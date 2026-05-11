Así puedes vivir en Guadalajara por menos de 15 mil pesos: las cinco colonias con mejor precio

Una vista aérea diurna de Guadalajara destaca un moderno edificio de departamentos con un letrero digital 'EN RENTA', enmarcado por el vibrante skyline urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado de vivienda en Guadalajara ofrece alternativas accesibles para quienes buscan rentar con un presupuesto de hasta 15,000 pesos mexicanos mensuales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía (INEGI), en el último censo, la mayoría de las viviendas particulares habitadas en la ciudad cuenta con al menos tres cuartos y dos dormitorios, además de acceso a servicios básicos como internet, refrigerador y lavadora.

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Esta cifra permite acceder a departamentos y casas en zonas con equipamiento y servicios, en un contexto metropolitano que se consolida como polo económico y comercial del occidente del país.

Una mano sostiene una casa en miniatura con una llave antigua sobre su techo, simbolizando el acceso a créditos para vivienda en un entorno urbano moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rentas accesibles en la Zona Metropolitana y municipio de Zapopan

La Zona Metropolitana de Guadalajara incluye diez municipios: Guadalajara, Zapopan, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Acatlán de Juárez.

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Según el Censo de Población y Vivienda 2020, la región suma más de 5 millones de habitantes, con una distribución de 49% hombres y 51% mujeres.

El crecimiento demográfico fue de 16.5% en la última década, y los grupos de 15 a 29 años representan el 25.4% de la población total, lo que incrementa la demanda de vivienda en renta, especialmente en zonas cercanas a centros de trabajo y universidades.

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Una sala de estar moderna muestra muebles de líneas limpias y ventanas grandes con cortinas claras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con una comparativa de los datos de las plataformas Mitula, Inmuebles24 y Doorvel, cinco colonias concentran la mayor cantidad de anuncios en el segmento de rentas menores a 15,000 pesos mexicanos mensuales: Santa Ana Tepetitlán, Fraccionamiento Monraz, Ciudad Granja, Guadalajara Centro y Vallarta Norte.

La colonia Santa Ana Tepetitlán, ubicada en el municipio de Zapopan, registra rentas promedio de 10,603 pesos mexicanos al mes, según las publicaciones ordenadas por precio ascendente en las plataformas inmobiliarias.

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Fraccionamiento Monraz, en la zona de la Minerva, mantiene opciones de alrededor de 11,446 pesos mexicanos, de acuerdo con los listados.

Una moderna residencia presenta un diseño de planta abierta, conectando fluidamente una sala de estar minimalista con una cocina funcional que exhibe estantes abiertos de madera y abundante luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciudad Granja, en el sur oriente de Zapopan, ofrece departamentos y casas desde 13,508, mientras que el Centro de Guadalajara concentra una oferta dinámica, con precios promedio de 13,963 pesos mexicanos mensuales.

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Vallarta Norte, próxima a avenidas principales, destaca con rentas promedio de 13,193 pesos mexicanos, reportan los portales inmobiliarios en inventarios de mayo de 2026.

Santa Ana Tepetitlán y Monraz, opciones recurrentes

En Santa Ana Tepetitlán y Fraccionamiento Monraz se localizan numerosas ofertas de departamentos y casas dentro del rango de 10,600 a 11,400 pesos mexicanos mensuales.

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El INEGI reporta que 68.9% de los hogares disponía de acceso a internet, 93.4% contaba con celular y 50.9% tenía computadora.

Además, 56.1% de las viviendas disponía de automóvil, 95.5% de refrigerador y 83.7% de lavadora.

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Un rincón luminoso y sereno de una sala de estar, con una estantería de madera llena de libros y una cómoda tumbona blanca junto a una gran ventana con olivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Centro, Ciudad Granja y Vallarta Norte

Las colonias Guadalajara Centro, Ciudad Granja y Vallarta Norte figuran de manera constante en los listados filtrados por precio ascendente de los portales inmobiliarios.

Estas zonas ofrecen inventario con precios promedio entre 13,000 y 14,000 pesos mexicanos mensuales.

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El traslado diario es un factor clave para la elección de colonia. De acuerdo con el Censo de 2020, el tiempo promedio de desplazamiento al trabajo es de 36.5 minutos; 76.5% de la población realiza trayectos menores a una hora y solo 13.1% supera los 60 minutos.

Un dormitorio principal de estilo moderno exhibe una cama grande con sábanas claras, mesitas de noche redondas y un baño abierto con paredes de piedra texturizada, creando un ambiente sereno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entorno económico: Guadalajara, polo comercial en crecimiento

El dinamismo económico de la ciudad influye en la demanda de vivienda en renta.

En noviembre de 2025, la Zona Metropolitana de Guadalajara registró un superávit comercial de más de 2 mil millones de dólares estadounidenses, resultado de ventas y compras internacionales, según la Secretaría de Economía.

La oferta de vivienda en renta de hasta 15,000 pesos mexicanos es posible aunque la demanda aumenta en diferentes colonias de Guadalajara, teniendo en cuenta ubicación, acceso a servicios y conectividad.

Una sala de estar moderna y luminosa presenta una escalera flotante integrada en la pared, un sofá color terracota, plantas y una cocina con gabinetes verdes al fondo, mostrando una optimización inteligente del espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)