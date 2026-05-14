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Estos son los jugadores de la Liga Mx que forman parte de la prelista de Colombia para el Mundial 2026

Camilo Vargas, Kevin Mier, Álvaro Angulo, Willer Ditta y Christian Borja forman parte de la convocatoria

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Camilo Vargas, Kevin Mier, Álvaro Angulo, Willer Ditta y Christian Borja forman parte de la convocatoria. (Jovani Pérez: Infobae México)
Camilo Vargas, Kevin Mier, Álvaro Angulo, Willer Ditta y Christian Borja forman parte de la convocatoria. (Jovani Pérez: Infobae México)

La Selección de Colombia anunció este jueves su lista preliminar de 55 convocados de cara a lo que será el Mundial 2026, donde figuran cinco jugadores de la Liga Mx que buscarán ganarse un lugar para la Copa del Mundo y ganarse la confianza de Néstor Lorenzo.

Además de los futbolistas provenientes de la liga mexicana, el representativo sudamericano cuenta con una generación interesante de jugadores que militan en Europa, los cuales están destinados a hacer historia en la próxima fiesta del futbol.

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Qué jugadores de la Liga Mx irán al Mundial 2026

El portero del Atlas de México fue el protagonista en la derrota ante Croacia en Orlando, el 26 de marzo de 2026-crédito Travis Register-Imagn Images
(Travis Register-Imagn Images)

A continuación, te presentamos los jugadores de la Liga Mx que fueron considerados en la prelista de Colombia para el Mundial 2026:

Kevin Mier

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(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Tras superar una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas por un largo periodo, Kevin Mier volvió a la actividad y fue considerado por el entrenador como uno de los porteros que competirán por un lugar en el Mundial 2026.

Aunque el guardameta de Cruz Azul aún no ha recuperado completamente el ritmo de juego, su calidad bajo los tres postes es reconocida, pese a que suele arriesgar en sus jugadas con los pies.

Camilo Vargas

Camilo tiene altas probabilidades de ser convocado al Mundial 2026 si no ocurre algún imprevisto. Desde el bicampeonato con Atlas, se consolidó como un portero confiable y figura para los rojinegros. Destaca como uno de los mejores atajadores de penales en la Liga MX y su capacidad para responder bajo los tres postes lo convierte en una opción segura para la selección.

Álvaro Angulo

(Reuters/Eloisa Sanchez)
(Reuters/Eloisa Sanchez)

La afición de Pumas ha mostrado inconformidad con el desempeño del lateral, pues consideran que su aporte ofensivo no corresponde a un jugador de experiencia internacional. Señalan que, en lugar de buscar el desborde o enviar centros cuando se suma al ataque, suele optar por retroceder el balón, lo cual ha generado críticas entre los auriazules.

Christian Borja

El defensor de las Águilas del América fue de los más destacados en una línea defensiva que tuvo complicaciones durante el torneo. Lo que llama la atención de su convocatoria es que acaba de sufrir una lesión de ligamento en los cuartos de final contra Pumas y aún no se sabe si estará disponible para el Mundial 2026. A pesar de ello, Lorenzo decidió incluirlo en la lista preliminar.

Willer Ditta

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La convocatoria de Willer Ditta a la selección de Colombia no ha sido constante. Sin embargo, su buen desempeño con Cruz Azul podría abrirle la puerta para estar en la banca mundialista. El defensor buscará ganarse la confianza del director técnico y mantenerse como opción hasta el último momento.

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