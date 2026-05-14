Julieta Venegas lanzará su disco ‘Norteña’: cuándo se estrena y qué hay detrás de las nuevas canciones

Julieta Venegas presentó el disco Norteña en Ciudad de México, un proyecto donde la memoria y la exploración de sus raíces familiares en Tijuana guiaron la composición y la producción.
Durante la conferencia de prensa, Venegas explicó que el disco es resultado de un proceso de tres años de escritura y reflexión sobre su infancia, la música del norte y la literatura bajacaliforniana.
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“Me di cuenta de que se trataba de un proyecto de memoria”, dijo la artista, quien trabajó en paralelo en un libro de memorias donde aborda su formación musical y personal.
La producción de Norteña incluyó colaboraciones con artistas jóvenes como Yaritza y su esencia, además de la participación de Bronco en el track “Volver a ti”. La cantante mencionó que el disco no busca replicar la música tradicional norteña, sino ofrecer una interpretación personal de los sonidos y paisajes de su infancia en la frontera.
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El disco como ejercicio de memoria y reconciliación
Venegas relató que la escritura del libro y la creación musical fueron procesos lentos, marcados por la introspección y la reconciliación con decisiones personales.
“El resultado viene siendo poder contarlo ahora y poder decir que hace muchos años que me dedico a la música y que amo la música”, expresó.
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La autora señaló que la memoria familiar y los viajes musicales con su familia influyeron en el sentido de alegría que atraviesa el disco.
Respecto a las colaboraciones, Venegas celebró la participación de músicos de distintas generaciones y regiones.
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“Desde que empecé el proyecto de Norteña, me imaginé haciendo algo con Yaritza y su esencia, porque me gusta mucho lo que están haciendo. Siento que ellos están también renovando la música popular hacia otra dirección”, señaló.
¿Cuándo se estrena ‘Norteña’ y a qué hora?
El disco Norteña se estrenará hoy, 14 de mayo, a las 19:00 horas, en todas las plataformas digitales.
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La gira de presentación comenzará en Tijuana la próxima semana e incluirá un cuarteto de vientos y la participación de Gaby Romero en el requinto, además de músicos de Buenos Aires y otras ciudades.
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