Julieta Venegas lanzará su disco ‘Norteña’: cuándo se estrena y qué hay detrás de las nuevas canciones

La cantante mexicana Julieta Venegas durante el concierto que ha ofrecido en la jornada inaugural del Festival La Mar de Músicas de Cartagena, este viernes en el Auditorio Paco Martín de Cartagena. EFE/Marcial Guillén

Julieta Venegas presentó el disco Norteña en Ciudad de México, un proyecto donde la memoria y la exploración de sus raíces familiares en Tijuana guiaron la composición y la producción.

Durante la conferencia de prensa, Venegas explicó que el disco es resultado de un proceso de tres años de escritura y reflexión sobre su infancia, la música del norte y la literatura bajacaliforniana.

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“Me di cuenta de que se trataba de un proyecto de memoria”, dijo la artista, quien trabajó en paralelo en un libro de memorias donde aborda su formación musical y personal.

La producción de Norteña incluyó colaboraciones con artistas jóvenes como Yaritza y su esencia, además de la participación de Bronco en el track “Volver a ti”. La cantante mencionó que el disco no busca replicar la música tradicional norteña, sino ofrecer una interpretación personal de los sonidos y paisajes de su infancia en la frontera.

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(Zurisaddai González/Infobae)

El disco como ejercicio de memoria y reconciliación

Venegas relató que la escritura del libro y la creación musical fueron procesos lentos, marcados por la introspección y la reconciliación con decisiones personales.

“El resultado viene siendo poder contarlo ahora y poder decir que hace muchos años que me dedico a la música y que amo la música”, expresó.

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La autora señaló que la memoria familiar y los viajes musicales con su familia influyeron en el sentido de alegría que atraviesa el disco.

Respecto a las colaboraciones, Venegas celebró la participación de músicos de distintas generaciones y regiones.

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“Desde que empecé el proyecto de Norteña, me imaginé haciendo algo con Yaritza y su esencia, porque me gusta mucho lo que están haciendo. Siento que ellos están también renovando la música popular hacia otra dirección”, señaló.

¿Cuándo se estrena ‘Norteña’ y a qué hora?

El disco Norteña se estrenará hoy, 14 de mayo, a las 19:00 horas, en todas las plataformas digitales.

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La gira de presentación comenzará en Tijuana la próxima semana e incluirá un cuarteto de vientos y la participación de Gaby Romero en el requinto, además de músicos de Buenos Aires y otras ciudades.