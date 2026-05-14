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Los jugadores del Tri que juegan en el extranjero y llegan al Mundial 2026 desde las grandes ligas

Varios futbolistas mexicanos militan en Europa y Estados Unidos. Conoce quienes son, en qué clubes juegan, como les fue en la temporada y que nivel de rodaje tienen antes del Mundial

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La presencia de Guillermo Ochoa, César Montes, Johan Vásquez y Raúl Jiménez destaca entre quienes ya cuentan con un lugar prácticamente seguro en la lista definitiva (REUTERS/Raquel Cunha)
La presencia de Guillermo Ochoa, César Montes, Johan Vásquez y Raúl Jiménez destaca entre quienes ya cuentan con un lugar prácticamente seguro en la lista definitiva (REUTERS/Raquel Cunha)

La Selección Mexicana empezó la cuenta regresiva para definir a su lista de jugadores que representarán al país en el Mundial 2026, a un mes de que el Tri se enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo, Javier Aguirre, entrenador del combinado nacional, compartió una prelista de 55 jugadores; los nombres que aparecen son quienes se perfilan a pasar el filtro y estar en la convocatoria final.

A pesar de que gran parte de la base del equipo tricolor son jugadores que compiten en la Liga MX, el Vasco Aguirre también incluyó perfiles que militan en el extranjero. La combinación de jóvenes talentos, futbolistas de la liga mexicana y quienes compiten fuera del país darán a Aguirre las herramientas para la competencia mundialista.

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La base de los futbolistas en el extranjero representa la apuesta principal para el combinado mexicano. La lista definitiva incluirá a quienes lleguen en plenitud física y ritmo de competencia. El proceso de selección se mantiene abierto para quienes logren recuperarse a tiempo de lesiones o mejoren su rendimiento durante la primera concentración mundialista.

La presencia de Guillermo Ochoa, César Montes, Johan Vásquez y Raúl Jiménez destaca entre quienes ya cuentan con un lugar prácticamente seguro en la lista definitiva (REUTERS/Matteo Ciambelli)
La presencia de Guillermo Ochoa, César Montes, Johan Vásquez y Raúl Jiménez destaca entre quienes ya cuentan con un lugar prácticamente seguro en la lista definitiva (REUTERS/Matteo Ciambelli)

Los mexicanos en Europa: ligas, minutos y nivel de competencia

Los futbolistas mexicanos que militan en el extranjero se perfilan como piezas centrales para la selección nacional en el Mundial 2026. La presencia de Guillermo Ochoa, César Montes, Johan Vásquez y Raúl Jiménez destaca entre quienes ya cuentan con un lugar prácticamente seguro en la lista definitiva.

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A sus 40 años, Memo Ochoa llegará al Mundial 2026 como el futbolista más experimentado del equipo con cinco copas ya disputadas, su actividad con el AEL Limassol de la liga de Chipre fue irregular en sus últimos partidos, pues de sus 16 partidos recientes recibió 22 anotaciones, pero no presenta lesiones y cuenta con amplia experiencia bajo el arco del equipo mexicano.

Uno de los casos que preocupa es la actividad de Edson Álvarez, pues solo ha jugado 17 partidos con el Fenerbahçe y registra una asistencia de 1,123 minutos tras la lesión de tobillo y la operación a la que se sometió.

Uno de los casos que preocupa es la actividad de Edson Álvarez, pues solo ha jugado 18 partidos con el Fenerbahçe y registra una asistencia de 1,123 minutos tras la lesión de tobillo ( Daniel Jefferson-Imagn Images)
Uno de los casos que preocupa es la actividad de Edson Álvarez, pues solo ha jugado 18 partidos con el Fenerbahçe y registra una asistencia de 1,123 minutos tras la lesión de tobillo ( Daniel Jefferson-Imagn Images)

Los mexicanos en la MLS y otras ligas: presencia, rendimiento y adaptación

Solo son dos los futbolistas que compiten en la liga norteamericana: Germán Berterame y Jorge Ruvalcaba. El ex delantero de Rayados presenta gran adaptación a la MLS y se ha convertido en un elemento destacable en la ofensiva del Inter de Miami, por lo que se perfila a ser uno de los contendientes más fuertes para quedarse con un lugar. Por su parte, Ruvalcaba también ha tenido buena evolución en su equipo.

Futbolistas incluidos en la prelista de México para el Mundial 2026 que juegan en el extranjero

Alex Padilla (Athletic Club, España): apenas jugó dos partidos de Copa del Rey esta temporada, con cuatro goles recibidos pero victorias en ambos encuentros.

Álvaro Fidalgo (Real Betis, España): Llegó recientemente a España. Actividad similar a la que tenía en Liga MX; se espera que gane minutos en la segunda mitad de la temporada.

Berterame es titular en su club y con gran presencia, 12 partidos, tres goles y dos asistencias desde que llegó al Inter (Jim Rassol-Imagn Images)
Berterame es titular en su club y con gran presencia, 12 partidos, tres goles y dos asistencias desde que llegó al Inter (Jim Rassol-Imagn Images)

César Montes (Lokomotiv Moscú, Rusia): titular en 17 de 18 jornadas, suma más de 1,600 minutos y un gol. Pieza clave en el club y habitual en selección.

Edson Álvarez (Fenerbahçe, Turquía): Minutos: Ha jugado 17 partidos. Recién recuperado de una lesión del tobillo desde enero y con baja actividad, reportan que fue separado de su club.

Johan Vásquez (Genoa, Italia): Ha jugado todos los partidos de Serie A (22 partidos, 1,963 minutos), capitán del equipo y fijo en selección mexicana.

Jorge Sánchez (PAOK, Grecia): pelea por la titularidad, en proceso de adaptación, medio-alto.

Julián Araujo (Celtic, Escocia): 263 minutos en 4 partidos ligueros, titular en 3 de ellos. Nivel de competencia bajo a medio, busca regularidad tras lesión.

Luis Chávez (Dinamo Moscú, Rusia): Poca actividad por recuperación de rotura de ligamento cruzado.

Mateo Chávez (AZ Alkmaar, Países Bajos): 13 partidos de liga, 5 de Conference League, suma una asistencia.

Obed Vargas (Atlético Madrid, España): en proceso de adaptación, nivel competitivo alto cuando es frecuente en juegos.

Orbelín Pineda (AEK Atenas, Grecia): recién campeón en su liga y con actividad frecuente.

Soccer Football - Serie A - Napoli v AC Milan - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - April 6, 2026 AC Milan's Santiago Gimenez looks dejected after Napoli's Matteo Politano scores their first goal REUTERS/Daniele Mascolo
Soccer Football - Serie A - Napoli v AC Milan - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - April 6, 2026 AC Milan's Santiago Gimenez looks dejected after Napoli's Matteo Politano scores their first goal REUTERS/Daniele Mascolo

Guillermo Ochoa (AEL Limassol, Chipre): regularidad media pero con amplia experiencia

Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra): ha tenido una participación destacada con el Fulham FC, sumando 12 goles y buen cierre de temporada.

Santiago Giménez (AC Milan, Italia) Empezó fuerte, seis goles en tres meses; luego perdió protagonismo por una cirugía de tobillo. Viene de un largo proceso de inactividad, solo ha jugado 14 partidos sin registrar goles.

César Huerta (Anderlecht, Bélgica): buen inicio pero frenado por lesión, suma pocos minutos con su equipo y aspira a colarse a la lista de Aguirre.

Germán Berterame (Inter Miami, MLS): titular en su club y con gran presencia, 12 partidos, tres goles y dos asistencias desde que llegó al Inter.

Jorge Ruvalcaba (NY Red Bulls, MLS): 12 partidos jugados, 4 goles y dos tarjetas amarillas desde que debutó en la MLS, presenta buena adaptación.

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