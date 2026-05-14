Los 3 alimentos que están frenando tu desempeño en el gimnasio y la forma de sustituirlos

La alimentación previa y posterior al entrenamiento influye directamente en el rendimiento, la recuperación y los resultados en el gimnasio.
Algunos alimentos comunes pueden afectar la energía, la digestión o la capacidad de desarrollar masa muscular. Identificar qué productos limitan el desempeño permite tomar decisiones más favorables para alcanzar los objetivos de fuerza, resistencia o composición corporal.
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Elegir mejor lo que se come antes y después de entrenar ayuda a evitar molestias estomacales, fatiga prematura y falta de progreso.
Pan dulce y bollería: azúcares simples y energía fugaz
Consumir pan dulce, donas o bollería antes de entrenar puede parecer una forma rápida de obtener energía, pero estos productos contienen azúcares simples y grasas saturadas que provocan picos de glucosa y caídas repentinas de energía.
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Problemas asociados:
- Sensación de cansancio a mitad del entrenamiento.
- Poca saciedad, lo que lleva a comer en exceso después.
- Aumento del riesgo de molestias digestivas.
Alternativas recomendadas:
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- Pan integral, que aporta fibra y carbohidratos de absorción lenta.
- Frutas frescas, que ofrecen energía sin azúcares añadidos.
- Avena en hojuelas, ideal para desayunos previos al gimnasio.
Bebidas azucaradas: deshidratación y bajo rendimiento
Refrescos, jugos industrializados y bebidas energéticas con alto contenido de azúcar afectan el equilibrio de líquidos y pueden causar deshidratación durante el ejercicio.
Problemas asociados:
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- Sed excesiva y sensación de boca seca.
- Caídas en el nivel de energía por los cambios bruscos de glucosa.
- Dificultad para mantener la concentración y el esfuerzo físico.
Alternativas recomendadas:
- Agua simple, la mejor opción para hidratarse antes y durante el entrenamiento.
- Agua de coco, que aporta electrolitos naturales sin exceso de azúcar.
- Infusiones frías sin azúcar, para quienes buscan variedad en la hidratación.
Carnes procesadas: digestión pesada y poca calidad nutricional
Salchichas, jamón industrializado y embutidos contienen aditivos, exceso de sodio y grasas saturadas que pueden dificultar la digestión y aportar poca proteína de calidad.
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Problemas asociados:
- Pesadez estomacal durante la rutina.
- Bajo aporte de aminoácidos esenciales para el músculo.
- Retención de líquidos por el alto contenido de sal.
Alternativas recomendadas:
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- Pollo o pescado a la plancha, fuentes de proteína magra.
- Huevos cocidos, fáciles de digerir y con buena calidad proteica.
- Leguminosas, como frijoles o lentejas, que aportan proteína vegetal y fibra.
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