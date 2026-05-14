Alejandro González Iñárritu celebrará 25 años de Amores Perros con firma de autógrafos

La cinta continúa siendo una referencia del talento mexicano. (Amores Perros)

La película mexicana que revolucionó el cine nacional festeja su cuarto de siglo con un evento especial: los 25 años de Amores Perros traen consigo una firma de autógrafos exclusiva con Alejandro González Iñárritu.

Los seguidores tendrán la oportunidad de convivir con el director y conseguir su rúbrica en el libro conmemorativo de aniversario, una edición limitada que profundiza en el legado de este filme fundamental.

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El director estará presente para sus seguidores.

Horarios, acceso y recomendaciones

La firma de autógrafos se realizará este sábado 23 de mayo en la Librería Mauricio Achar de la Ciudad de México, con acceso restringido a las primeras 100 personas. La edición especial del libro ya está disponible por 1,195 pesos; quienes asistan podrán llevarse el ejemplar autografiado sin registro previo. También existe la opción de adquirirlo en línea con envío a domicilio para quienes no logren entrar al evento.

La jornada comenzará a las 12:00 horas, pero la librería aconseja llegar mucho antes, debido al cupo limitado. La convivencia con el cineasta está cerrada a 100 asistentes, por lo que se recomienda puntualidad máxima para asegurar un lugar y obtener la firma de Alejandro González Iñárritu.

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No se requiere registro en internet ni ningún trámite previo: únicamente hay que presentarse en la sucursal Mauricio Achar. La compra y entrega del libro pueden realizarse en el lugar del evento, o bien mediante la página de Gandhi, con posibilidad de entrega a domicilio.

La película es una de las más importantes en la carrera del cineasta. (Amores Perros)

Una edición conmemorativa

Esta edición especial es fruto de la colaboración entre Trilce Ediciones y el editor Fernando Llanos, con material inédito reunido junto a González Iñárritu. El libro incluye imágenes exclusivas del rodaje captadas por Rodrigo Prieto y páginas de los guiones originales con anotaciones del equipo de producción.

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A lo largo de sus páginas, se muestran también los storyboards originales que dieron forma a las tres historias de la cinta, evidenciando la planeación visual y narrativa que marcó el rumbo del cine mexicano contemporáneo. El libro recopila anécdotas y testimonios del equipo durante la filmación, además de un análisis del impacto cultural de Amores Perros a través de notas periodísticas históricas.

La celebración adquiere un peso especial al ofrecer contacto directo con el director y un libro de edición limitada, reafirmando la posición de la película como una obra clave en la historia del cine nacional. Con esta publicación y el encuentro con los fans, se busca acercar el legado de la cinta a nuevas generaciones y reconocer el trabajo de quienes formaron parte de su realización.

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A un cuarto de siglo de su estreno, el libro recorre recuerdos y vivencias que resaltan la huella profunda que dejó la película entre creadores y espectadores, convirtiendo este aniversario en un momento de reunión para admiradores y público reciente.

El evento es reflejo de la vigencia cultural de Amores Perros y permite redescubrir tanto el proceso creativo como las anécdotas detrás de la obra, consolidando su lugar en la memoria colectiva del cine en México.

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