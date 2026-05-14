Karla Díaz revela que busca tener un bebé tras su espectacular Pinky Boda

Karla Díaz revela su deseo de convertirse en mamá tras oficializar su matrimonio religioso con Daniel Dayz. - (Karla Diaz)

Karla Díaz volvió a robarse la atención tras hablar por primera vez sobre sus planes de convertirse en mamá luego de celebrar su comentada “Pinky Boda” con Daniel Dayz en San Miguel de Allende. La integrante de JNS confesó que, después de cumplir su sueño de casarse por la iglesia, siente que llegó el momento ideal para buscar un bebé.

La cantante apareció en los Spotify Podcast Awards, donde compartió detalles de la celebración religiosa que organizó junto a su esposo después de cinco años de matrimonio civil. Emocionada, recordó que la ceremonia fue exactamente como la imaginó desde hace años.

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Además de hablar sobre la fiesta, Karla también reaccionó a las preguntas sobre maternidad, tema que anteriormente reconoció le causaba sensibilidad debido a la insistencia pública alrededor de su vida personal.

Karla Díaz habla de su deseo de convertirse en mamá

La integrante de JNS compartió que cumplió su sueño de casarse por la iglesia en San Miguel de Allende. - (IG: @karladiazof)

Durante el encuentro con medios, Karla Díaz confesó que tanto ella como Daniel Dayz mantienen intacto el sueño de agrandar la familia y convertirse en padres próximamente.

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“Yo creo que ya ahorita que ya nos casamos por la iglesia, siento que Dios dijo: ‘Ah, ok, en este momento ya se pueden embarazar’”, expresó entre risas la conductora, dejando claro que ambos esperan que pronto lleguen los “pinky babies”.

La artista también aseguró que esta nueva etapa representa un momento muy especial para los dos, especialmente después de concretar la boda religiosa que habían planeado desde hace tiempo.

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Así fue la lujosa “Pinky Boda” en San Miguel de Allende

La pareja celebró su lujosa 'Pinky Boda' en compañía de familiares y amigos, marcando una etapa especial en su relación. - (Foto: Instagram)

Karla Díaz describió la ceremonia como la boda de sus sueños y reveló que cuidaron cada detalle de la celebración realizada en San Miguel de Allende, donde familiares y amigos cercanos los acompañaron durante varios días de festejo.

“Fue una boda llena de amor”, declaró la cantante, quien destacó que tanto ella como Dany Dayz trabajaron mucho para lograr la fiesta que siempre imaginaron, incluyendo vestidos, decoración y regalos especiales para los invitados.

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La celebración también incluyó una tradicional callejoneada mexicana, mariachi y presentaciones musicales improvisadas de integrantes de Magneto, Kabah, JNS y Ari Borovoy, convirtiendo la fiesta en una auténtica reunión noventera.

Karla Díaz recuerda a su padre en uno de los días más importantes

Díaz declaró que la fiesta estuvo llena de amor y que cuidaron cada detalle, desde la decoración hasta los regalos para sus invitados. - (Foto: Instagram)

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ocurrió cuando Karla habló sobre la presencia simbólica de su padre durante la ceremonia religiosa.

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La conductora reveló que preparó un espacio especial en honor a él, acompañado de un mensaje dedicado a su memoria. “Mi papá está presente todo el tiempo”, expresó conmovida frente a las cámaras.

Aunque evitó profundizar sobre temas personales relacionados con la maternidad, Karla Díaz dejó claro que vive una etapa llena de ilusión, estabilidad y esperanza junto a Daniel Dayz tras cumplir uno de los sueños más importantes de su vida.

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