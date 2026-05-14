Mexicana encuentra paisaje idéntico al fondo de Windows XP y se vuelve viral

La joven tuvo que grabar un segundo video para demostrar que el lugar era completamente real.

Una creadora de contenido mexicana sorprendió a miles de usuarios en redes sociales luego de compartir un video donde aparece un paisaje prácticamente igual al legendario fondo de pantalla de Windows XP, una de las imágenes más reconocidas de la historia de las computadoras.

La grabación rápidamente comenzó a circular en plataformas como TikTok y X debido a la impresionante similitud entre el lugar y la famosa fotografía conocida mundialmente como “Bliss”, caracterizada por una colina verde brillante, cielo azul intenso y nubes perfectamente definidas.

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La imagen se convirtió en fondo de pantalla de Windows XP

En el video viral, la joven comienza grabándose mientras recorre una zona natural. Instantes después gira la cámara y muestra el paisaje completo, provocando sorpresa inmediata entre quienes observaban la publicación.

“Todos conocen el famosísimo fondo de Windows, ¿verdad? Este. Aquí donde yo vivo hay un lugar que se ve exactamente igual, miren eso. Hasta escucho el sonido. Qué lindo”, comentó.

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La escena generó una ola de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios aseguraron sentirse impactados por lo “perfecto” del lugar, mientras que otros incluso sospecharon que el clip había sido creado utilizando inteligencia artificial debido a la claridad de los colores y la composición visual del entorno.

Ante las dudas, la creadora decidió subir un segundo video para demostrar que el paisaje era completamente auténtico y que no utilizó herramientas digitales para modificar la escena.

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Durante la nueva grabación, recorrió nuevamente el sitio mientras enseñaba distintos ángulos del lugar, incluyendo el pasto y otras áreas naturales cercanas.

El clip despertó nostalgia entre internautas que crecieron usando computadoras en los años 2000.

“Muchos me dijeron que era IA, que no era real. Les juro que no hay edición. En el otro video solo le subí un poquito el brillo”, explicó.

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La mujer también mostró el césped y varios detalles del entorno para confirmar que el paisaje existía realmente.

“Puedo tocar el pasto, es totalmente real”, agregó.

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Además de la colina, la creadora enseñó un lago cercano y describió el sitio como un lugar tranquilo para caminar y relajarse rodeado de naturaleza.

La publicación generó debate en plataformas como TikTok y X, donde algunos usuarios aseguraron sentirse “perturbados” por lo perfecto del paisaje.

Las reacciones continuaron creciendo entre internautas, quienes compartieron mensajes relacionados con nostalgia y sorpresa.

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“Da miedo lo perfecto que se ve.”

“Pensé que era una imagen generada por IA.”

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“Literalmente parece el fondo de Windows XP.”

“Hasta sentí nostalgia viendo el video.”

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“Internet ya no sabe distinguir qué es real.”

El fenómeno viral volvió a demostrar el fuerte impacto cultural que todavía conserva el icónico fondo de Windows XP, una imagen que marcó a toda una generación que creció utilizando computadoras personales durante los años 2000.