Los 3 alimentos que están frenando tu desempeño en el gimnasio y la forma de sustituirlos

Combina ejercicio con un buena alimentación y tu salud mejorará significativamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación previa y posterior al entrenamiento influye directamente en el rendimiento, la recuperación y los resultados en el gimnasio.

Algunos alimentos comunes pueden afectar la energía, la digestión o la capacidad de desarrollar masa muscular. Identificar qué productos limitan el desempeño permite tomar decisiones más favorables para alcanzar los objetivos de fuerza, resistencia o composición corporal.

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Elegir mejor lo que se come antes y después de entrenar ayuda a evitar molestias estomacales, fatiga prematura y falta de progreso.

Pan dulce y bollería: azúcares simples y energía fugaz

El pan es rico, pero pésimo para ganar masa muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir pan dulce, donas o bollería antes de entrenar puede parecer una forma rápida de obtener energía, pero estos productos contienen azúcares simples y grasas saturadas que provocan picos de glucosa y caídas repentinas de energía.

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Problemas asociados:

Sensación de cansancio a mitad del entrenamiento.

Poca saciedad, lo que lleva a comer en exceso después.

Aumento del riesgo de molestias digestivas.

Alternativas recomendadas:

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Pan integral, que aporta fibra y carbohidratos de absorción lenta.

Frutas frescas, que ofrecen energía sin azúcares añadidos.

Avena en hojuelas, ideal para desayunos previos al gimnasio.

Bebidas azucaradas: deshidratación y bajo rendimiento

El refresco no es la mejor opción para hidratarte en el gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Refrescos, jugos industrializados y bebidas energéticas con alto contenido de azúcar afectan el equilibrio de líquidos y pueden causar deshidratación durante el ejercicio.

Problemas asociados:

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Sed excesiva y sensación de boca seca.

Caídas en el nivel de energía por los cambios bruscos de glucosa.

Dificultad para mantener la concentración y el esfuerzo físico.

Alternativas recomendadas:

Agua simple, la mejor opción para hidratarse antes y durante el entrenamiento.

Agua de coco, que aporta electrolitos naturales sin exceso de azúcar.

Infusiones frías sin azúcar, para quienes buscan variedad en la hidratación.

Carnes procesadas: digestión pesada y poca calidad nutricional

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Salchichas, jamón industrializado y embutidos contienen aditivos, exceso de sodio y grasas saturadas que pueden dificultar la digestión y aportar poca proteína de calidad.

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Problemas asociados:

Pesadez estomacal durante la rutina.

Bajo aporte de aminoácidos esenciales para el músculo.

Retención de líquidos por el alto contenido de sal.

Alternativas recomendadas:

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Pollo o pescado a la plancha, fuentes de proteína magra.

Huevos cocidos, fáciles de digerir y con buena calidad proteica.

Leguminosas, como frijoles o lentejas, que aportan proteína vegetal y fibra.