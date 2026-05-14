Colectivas feministas exigen a televisoras retirar a Maurg1 de programas por adeudo de pensión alimenticia

El influencer Mauricio Riveroll fue vinculado en redes por colectivos y defensoras de la infancia por posibles incumplimientos de pensión tras el anunció de su participación en Masterchef. (Fotos: Redes)

La presencia de Mauricio Riveroll, conocido como Maurg1, en la nueva edición de MasterChef 24/7 México, provocó una reacción inmediata en redes, principlamente por parte de colectivas feministas y defensoras de la infancia.

Diversas organizaciones exigieron públicamente a TV Azteca, Disney y otras productoras que reconsideren la participación de personas señaladas por incumplimiento de pensión alimenticia y violencia económica.

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MasterChef se suma al formato 24/7 por primera vez y se estrenará este 17 de mayo. (Foto: Ignacio Izquierdo/Infobae México)

En sus comunicados, las colectivas argumentan que es urgente establecer una política de cero tolerancia contra deudores alimentarios en la industria del entretenimiento y reiteran la importancia de priorizar los derechos de la niñez en la toma de decisiones por parte de las productoras.

Señalamientos y contexto de la denuncia

De acuerdo con el posicionamiento difundido, colectivas como Madres Libertarias, Amiga pide la pensión y Mujeres México consideran “inaceptable que otorguen visibilidad y legitimidad pública a personas señaladas por el incumplimiento prolongado de obligaciones alimentarias y conductas de violencia económica y abandono familiar”.

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También advierten que “la presunción de inocencia no es un cheque en blanco para invisibilizar la protección debida a las infancias ni para premiar simbólicamente la impunidad”.

Tres de cada cuatro menores en México no reciben pensión alimenticia, situación cuyo impacto fue destacado por organizaciones civiles. (Montaje Infobae con imágenes de Canva)

Explican que, en México, tres de cada cuatro menores no reciben pensión alimenticia, lo que hace que estos casos tengan repercusiones reales en la vida de niñas, niños y adolescentes.

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De esta manera, las organizaciones expresan que dar espacios a figuras públicas con denuncias de esta naturaleza “normaliza la impunidad” y refuerza un clima donde “la fama y el alcance digital pesan más que la responsabilidad parental”.

Lo que piden las colectivas a las televisoras y plataformas

En sus comunicados y pronunciamientos públicos, las organizaciones feministas han pedido a las empresas de medios:

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Cero tolerancia a la participación de deudores alimentarios en cualquier producción.

Revisión de antecedentes legales y sociales antes de seleccionar a los participantes.

Inclusión de cláusulas de responsabilidad parental en los contratos de figuras públicas.

Compromiso real con la protección de los derechos de la niñez y la ética profesional.

Las colectivas hicieron un llamado urgente para establecer una política de cero tolerancia a deudores alimentarios en la industria del entretenimiento mexicano. (Instagram/ @amigapidelapension)

Las organizaciones insisten en que estas acciones buscan proteger a las infanacias y evitar que la industria legitime a personas que han evadido sus obligaciones familiares y legales.

La polémica en torno a la selección de participantes en MasterChef

La polémica se intensificó tras la revelación de la dinámica de selección de MasterChef 24/7, que se estrena el 17 de mayo, donde el público vota por influencers para integrarse al reality, entre ellos Maurg1. Esta es la lista completa de 14 influencers que participarán en retos y dinámicas para integrarse:

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La Abue Angie

Mauricio Riveroll (Maurg1)

Alex Duran

Denisse Castillo

Alee López

Axel Armijo

Ale Hervi

Marlife

Ale Castellanos

Cecia Loaiza

Liza Baez

Julio Vázquez

Susy Mouriz

Mariana Ávila

Las votaciones abiertas al público para incorporar influencers en MasterChef 24/7 pusieron en foco la transparencia en los procesos de selección de realitys. (Foto: Azteca)

De esta manera, el caso reabre el debate sobre la responsabilidad social de los medios y la necesidad de políticas claras frente a la violencia económica y la protección de la infancia.