- Cédula de identidad ciudadana
- Certificado de matrícula consular
La identificación oficial vigente del menor de edad debe coincidir plenamente con los datos del acta de nacimiento. Se admiten como identificación la credencial escolar o una carta del pediatra (en el caso de menores de siete años).
Además, es indispensable la identificación oficial de la o las personas que ejercen la patria potestad o tutela, así como su autorización expresa para la expedición del pasaporte.
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Esta autorización se otorga de manera presencial mediante los formatos OP-7/I y OP-7/II, disponibles en las oficinas de pasaportes y oficinas consulares.
Entrega y plazos
Una vez emitido, la entrega del pasaporte exige la comparecencia personal del interesado.
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En caso de renovación, se debe presentar el pasaporte anterior para su cancelación.
La oficina consular notifica por teléfono o correo electrónico cuando el nuevo documento está listo para recogerse.
Documentación y casos especiales
El trámite exige que todos los documentos se presenten en original.
Si el personal detecta discrepancias en los datos —nombre, lugar o fecha de nacimiento—, la expedición del pasaporte se suspende hasta que se corrijan.
En casos de cambios físicos que dificultan la identificación, puede solicitarse una segunda identificación oficial.
La autoridad advierte que el uso de documentos falsos o declaraciones incorrectas constituye un delito tipificado por el Código Penal Federal.
Por eso, recomienda revisar cuidadosamente los datos en el acta de nacimiento, identificaciones y demás documentos antes de acudir a la cita.
Si la persona presenta un acta de nacimiento extemporánea —registrada después del plazo permitido según el año de nacimiento—, debe anexar documentos adicionales como la copia certificada del acta de matrimonio de los padres, el acta de nacimiento de un hermano mayor o la de uno de los progenitores mexicanos, siempre registrados a tiempo.
No se consideran extemporáneas las actas emitidas por oficinas consulares ni las extranjeras registradas en el Registro Civil mexicano.
Modalidad de emergencia
La SRE prevé la expedición de pasaportes de emergencia para casos justificados con documentación, con vigencia variable de meses hasta un año, y entrega el mismo día.
Estos documentos tienen un costo extra del 30% sobre el precio del pasaporte ordinario.
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