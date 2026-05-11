México

Así puedes vivir en Guadalajara por menos de 15 mil pesos: las cinco colonias con mejor precio

Hay lugares en la ciudad donde encontrar departamento cómodo y bien equipado se vuelve una realidad para quienes priorizan presupuesto y buena ubicación

Guardar
Google icon
Vista aérea diurna de Guadalajara con un edificio moderno de departamentos y un letrero rojo digital 'EN RENTA'. Al fondo, la Catedral y el skyline urbano.
Una vista aérea diurna de Guadalajara destaca un moderno edificio de departamentos con un letrero digital 'EN RENTA', enmarcado por el vibrante skyline urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado de vivienda en Guadalajara ofrece alternativas accesibles para quienes buscan rentar con un presupuesto de hasta 15,000 pesos mexicanos mensuales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía (INEGI), en el último censo, la mayoría de las viviendas particulares habitadas en la ciudad cuenta con al menos tres cuartos y dos dormitorios, además de acceso a servicios básicos como internet, refrigerador y lavadora.

PUBLICIDAD

Esta cifra permite acceder a departamentos y casas en zonas con equipamiento y servicios, en un contexto metropolitano que se consolida como polo económico y comercial del occidente del país.

Primer plano de una mano humana sosteniendo una casa modelo en miniatura con una llave dorada sobre el techo, con un fondo urbano desenfocado.
Una mano sostiene una casa en miniatura con una llave antigua sobre su techo, simbolizando el acceso a créditos para vivienda en un entorno urbano moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rentas accesibles en la Zona Metropolitana y municipio de Zapopan

La Zona Metropolitana de Guadalajara incluye diez municipios: Guadalajara, Zapopan, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Acatlán de Juárez.

PUBLICIDAD

Según el Censo de Población y Vivienda 2020, la región suma más de 5 millones de habitantes, con una distribución de 49% hombres y 51% mujeres.

El crecimiento demográfico fue de 16.5% en la última década, y los grupos de 15 a 29 años representan el 25.4% de la población total, lo que incrementa la demanda de vivienda en renta, especialmente en zonas cercanas a centros de trabajo y universidades.

Sala moderna con sofá esquinero beige, sillas marrones, estantería, lámpara circular y ventanas grandes.
Una sala de estar moderna muestra muebles de líneas limpias y ventanas grandes con cortinas claras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con una comparativa de los datos de las plataformas Mitula, Inmuebles24 y Doorvel, cinco colonias concentran la mayor cantidad de anuncios en el segmento de rentas menores a 15,000 pesos mexicanos mensuales: Santa Ana Tepetitlán, Fraccionamiento Monraz, Ciudad Granja, Guadalajara Centro y Vallarta Norte.

La colonia Santa Ana Tepetitlán, ubicada en el municipio de Zapopan, registra rentas promedio de 10,603 pesos mexicanos al mes, según las publicaciones ordenadas por precio ascendente en las plataformas inmobiliarias.

Fraccionamiento Monraz, en la zona de la Minerva, mantiene opciones de alrededor de 11,446 pesos mexicanos, de acuerdo con los listados.

Vista frontal de una sala de estar minimalista con sofás claros, mesa de centro de hormigón y alfombra de yute, conectada a una cocina con estantes de madera y ventanas.
Una moderna residencia presenta un diseño de planta abierta, conectando fluidamente una sala de estar minimalista con una cocina funcional que exhibe estantes abiertos de madera y abundante luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciudad Granja, en el sur oriente de Zapopan, ofrece departamentos y casas desde 13,508, mientras que el Centro de Guadalajara concentra una oferta dinámica, con precios promedio de 13,963 pesos mexicanos mensuales.

Vallarta Norte, próxima a avenidas principales, destaca con rentas promedio de 13,193 pesos mexicanos, reportan los portales inmobiliarios en inventarios de mayo de 2026.

Santa Ana Tepetitlán y Monraz, opciones recurrentes

En Santa Ana Tepetitlán y Fraccionamiento Monraz se localizan numerosas ofertas de departamentos y casas dentro del rango de 10,600 a 11,400 pesos mexicanos mensuales.

El INEGI reporta que 68.9% de los hogares disponía de acceso a internet, 93.4% contaba con celular y 50.9% tenía computadora.

Además, 56.1% de las viviendas disponía de automóvil, 95.5% de refrigerador y 83.7% de lavadora.

Un moderno salón con una tumbona blanca, una librería de madera, grandes ventanales negros y plantas de olivo en macetas, iluminado por luz natural.
Un rincón luminoso y sereno de una sala de estar, con una estantería de madera llena de libros y una cómoda tumbona blanca junto a una gran ventana con olivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Centro, Ciudad Granja y Vallarta Norte

Las colonias Guadalajara Centro, Ciudad Granja y Vallarta Norte figuran de manera constante en los listados filtrados por precio ascendente de los portales inmobiliarios.

Estas zonas ofrecen inventario con precios promedio entre 13,000 y 14,000 pesos mexicanos mensuales.

El traslado diario es un factor clave para la elección de colonia. De acuerdo con el Censo de 2020, el tiempo promedio de desplazamiento al trabajo es de 36.5 minutos; 76.5% de la población realiza trayectos menores a una hora y solo 13.1% supera los 60 minutos.

Un dormitorio moderno con una cama grande y sábanas blancas, almohadas de colores neutros, dos lámparas colgantes y mesas de noche. Un baño con paredes de piedra es visible al fondo.
Un dormitorio principal de estilo moderno exhibe una cama grande con sábanas claras, mesitas de noche redondas y un baño abierto con paredes de piedra texturizada, creando un ambiente sereno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entorno económico: Guadalajara, polo comercial en crecimiento

El dinamismo económico de la ciudad influye en la demanda de vivienda en renta.

En noviembre de 2025, la Zona Metropolitana de Guadalajara registró un superávit comercial de más de 2 mil millones de dólares estadounidenses, resultado de ventas y compras internacionales, según la Secretaría de Economía.

La oferta de vivienda en renta de hasta 15,000 pesos mexicanos es posible aunque la demanda aumenta en diferentes colonias de Guadalajara, teniendo en cuenta ubicación, acceso a servicios y conectividad.

Una sala de estar luminosa con paredes blancas y un techo inclinado. Se ve una escalera flotante blanca, un sofá naranja, plantas y una cocina de gabinetes verdes.
Una sala de estar moderna y luminosa presenta una escalera flotante integrada en la pared, un sofá color terracota, plantas y una cocina con gabinetes verdes al fondo, mostrando una optimización inteligente del espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

ViviendaRentasGuadalajaramexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex este lunes 11 de mayo

Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex este lunes 11 de mayo

Exatlón México: quién gana el Blindaje Varonil hoy 11 de mayo

Comienza la recta final de la temporada en el reality deportivo

Exatlón México: quién gana el Blindaje Varonil hoy 11 de mayo

CIDH señala crisis de derechos humanos en México por desapariciones y da 40 recomendaciones al Gobierno; jóvenes y mujeres concentran los casos

El subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, afirmó que analizará las recomendaciones

CIDH señala crisis de derechos humanos en México por desapariciones y da 40 recomendaciones al Gobierno; jóvenes y mujeres concentran los casos

Clima en CDMX y Edomex hoy lunes 11 de mayo en vivo: activan alerta amarilla por lluvias

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

Clima en CDMX y Edomex hoy lunes 11 de mayo en vivo: activan alerta amarilla por lluvias

Veracruz registra sismo de 4.0 de intensidad en Sayula de Alemán

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Veracruz registra sismo de 4.0 de intensidad en Sayula de Alemán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acompañar y exigir atención a la comunidad indígena de Guerrero desplazada por “Los Ardillos”, pide el CNI

Acompañar y exigir atención a la comunidad indígena de Guerrero desplazada por “Los Ardillos”, pide el CNI

Aseguran túnel de huachicol en Nuevo León: incautan más de 200 mil litros de hidrocarburo y 23 tractocamiones

Localizan tienda de productos con marihuana en Centro Histórico de Oaxaca: vendían desde dulces hasta cigarros

Ejército asegura avioneta con 636 kilos de cocaína en Emiliano Zapata, Tabasco: está valuada en más de 131 millones de pesos

Integrantes de una banda dedican corrido a militares en medio de la violencia en Sinaloa: “Culiacán también tiene cosas bonitas”

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana el Blindaje Varonil hoy 11 de mayo

Exatlón México: quién gana el Blindaje Varonil hoy 11 de mayo

Cristian Castro desmiente noviazgo con Victoria Kühne, empresaria musical a quien Verónica Castro llamó nuera

Yuridia se convierte en la primera mujer mexicana en agotar boletos en tres días para el Estadio GNP Seguros

“No tengo que estarle dando explicaciones a nadie más que a mis hijos”, la respuesta de Ludwika Paleta al podcast donde se habló de rituales satánicos

BTS en México: la SSC detiene a 30 personas por reventa de boletos durante la gira “ARIRANG 2026”

DEPORTES

Memo Ochoa confirma su sexto Mundial a los 40 años: el récord que ningún futbolista mexicano ha logrado antes

Memo Ochoa confirma su sexto Mundial a los 40 años: el récord que ningún futbolista mexicano ha logrado antes

Víctor Velázquez hace un llamado a la afición de Cruz Azul e ilusiona de nuevo con un estadio propio: “Muy pronto se confirmará”

¡Una joya! México presenta su tercer jersey para el Mundial 2026

Liga Mx da a conocer los horarios para las semifinales: Pumas vs Pachuca y Chivas vs Cruz Azul

Turco Mohamed arremete contra calendario de la Liga Mx tras eliminación de Toluca