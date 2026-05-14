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Gobierno promete restablecer bases del Ejército tras violencia de Los Ardillos y Los Tlacos en Chilapa

Previamente, las autoridades federales desplegaron más de mil agentes de seguridad en la zona

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Gobierno promete restablecer bases del Ejército tras violencia de Los Ardillos y Los Tlacos en Chilapa
A la zona acudieron las titulares de Segob y del Gobierno estatal (X/@ElObservadorNL)

Luego de diversos días violentos por las pugnas entre los grupos criminales Los Tlacos y Los Ardillos en Guerrero, la Secretaría de Gobernación (Segob) se comprometió a restablecer las Bases de Operaciones Interinstitucionales del Ejército, de la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Mientras que el 12 de mayo la Segob destacó que ya habían retomado el control de Chilapa, un día después las autoridades informaron que diversos funcionarios acudieron al lugar, de manera particular Rosa Icela Rodríguez y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

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Junto con los elementos de la Mesa de Paz recorrieron Alcozacán y Coatzingo para hablar con personas afectadas por el desplazamiento y quienes solicitaron mejores condiciones de seguridad, lo que incluye un corredor seguro con el que puedan movilizarse y acceder a atención médica, alimentos y productos de primera necesidad.

De igual manera, fue propuesta una mesa de diálogo entre las autoridades estatales, federales y comisarios ejidales, con el que pueda haber un acuerdo y así generar condiciones de paz y convivencia.

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El Congreso Nacional Indígena acusó a la gobernadora de Guerrero de proteger a Los Ardillos, aunque se señaló que la seguridad compete al ámbito federal. | (Crédito: Rosa Icela Rodríguez)
El Congreso Nacional Indígena acusó a la gobernadora de Guerrero de proteger a Los Ardillos, aunque se señaló que la seguridad compete al ámbito federal. | (Crédito: Rosa Icela Rodríguez)

“El camino es el diálogo, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades y garantizar condiciones de paz, seguridad y dignidad”, destacó Rosa Icela Rodríguez.

Otros de los funcionarios en el sitio fueron:

  • José Roberto Flores Montes de Oca, comandante de la Novena Región Militar, general
  • Juan Ignacio Hernández, comandante de la 35 Zona Militar
  • El coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Óscar García
  • Los titulares de la Secretaría de Seguridad estatal y fiscal, Daniel Antonio Ledesma y Jesús Zipacná Torre, respectivamente, entre otros

La pugna entre Los Tlacos y Los Ardillos

Fue el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el que informó que la violencia aumentó en la región por las pugnas entre Los Tlacos y Los Ardillos.

El conflicto tomó relevancia nacional luego de las acusaciones de pobladores de la sierra de Guerrero. Crédito: Crédito: Jesús Aviles - Infobae México
El conflicto tomó relevancia nacional luego de las acusaciones de pobladores de la sierra de Guerrero. Crédito: Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Al ser cuestionado de manera directa sobre los factores que derivaron en la violencia en la entidad, el funcionario señaló a los grupos criminales referidos.

“Aparte de que obviamente hay población que no tiene nada que ver con estos dos grupos criminales, pero sí se deriva de dos grupos criminales, que son Los Ardillos y Los Tlacos”, comentó Harfuch en Palacio Nacional.

Los datos de la Segob indican que 120 personas desplazadas decidieron no ir a un albergue, sino quedarse en sus comunidades. De igual manera, en el reporte del 12 de mayo las autoridades informaron sobre seis personas lesionadas y que recibieron atención médica.

Mientras que para el 11 de mayo habían sido reportadas un total de 96 personas desplazadas, según expuso García Harfuch.

La situación hizo que tuvieran que ser desplegados 690 efectivos del Ejército y 400 de la Guardia Nacional.

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