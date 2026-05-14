Jake Paul filtra llamada con Canelo Álvarez: esta es la millonaria cantidad que le ofreció para pactar una pelea

El estadounidense publicó un video con su top 10 y avivó la rivalidad con el campeón tapatío. (Ilustración: Jesús Aviles)

Jake Paul, creador de contenido y boxeador estadounidense, difundió en redes sociales la grabación de una llamada privada con Saúl Canelo Álvarez, donde planteó de forma directa la posibilidad de enfrentarse en el ring y le hizo una propuesta para concretar el combate.

Durante la conversación filtrada en una transmisión en vivo, Jake Paul ofreció a Canelo Álvarez la cantidad de USD 200 millones para pactar una pelea entre ambos. El estadounidense aseguró que cuenta con los fondos necesarios y argumentó que la bolsa corresponde a lo que el campeón mexicano pediría para aceptar el desafío.

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La llamada inició con Paul reconociendo la trayectoria de Canelo Álvarez y expresando su admiración, señalando que ambos comparten similitudes en sus carreras. El boxeador mexicano respondió con cortesía: “Te respeto, eres inteligente y no tengo nada...”, antes de que la charla se interrumpiera brevemente.

Jake Paul ofrece USD 200 millones a Canelo Álvarez

Jake Paul ofrece USD 200 millones a Canelo Álvarez (Kirby Lee-Imagn Images)

El creador de contenido compartió detalles de la conversación para insistir en su interés de enfrentar a Canelo Álvarez y preguntó abiertamente por el precio del combate, recalcó que está listo para cumplir cualquier condición:

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“Canelo, tengo los 200 millones de dólares para ti. Dinero fácil. Jake Paul contra Canelo, hagámoslo. Esto es lo que los fanáticos han estado esperando. Esta es la pelea más grande que se puede hacer en el boxeo”.

La difusión del audio evidenció el interés de Jake Paul por concretar la pelea con Canelo Álvarez. En pocas horas, la conversación se viralizó en plataformas digitales y generó múltiples reacciones entre aficionados y comentaristas de boxeo.

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Hasta el momento, el entorno del campeón mexicano mantiene discreción y no existe una postura oficial sobre la posibilidad del combate. Y es que, fue durante un streaming que el influencer norteamericano ofreció una bolsa millonaria a Álvarez como condición para cerrar la pelea.

Canelo ha rechazado constantemente a Jake Paul (REUTERS)

Señaló que ese monto representaría “dinero fácil” para el mexicano y subrayó que todo dependería de que Álvarez acepte y firme el contrato. El deseo de Jake Paul por medirse con Saúl Álvarez lleva varios años presente. El estadounidense ha utilizado sus redes sociales y diversas entrevistas para insistir en su intención de compartir el ring con el campeón mexicano, bajo el argumento de que sería un evento sin precedente en la industria del boxeo.

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A pesar de la insistencia mediática de Paul, el tapatío ha minimizado la relevancia de esos retos, argumentando que no lo considera un oponente atractivo por la diferencia de trayectorias y logros. Sin embargo, la reciente filtración de la llamada y la oferta económica ponen en evidencia la estrategia de Paul, quien, además de buscar visibilidad, plantea condiciones financieras propias de una pelea de alto calibre mundial.