México

¿Cómo afectan las fechas de caducidad en los alimentos? Especialista de la IBERO responde

Romper la cadena de frío o almacenar mal los productos, acelera la descomposición y favorece la proliferación de bacterias y hongos

Guardar
Google icon
Primer plano de un envase de alimento procesado con gotas de condensación. Se lee 'EXPIRATION DATE 026-2013' y un símbolo de refrigeración. Fondo de cocina desenfocado.
Un envase de alimento procesado, como yogur o leche, muestra en primer plano su fecha de caducidad y el símbolo de refrigeración, destacando la importancia de la seguridad alimentaria en una cocina moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios en los alimentos inician tan pronto como se manipulan o quedan expuestos al ambiente. El contacto con microorganismos presentes en el aire puede desencadenar procesos de deterioro que afectan textura, aroma y sabor.

Por ejemplo, la sandía refrigerada puede conservarse varios días, dependiendo del manejo y la temperatura en el hogar. Por eso, almacenar correctamente en recipientes adecuados y evitar variaciones bruscas de intensidad térmica retarda la proliferación microbiana.

PUBLICIDAD

La Mtra. Mónica Vianey Basave Rivera, responsable de la Planta Piloto de Ingeniería de Alimentos en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, detalló que la Ingeniería Química de los Alimentos analiza los procesos de transformación y conservación, con el objetivo de crear productos inocuos, nutritivos y con menor huella ecológica.

“Uno saborea los alimentos, pero dentro de ellos suceden reacciones químicas”, declaró la especialista.

PUBLICIDAD

Desde la fermentación hasta el secado, incluyendo alternativas vegetales, el reto de la industria es garantizar calidad y seguridad en cada etapa.

Fecha de caducidad de los alimentos

Un aspecto fundamental para evitar riesgos es identificar el significado de la fecha de caducidad impresa en los envases.

“La fecha de caducidad es obligatoria y determina hasta cuándo el producto es seguro”, señaló Basave Rivera.

Actualmente existen distintas categorías para saber detectar con certeza si un producto aún es apto para ser consumido.

  • El “use by” señala el límite para un consumo seguro.
  • El “sell by” orienta a las tiendas sobre el tiempo de exhibición.
  • El “best before” indica hasta cuándo el alimento conserva óptimas características sensoriales.
Infografía mostrando una mano enguantada sujetando una manzana y un tarro, rodeada de estructuras químicas y microorganismos, con paneles explicativos.
Esta infografía ilustra los principios de la ingeniería química de alimentos, el manejo adecuado y la correcta interpretación de etiquetas para garantizar la seguridad y extender la vida útil de los productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de su venta, los insumos procesados son sometidos a pruebas que validan su estabilidad bajo ciertas condiciones. Sin embargo, el incumplimiento de la cadena de frío acelera el deterioro y modifica la vida útil.

Comida con mayor contenido acuoso, como carnes, lácteos o frutas, es especialmente sensible y puede hospedar bacterias peligrosas como salmonella o listeria, causando síntomas desde náuseas hasta hospitalización.

Factores que influyen en la conservación y consumo

No todas las bacterias son nocivas; algunas resultan esenciales para la elaboración de yogur o quesos. En la leche ultrapasteurizada, el tratamiento térmico reduce drásticamente la carga microbiana, prolongando su conservación hasta abrir el envase.

Asimismo, la carne puede cambiar de color por la oxidación del hierro, sin implicar necesariamente descomposición, aunque olores desagradables y texturas viscosas sí indican deterioro.

El huevo, por su constante traslado en México, suele ser seguro si se refrigera y no presenta grietas ni manchas. Mientras que el pan puede almacenarse en frío, pero es susceptible al moho.

Los productos enlatados son seguros mientras el envase esté íntegro; una lata abombada puede significar riesgo de botulismo, una intoxicación grave.

Temas Relacionados

caducidadalimentosIBEROcomidamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Profeco alerta sobre 180 motocicletas Harley-Davidson con una pieza que puede fracturarse y causar accidentes

La empresa puso a disposición medios de contacto para atender a los usuarios de este modelo de moto

Profeco alerta sobre 180 motocicletas Harley-Davidson con una pieza que puede fracturarse y causar accidentes

Los jugadores mexicanos que debutan en un Mundial con el Tri en 2026: sus historias y sus sueños

De los 12 jugadores que ya tienen su boleto seguro, solamente 8 vivirán por primera vez la experiencia de una justa mundialista

Los jugadores mexicanos que debutan en un Mundial con el Tri en 2026: sus historias y sus sueños

¿En qué zonas podrás volar tu dron durante el Mundial 2026? Esto explica Gabriela Cuevas

La representante de la organización de la Copa del Mundo en México explica las reglas para usar drones en la justa deportiva

¿En qué zonas podrás volar tu dron durante el Mundial 2026? Esto explica Gabriela Cuevas

Andrea Chávez invoca la Revolución Mexicana para marchar contra Maru Campos por el caso CIA en Chihuahua

La senadora morenista Andrea Chávez convocó a movilizarse este sábado en Chihuahua evocando el levantamiento revolucionario de 1910

Andrea Chávez invoca la Revolución Mexicana para marchar contra Maru Campos por el caso CIA en Chihuahua

Lo que no te han dicho de calentar tu comida en tupper o bolsas de plástico: tres riesgos y cómo evitarlos

El uso cotidiano de estos materiales, incluso cuando están etiquetados como aptos para microondas, facilita problemas a la salud

Lo que no te han dicho de calentar tu comida en tupper o bolsas de plástico: tres riesgos y cómo evitarlos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Héctor Melesio Cuén: camioneta implicada en su asesinato no resultó afectada en incendio de inmueble de la Fiscalía de Sinaloa

Caso Héctor Melesio Cuén: camioneta implicada en su asesinato no resultó afectada en incendio de inmueble de la Fiscalía de Sinaloa

Asesinatos, amenazas y ataques contra políticos en Chihuahua: el contexto tras el crimen de Lucía Mora, coordinadora de Morena

Con escueta respuesta, Sheinbaum dice desconocer si Los Chapitos buscan acuerdo con EEUU

EEUU intensifica amenazas contra México por temas de narcotráfico: la cronología en declaraciones

La FGR tendrá la ‘última palabra’ sobre el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua, responde Sheinbaum tras informe de Fiscalía estatal

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade reaparece en redes sociales con un video de agradecimiento para sus fans

Yolanda Andrade reaparece en redes sociales con un video de agradecimiento para sus fans

Productora de LCDLF cuestiona originalidad de ‘La Mansión VIP’ de HotSpanish: “Tenemos que respetar”

Festival de Cine Europeo llega a la Cineteca Nacional: conoce la cartelera de películas

¿Pedro Sola en problemas con la CONAPRED? Conductor llama ‘negro’ a compañero en vivo

Los momentos mexicanos de U2: visitas, referencias musicales, videos y el altercado con Ernesto Zedillo Jr

DEPORTES

Los jugadores mexicanos que debutan en un Mundial con el Tri en 2026: sus historias y sus sueños

Los jugadores mexicanos que debutan en un Mundial con el Tri en 2026: sus historias y sus sueños

Venustiano Carranza, alcaldía prioritaria para el Mundial 2026

Pepe Segarra ingresa al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, estos son los nuevos miembros del recinto de los inmortales

Autódromo Hermanos Rodríguez se renueva para el Gran Premio de México en 2026

Erik Lira destaca liderazgo de Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026