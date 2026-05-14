México

Alejandro González Iñárritu celebrará 25 años de Amores Perros con firma de autógrafos

Uno de los filmes más icónicos del cine mexicano se encuentra de manteles largos y sus fanáticos podrán estar cerca de su creador en su aniversario

Guardar
Google icon
Amores Perros
La cinta continúa siendo una referencia del talento mexicano. (Amores Perros)

La película mexicana que revolucionó el cine nacional festeja su cuarto de siglo con un evento especial: los 25 años de Amores Perros traen consigo una firma de autógrafos exclusiva con Alejandro González Iñárritu.

Los seguidores tendrán la oportunidad de convivir con el director y conseguir su rúbrica en el libro conmemorativo de aniversario, una edición limitada que profundiza en el legado de este filme fundamental.

PUBLICIDAD

Alejandro González Iñarritu portada
El director estará presente para sus seguidores.

Horarios, acceso y recomendaciones

La firma de autógrafos se realizará este sábado 23 de mayo en la Librería Mauricio Achar de la Ciudad de México, con acceso restringido a las primeras 100 personas. La edición especial del libro ya está disponible por 1,195 pesos; quienes asistan podrán llevarse el ejemplar autografiado sin registro previo. También existe la opción de adquirirlo en línea con envío a domicilio para quienes no logren entrar al evento.

La jornada comenzará a las 12:00 horas, pero la librería aconseja llegar mucho antes, debido al cupo limitado. La convivencia con el cineasta está cerrada a 100 asistentes, por lo que se recomienda puntualidad máxima para asegurar un lugar y obtener la firma de Alejandro González Iñárritu.

PUBLICIDAD

No se requiere registro en internet ni ningún trámite previo: únicamente hay que presentarse en la sucursal Mauricio Achar. La compra y entrega del libro pueden realizarse en el lugar del evento, o bien mediante la página de Gandhi, con posibilidad de entrega a domicilio.

Amores Perros
La película es una de las más importantes en la carrera del cineasta. (Amores Perros)

Una edición conmemorativa

Esta edición especial es fruto de la colaboración entre Trilce Ediciones y el editor Fernando Llanos, con material inédito reunido junto a González Iñárritu. El libro incluye imágenes exclusivas del rodaje captadas por Rodrigo Prieto y páginas de los guiones originales con anotaciones del equipo de producción.

A lo largo de sus páginas, se muestran también los storyboards originales que dieron forma a las tres historias de la cinta, evidenciando la planeación visual y narrativa que marcó el rumbo del cine mexicano contemporáneo. El libro recopila anécdotas y testimonios del equipo durante la filmación, además de un análisis del impacto cultural de Amores Perros a través de notas periodísticas históricas.

La celebración adquiere un peso especial al ofrecer contacto directo con el director y un libro de edición limitada, reafirmando la posición de la película como una obra clave en la historia del cine nacional. Con esta publicación y el encuentro con los fans, se busca acercar el legado de la cinta a nuevas generaciones y reconocer el trabajo de quienes formaron parte de su realización.

A un cuarto de siglo de su estreno, el libro recorre recuerdos y vivencias que resaltan la huella profunda que dejó la película entre creadores y espectadores, convirtiendo este aniversario en un momento de reunión para admiradores y público reciente.

El evento es reflejo de la vigencia cultural de Amores Perros y permite redescubrir tanto el proceso creativo como las anécdotas detrás de la obra, consolidando su lugar en la memoria colectiva del cine en México.

Temas Relacionados

Amores PerrosCiudad de MéxicoCine MexicanoAlejandro González Iñárritumexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Emprendedora se viraliza al detectar imágenes falsas creadas con IA y evita presunta estafa

El caso abrió debate en redes sobre los riesgos de la inteligencia artificial para pequeños negocios

Emprendedora se viraliza al detectar imágenes falsas creadas con IA y evita presunta estafa

El Congreso mexicano advierte que Estados Unidos ya no pide cooperación: ahora la exige con resultados y plazos

El Observatorio Legislativo analizó la estrategia antidrogas de Trump 2026 y detectó un giro preocupante: menos diplomacia, más presión militar y metas impuestas a México

El Congreso mexicano advierte que Estados Unidos ya no pide cooperación: ahora la exige con resultados y plazos

Esposa del gobernador de San Luis Potosí se perfila como candidata del PVEM pese a que Morena rechaza el nepotismo

La presidenta del Partido Verde, Karen Castrejón Trujillo, subraya que el partido rechaza el nepotismo y defiende la legitimidad de los procesos electorales

Esposa del gobernador de San Luis Potosí se perfila como candidata del PVEM pese a que Morena rechaza el nepotismo

Chayotes en salsa verde: guisado mexicano bajo en calorías y rico en fibra

Te decimos cómo prepararlos desde casa

Chayotes en salsa verde: guisado mexicano bajo en calorías y rico en fibra
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU amplía cargos contra “El Jardinero”, posible sucesor del Mencho en el CJNG

EEUU amplía cargos contra “El Jardinero”, posible sucesor del Mencho en el CJNG

Detectan restos humanos en vehículo funerario en Poza Rica y arrestan a empleado

Aseguran en CDMX cargamento ‘histórico’ de cigarros ilegales valuado en 4 mil 500 mdp, está ligado a La Unión Tepito

Marina asegura más de 10 paquetes de presunta cocaína que flotaban en el mar cerca de Huatulco

Quién es “El Checo”, presunto operador del CJNG capturado tras persecución armada en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Karla Díaz revela que busca tener un bebé tras su espectacular Pinky Boda

Karla Díaz revela que busca tener un bebé tras su espectacular Pinky Boda

Julieta Venegas lanzará su disco ‘Norteña’: cuándo se estrena y qué hay detrás de las nuevas canciones

La Cotorrisa volvió a dominar los Spotify Podcast Awards: estos son todos los ganadores

Pierde Sergio Mayer ante Gustavo Adolfo Infante: cuántos millones “perdió” el político tras resolución

Víctor García revela la inesperada historia detrás de su canción más dolorosa: “Ayer te pedí”

DEPORTES

Emprendedora se viraliza al detectar imágenes falsas creadas con IA y evita presunta estafa

Emprendedora se viraliza al detectar imágenes falsas creadas con IA y evita presunta estafa

Noche histórica en la Liga Mexicana de Beisbol: pitcher de Sultanes de Monterrey lanza juego sin hit ni carrera

Estos son los jugadores de la Liga Mx que forman parte de la prelista de Colombia para el Mundial 2026

¿Cuándo fue la última vez que América y Rayadas se enfrentaron en una final de la Liga MX Femenil?

Bandido vs Blake Christian en Supercard of Honor 2026: dónde y cuándo ver la pelea EN VIVO