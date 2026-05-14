EEUU amplía cargos contra “El Jardinero”, posible sucesor del Mencho en el CJNG

Retrato de Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”, un presunto líder del CJNG (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades estadounidenses ampliaron el jueves los cargos contra el capo mexicano , el segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y lo acusaron de tráfico de metanfetamina y conspiración para blanquear ingresos de procedencia ilícita.

A más de dos semanas de su captura en el norte de México, un jurado federal del Distrito de Columbia dictó una acusación sustitutiva contra Flores Silva, alias “El Jardinero”, para ampliar los cargos presentados inicialmente en agosto de 2020.

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Flores Silva fue apresado el 27 de abril en la comunidad del Mirador, en el estado de Nayarit, en una operación de las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina con información que aportaron agencias estadounidenses.

Su captura fue considerada un duro golpe a la cúpula del Cártel Jalisco pues era identificado por las autoridades mexicanas como un posible sucesor del líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias , abatido en febrero en el estado de Jalisco en una operación del ejército.

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El Cártel Jalisco, designado en febrero por Estados Unidos como , es considerado el más grande de México con presencia en 21 de sus 32 estados. Sus operaciones también se han extendido a varios países, entre ellos Estados Unidos.

Audias Flores siendo trasladado por elementos de la Secretaría de Marina. Crédito: FGR

El fiscal general adjunto a cargo de la división penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, afirmó que Flores Silva “está acusado de traficar cantidades masivas de cocaína, heroína y metanfetamina” hacia Estados Unidos y de canalizar las ganancias hacia México.

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El Jardinero: el ascenso, las detenciones sin condena y la captura del heredero del CJNG

La captura de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, puso fin a casi dos décadas de impunidad para uno de los mandos más esquivos del CJNG. Con un precio de cinco millones dólares sobre su cabeza ofrecido por el gobierno de Estados Unidos, el hombre que llegó a ser considerado sucesor de “El Mencho” fue hallado escondido en un desagüe, sin que se disparara un solo tiro.

De Huetamo a las filas del CJNG

Flores Silva nació el 19 de noviembre de 1980 en Huetamo, Michoacán, una región marcada por la pobreza y la migración. Durante su adolescencia cruzó ilegalmente a Estados Unidos junto a su familia y se asentó en Carolina del Norte y Atlanta.

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En territorio estadounidense acumuló sus primeros antecedentes penales: una detención por la Patrulla Fronteriza en Hidalgo, Texas, y una segunda en Carolina del Norte con un cargamento de cocaína. Cumplió casi seis años en prisión antes de ser deportado a México.

De regreso en su país, se integró al CJNG como sicario de base. La DEA y la Fiscalía General de la República (FGR) lo identificaron como operador clave en laboratorios de metanfetamina, rutas de tráfico de cocaína y heroína, y control de operaciones en Michoacán, Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Colima.

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Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", es mostrado esposado y escoltado por marinos armados, integrando la escena de su detención con una vista aérea del Rancho El Mirador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ascenso dentro del cártel

Las autoridades mexicanas lo describen como jefe de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, antes de asumir el mando de operaciones en los estados de Nayarit, Jalisco, México y Zacatecas.

Bajo su gestión se articuló la producción y el trasiego de drogas, el manejo de laboratorios clandestinos, el robo de combustible y la extorsión. La DEA desmanteló en 2025 una red de lavado de dinero vinculada a él, que incluía infraestructura propia en Texas.

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A diferencia de otros capos, Flores Silva prefería el bajo perfil. Operaba con varios alias —“Comandante”, “Bravo 2”, “Audi”, “Mata Jefes”— y también era conocido con el nombre falso de Gabriel Raigosa Plascencia.

Un historial de detenciones sin condena

El caso de El Jardinero ilustra con precisión cómo el sistema judicial puede ser neutralizado desde adentro. Entre 2009 y 2010 acumuló al menos seis órdenes de aprehensión por delitos graves, ejecutadas recién en 2016. En todos los procesos fue liberado por falta de pruebas o resoluciones favorables.

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En 2015 se le acusó de participar en un ataque armado en San Sebastián del Oeste, Jalisco, con saldo de seis policías muertos. Un juez lo absolvió en 2019 y ordenó su liberación. La Fiscalía apeló y en segunda instancia se dictó una sentencia de 45 años de prisión, pero la orden de reaprehensión nunca se ejecutó.

Retratos de alto contraste en blanco y negro de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", y Audias Flores Silva, "El Jardinero", figuras clave del Cártel Jalisco Nueva Generación, con el logo del CJNG al centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2020, un tribunal federal del Distrito de Columbia lo acusó formalmente de conspiración para distribuir drogas y delitos relacionados con armas de fuego. Desde 2021, Estados Unidos solicitó formalmente su extradición.

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La operación que lo capturó

El 27 de abril de 2026, la Secretaría de Marina (SEMAR) ejecutó un operativo que había comenzado en octubre de 2024, tras 19 meses de vigilancia e inteligencia. El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, precisó que la identificación exacta de la ubicación de Flores Silva se logró el 25 de abril, dos días antes del golpe final.

El despliegue incluyó más de 500 efectivos, seis helicópteros y aeronaves de reconocimiento. Flores Silva estaba protegido por 30 camionetas y más de 60 hombres armados en una cabaña de la comunidad de El Mirador, a unos 20 kilómetros al norte de Puerto Vallarta.

Sus escoltas se dispersaron como maniobra de distracción, pero él fue localizado mientras intentaba ocultarse en un desagüe. La Marina confirmó que el operativo se realizó “con precisión quirúrgica, sin necesidad de disparar un solo tiro, sin muertos, heridos ni daños colaterales”. El arresto quedó registrado en video.

El proceso judicial en curso

Tras su captura, Flores Silva fue entregado ese mismo día a la FGR. La fiscalía formuló cargos iniciales por portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo del Ejército.

Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, con una audiencia de continuación programada para el 4 de mayo de 2026. Por ahora, permanece bajo prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

La captura ocurrió apenas dos meses después de la muerte de “El Mencho” en una operación militar en febrero, lo que convierte a Flores Silva en la segunda pieza mayor del CJNG caída en ese período.

Con información de AP.