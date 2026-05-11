México

Si eres mujer y vives en el Edomex, así puedes recibir 2 mil 500 pesos cada dos meses en 2026

Una vez aprobada la solicitud, la beneficiaria obtiene una tarjeta por la que recibe el depósito

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Mujer mexicana de tez morena clara, cabello recogido, sonríe mientras sostiene billetes de 500 pesos. Fondo claro con el logo del Estado de México.
La documentación original y copia que se solicita incluye INE vigente, comprobante de domicilio, CURP, acta de nacimiento y el Formato Único de Bienestar impreso. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El programa social Mujeres con Bienestar ofrece un apoyo económico bimestral de 2 mil 500 pesos mexicanos dirigido a mujeres de entre 18 y 64 años que residen en el Estado de México y se encuentran en situación de pobreza o sin acceso a seguridad social.

Para obtener este beneficio es necesario cumplir con requisitos definidos de elegibilidad, así como completar el proceso de registro en línea y presencial. El apoyo económico bimestral está disponible para mujeres que acreditan domicilio en el Estado de México y tienen entre 18 y 64 años.

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Primer plano de una mujer latina de 50 años con cabello gris y rizado, concentrada mientras sostiene y mira un teléfono móvil oscuro con ambas manos.
La inscripción en línea requiere registrar un correo electrónico y número de celular válidos, pues por esos medios se comunica cada avance del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El programa establece como condición prioritaria la carencia de seguridad social y la comprobación de vivir en situación de pobreza.

No es posible acceder a este beneficio si se recibe otro apoyo económico federal, estatal o municipal.

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La inscripción al programa inicia en el sitio web oficial, donde la interesada debe crear un usuario con su CURP, correo electrónico y número de celular en la sección de “Iniciar nueva solicitud”.

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo de Mujeres con Bienestar?

El programa Mujeres con Bienestar está dirigido exclusivamente a mujeres residentes del Estado de México que tienen entre 18 y 64 años de edad.

El procedimiento de registro consta de dos etapas: primero, el llenado y envío de la solicitud en línea; después, la validación de datos y la notificación automática sobre la aceptación o rechazo de la solicitud.

En caso de ser aprobada, la candidata recibe un número de folio, que sirve para dar seguimiento al trámite y consultar el estatus en la plataforma.

Una mujer de cabello oscuro con suéter color crema escribe en un cuaderno con una pluma, mientras apoya su barbilla en la mano en un escritorio iluminado por una lámpara.
El programa no permite la participación de quienes ya reciben recursos económicos de otros programas sociales federales, estatales o municipales. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La siguiente fase es presencial. El programa asigna a cada solicitante una fecha, lugar y hora específicos para presentarse en un módulo de atención, datos que se notifican por correo electrónico y mensaje SMS.

Es obligatorio acudir con original y copia de los siguientes documentos: identificación oficial INE vigente, comprobante de domicilio no mayor a seis meses, CURP, acta de nacimiento y el Formato Único de Bienestar (FUB) impreso, que contiene la información capturada en línea.

En el módulo, personal autorizado valida la identidad y toma una fotografía de la identificación de cada aspirante.

Una mujer sonriente sentada en una mesa de madera, mirando su teléfono móvil mientras realiza un registro. Hay un portátil y plantas en el fondo junto a una ventana.
El calendario de pagos se asigna según la primera letra de la CURP, agrupando a las beneficiarias para la organización de depósitos bimestrales. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Organización de pagos y calendario por grupo

El apoyo económico de 2,500 pesos mexicanos se otorga cada dos meses, sujeto a la disponibilidad presupuestal del Gobierno del Estado de México.

La fecha de pago varía según el grupo asignado, el cual se determina con base en la primera letra de la CURP de la beneficiaria.

El grupo 1 incluye letras de la A a la D; el grupo 2 de la E a la H; el grupo 3 de la I a la M; el grupo 4 de la N a la R; y el grupo 5 de la S a la Z.

En el portal oficial de Mujeres con Bienestar, cada persona puede consultar a qué grupo pertenece y revisar el calendario detallado para saber cuándo recibirá la transferencia económica correspondiente.

El depósito del apoyo se realiza únicamente si la beneficiaria mantiene su estatus activo y cumple con los lineamientos.

Infografía sobre los pagos de Mujeres con Bienestar, ilustrando grupos por CURP, monto de 2,500 pesos, calendario y condiciones, con figuras de mujeres y un mapa del Estado de México.
Infografía detallando la organización de pagos del programa Mujeres con Bienestar, incluyendo el monto bimestral, la asignación de grupos por CURP y las condiciones para recibir el apoyo económico en el Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si hay algún cambio en la situación de la beneficiaria —como acceso a un programa social distinto o modificación en los datos de domicilio— el registro puede ser revisado y, en su caso, suspendido.

Entrega y activación de la tarjeta Mujeres con Bienestar

Las seleccionadas reciben notificaciones por correo electrónico y SMS con la información necesaria para recoger la tarjeta Mujeres con Bienestar, medio por el cual se dispersan los depósitos bimestrales.

Para activar y consultar la tarjeta, es necesario ingresar a la plataforma oficial, crear una cuenta con los datos previamente registrados y completar el proceso de validación.

Toda la comunicación sobre avances, aclaraciones o información adicional se realiza por los medios de contacto registrados en la solicitud de cada interesada.

Diseño de la tarjeta del programa social Mujeres con Bienestar, otorgado por el Gobierno del Estado de México.
Diseño de la tarjeta del programa social Mujeres con Bienestar, otorgado por el Gobierno del Estado de México.

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