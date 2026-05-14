Procesan a “El Cabo”, presunto integrante del CJNG ligado a un centro de reclutamiento en Teuchitlán

Captura de "El Cabo" (FGR)

Un juez federal vinculó a proceso a Fernando Daniel Frías de la Cruz, conocido como “El Cabo”, por su presunta participación en delincuencia organizada con fines de trata de personas, delitos contra la salud y desaparición cometida por particulares. El órgano jurisdiccional fijó además cuatro meses de investigación complementaria y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

La detención en Coahuila

Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) localizaron a Frías de la Cruz en un inmueble de Ciudad Acuña, Coahuila, el pasado 7 de mayo, tras labores de inteligencia y operativos coordinados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para dar con el inmueble.

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Ante su hallazgo, las autoridades trasladaron al detenido al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Puente Grande, Jalisco. Allí quedó a disposición del juzgado federal para el inicio de su proceso legal.

Los cargos y el vínculo con “La Galera”

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, presentó los datos de prueba que sustentaron la vinculación a proceso. Los cargos incluyeron delincuencia organizada con fines de trata de personas, producción y comercio de narcóticos, desaparición cometida por particulares y trata de personas con fines de trabajos forzados.

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El detenido fue localizado en Coahuila tras una operación de inteligencia y permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación judicial. Crédito: Especial

Las investigaciones también relacionaron a “El Cabo” con actividades de reclutamiento, adiestramiento, vigilancia, control y privación ilegal de la libertad de personas en el estado de Jalisco, particularmente en el predio identificado como “La Galera”, ubicado en la localidad La Vega.

La estructura criminal detrás del caso

Las autoridades identificaron a Frías de la Cruz como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su presunta función dentro de la organización estuvo ligada al control de ese centro de reclutamiento en Teuchitlán, una zona que las investigaciones federales vincularon con el adiestramiento ilícito de personas.

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La FGR señaló que el caso forma parte de las pesquisas más amplias sobre estructuras criminales dedicadas al reclutamiento forzado en Jalisco. El hallazgo del predio “La Galera” había sido uno de los antecedentes que marcaron el rumbo de esa investigación.

Bajo estas investigaciones, el juez federal estableció un periodo de cuatro meses para que la FGR concluya la investigación complementaria. Durante ese lapso, “El Cabo” permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa, la medida cautelar más restrictiva del sistema penal mexicano.

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Sin embargo, la FGR subrayó que Frías de la Cruz goza de la presunción de inocencia en tanto no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, por lo que reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y con las víctimas y sus familias.

ARCHIVO - Guardias nacionales mexicanos llegan al Rancho Izaguirre donde se descubrieron restos óseos en Teuchitlán, estado de Jalisco, México, el 13 de marzo de 2025. (AP Foto/Alejandra Leyva, Archivo)

Teuchitlán y el rastro del CJNG

El municipio de Teuchitlán, en el estado de Jalisco, se convirtió en los últimos años en un punto de atención para las autoridades federales por la presencia de estructuras del CJNG dedicadas al reclutamiento forzado. El predio “La Galera”, en la localidad La Vega, fue uno de los sitios identificados dentro de esas investigaciones como posible centro de adiestramiento.

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La captura de “El Cabo” se inscribió en una serie de operativos que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México desplegó en Jalisco y otros estados para desarticular las redes de reclutamiento y desaparición vinculadas al cártel. La FGR indicó que las investigaciones sobre esas estructuras continuarán con miras a identificar a más responsables y garantizar el derecho a la verdad de las víctimas.