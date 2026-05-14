Alejandro González Iñárritu celebrará 25 años de Amores Perros con firma de autógrafos

La película mexicana que revolucionó el cine nacional festeja su cuarto de siglo con un evento especial: los 25 años de Amores Perros traen consigo una firma de autógrafos exclusiva con Alejandro González Iñárritu.
Los seguidores tendrán la oportunidad de convivir con el director y conseguir su rúbrica en el libro conmemorativo de aniversario, una edición limitada que profundiza en el legado de este filme fundamental.
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Horarios, acceso y recomendaciones
La firma de autógrafos se realizará este sábado 23 de mayo en la Librería Mauricio Achar de la Ciudad de México, con acceso restringido a las primeras 100 personas. La edición especial del libro ya está disponible por 1,195 pesos; quienes asistan podrán llevarse el ejemplar autografiado sin registro previo. También existe la opción de adquirirlo en línea con envío a domicilio para quienes no logren entrar al evento.
La jornada comenzará a las 12:00 horas, pero la librería aconseja llegar mucho antes, debido al cupo limitado. La convivencia con el cineasta está cerrada a 100 asistentes, por lo que se recomienda puntualidad máxima para asegurar un lugar y obtener la firma de Alejandro González Iñárritu.
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No se requiere registro en internet ni ningún trámite previo: únicamente hay que presentarse en la sucursal Mauricio Achar. La compra y entrega del libro pueden realizarse en el lugar del evento, o bien mediante la página de Gandhi, con posibilidad de entrega a domicilio.
Una edición conmemorativa
Esta edición especial es fruto de la colaboración entre Trilce Ediciones y el editor Fernando Llanos, con material inédito reunido junto a González Iñárritu. El libro incluye imágenes exclusivas del rodaje captadas por Rodrigo Prieto y páginas de los guiones originales con anotaciones del equipo de producción.
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A lo largo de sus páginas, se muestran también los storyboards originales que dieron forma a las tres historias de la cinta, evidenciando la planeación visual y narrativa que marcó el rumbo del cine mexicano contemporáneo. El libro recopila anécdotas y testimonios del equipo durante la filmación, además de un análisis del impacto cultural de Amores Perros a través de notas periodísticas históricas.
La celebración adquiere un peso especial al ofrecer contacto directo con el director y un libro de edición limitada, reafirmando la posición de la película como una obra clave en la historia del cine nacional. Con esta publicación y el encuentro con los fans, se busca acercar el legado de la cinta a nuevas generaciones y reconocer el trabajo de quienes formaron parte de su realización.
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A un cuarto de siglo de su estreno, el libro recorre recuerdos y vivencias que resaltan la huella profunda que dejó la película entre creadores y espectadores, convirtiendo este aniversario en un momento de reunión para admiradores y público reciente.
El evento es reflejo de la vigencia cultural de Amores Perros y permite redescubrir tanto el proceso creativo como las anécdotas detrás de la obra, consolidando su lugar en la memoria colectiva del cine en México.
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