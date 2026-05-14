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Exatlón México: quiénes son los primeros finalistas hoy 13 de mayo

Los playoffs definen el antepenúltimo día de toda la temporada

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Vista panorámica de atletas saltando y corriendo en una pista de obstáculos acuática e iluminada, con el logo de Exatlón México y pantallas LED al fondo.
El capítulo de Exatlón promete una gran tensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última semana de Exatlón México ha elevado la tensión y la expectativa al máximo entre los seguidores y participantes.

El proceso de play offs —definición de los finalistas— está en marcha y hoy, 13 de mayo, se viven momentos decisivos en la competencia, marcados por el regreso de atletas eliminados y la entrega de los primeros blindajes.

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Cómo funcionan los playoffs en Exatlón México

La final de temporada será el viernes 15 de mayo en TV Azteca (Instagram/@exatlonmx)
  1. Los playoffs se activan en la recta final del programa y determinan quiénes avanzan a la gran final.
  2. Los atletas compiten en duelos directos; quien pierde queda eliminado hasta reducir el grupo a los finalistas de cada rama.
  3. El “blindaje” es un premio de inmunidad: quienes lo obtienen aseguran su pase a la final sin pasar por duelos de eliminación.
  4. Los eliminados más recientes pueden regresar para participar en dinámicas especiales, aunque no compiten por el título principal.
  5. Los playoffs concluyen con la definición de los atletas que disputarán la gran final, que este año se transmitirá el viernes 15 de mayo.

Finalista hoy 13 de mayo en Exatlón

  • Mati Álvarez: Consiguió el blindaje femenino, lo que le otorga el primer pase a la final por su desempeño sobresaliente en las pruebas decisivas.
  • Alexis Vargas: Según las filtraciones y la dinámica conocida, habría ganado el blindaje varonil, asegurando su lugar en la final.
  • Los siguientes finalistas se definirán entre Leo, Mario “Mono” Suna, Evely y Paulette en los próximos duelos de eliminación.
  • El regreso de eliminados como Benjamin, Yasmín, Humberto y Katia responde a la tradición del programa de sumar emoción en la semana final, aunque su permanencia es solo temporal.

¿Quién gana hoy el Blindaje Varonil?

Cuarto lugar de la rama varonil en la temporada (FB/ExatlonMx)
Cuarto lugar de la rama varonil en la temporada (FB/ExatlonMx)

El Blindaje Varonil es una prueba decisiva en la que solo uno accede directamente a la final.

Este 13 de mayo, la competencia entre los hombres alcanzó su punto más alto, con Alexis Vargas perfilado como el ganador según las filtraciones.

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Esta victoria lo coloca a solo un paso de disputar el título de campeón de la novena temporada y evita que deba enfrentarse en los duelos de eliminación restantes.

La dinámica de los playoffs y la obtención del blindaje han sido claves en la definición de los primeros finalistas de Exatlón México.

Hoy, tanto Mati Álvarez como Alexis Vargas ya tienen su lugar asegurado en la gran final, mientras que los demás aspirantes se preparan para los últimos duelos que completarán el cuadro de finalistas.

Qué dicen los spoilers sobre la final de Exatlón México

Cuarto lugar de la rama femenil en la temporada (FB/ExatlonMx)
Cuarto lugar de la rama femenil en la temporada (FB/ExatlonMx)
  • Todo apunta a que Mati Álvarez y Alexis Vargas son los primeros finalistas confirmados, a la espera de los duelos de eliminación donde se definirán los otros nombres.
  • Los spoilers sugieren que Mario “Mono” Suna podría no conseguir el bicampeonato, pese al deseo de los atletas azules de impedirlo.
  • Se espera que los enfrentamientos clave sean Leo contra el Mono y Evely contra Paulette para definir a los últimos finalistas.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

  • Mati Álvarez
  • Mario Osuna
  • Paulette Gallardo

Equipo azul:

  • Evelyn Guijarro
  • Alexis Vargas
  • Adrián Leo

Dónde y cuándo ver Exatlón México

  • En línea: Sitio oficial de Azteca Uno
  • App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS
  • YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después
  • Horario: Lunes a viernes en la última semana: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)

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