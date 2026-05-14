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Los 3 alimentos que están frenando tu desempeño en el gimnasio y la forma de sustituirlos

La comida es esencial para tu recomposición corporal

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Ilustración de un hombre adulto con cabello gris, de unos 50 años, sosteniendo mancuernas en un gimnasio, con expresión de angustia y sudor.
Combina ejercicio con un buena alimentación y tu salud mejorará significativamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación previa y posterior al entrenamiento influye directamente en el rendimiento, la recuperación y los resultados en el gimnasio.

Algunos alimentos comunes pueden afectar la energía, la digestión o la capacidad de desarrollar masa muscular. Identificar qué productos limitan el desempeño permite tomar decisiones más favorables para alcanzar los objetivos de fuerza, resistencia o composición corporal.

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Elegir mejor lo que se come antes y después de entrenar ayuda a evitar molestias estomacales, fatiga prematura y falta de progreso.

Pan dulce y bollería: azúcares simples y energía fugaz

Dona de chocolate, pan dulce, comida chatarra, postre tentador, indulgencia azucarada, golosina calórica, antojo dulce, tentación culinaria, indulgencia ocasional, dona dulce y deliciosa, snack calórico, delicia indulgente, golosina tentadora, postre apetitoso - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El pan es rico, pero pésimo para ganar masa muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir pan dulce, donas o bollería antes de entrenar puede parecer una forma rápida de obtener energía, pero estos productos contienen azúcares simples y grasas saturadas que provocan picos de glucosa y caídas repentinas de energía.

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Problemas asociados:

  • Sensación de cansancio a mitad del entrenamiento.
  • Poca saciedad, lo que lleva a comer en exceso después.
  • Aumento del riesgo de molestias digestivas.

Alternativas recomendadas:

  • Pan integral, que aporta fibra y carbohidratos de absorción lenta.
  • Frutas frescas, que ofrecen energía sin azúcares añadidos.
  • Avena en hojuelas, ideal para desayunos previos al gimnasio.

Bebidas azucaradas: deshidratación y bajo rendimiento

Primer plano de una mano tomando una lata roja de refresco de un estante en un supermercado, con otros dulces y snacks visibles.
El refresco no es la mejor opción para hidratarte en el gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Refrescos, jugos industrializados y bebidas energéticas con alto contenido de azúcar afectan el equilibrio de líquidos y pueden causar deshidratación durante el ejercicio.

Problemas asociados:

  • Sed excesiva y sensación de boca seca.
  • Caídas en el nivel de energía por los cambios bruscos de glucosa.
  • Dificultad para mantener la concentración y el esfuerzo físico.

Alternativas recomendadas:

  • Agua simple, la mejor opción para hidratarse antes y durante el entrenamiento.
  • Agua de coco, que aporta electrolitos naturales sin exceso de azúcar.
  • Infusiones frías sin azúcar, para quienes buscan variedad en la hidratación.

Carnes procesadas: digestión pesada y poca calidad nutricional

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Salchichas, jamón industrializado y embutidos contienen aditivos, exceso de sodio y grasas saturadas que pueden dificultar la digestión y aportar poca proteína de calidad.

Problemas asociados:

  • Pesadez estomacal durante la rutina.
  • Bajo aporte de aminoácidos esenciales para el músculo.
  • Retención de líquidos por el alto contenido de sal.

Alternativas recomendadas:

  • Pollo o pescado a la plancha, fuentes de proteína magra.
  • Huevos cocidos, fáciles de digerir y con buena calidad proteica.
  • Leguminosas, como frijoles o lentejas, que aportan proteína vegetal y fibra.

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