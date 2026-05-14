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Un año después, el salón donde mataron a Valeria Márquez sigue asegurado y el caso sin detenidos

El feminicidio de la influencer de Zapopan fue transmitido en TikTok

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Una mujer joven rubia con top rosa posa en un salón con paredes verdes; al fondo se ve un letrero grande de "Inmueble Asegurado" en la puerta de cristal.
En el aniversario del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, se observa su salón con un letrero de "Inmueble Asegurado" (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso Valeria Márquez, a un año de su feminicidio en Zapopan, continúa sin detenidos y con la investigación abierta.

Las autoridades han reiterado que existen avances, pero la falta de cooperación de algunos testigos ha dificultado el esclarecimiento del crimen que fue presenciado por miles de personas a través de una transmisión en vivo.

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El día 13 de mayo de 2025, Valeria Márquez, una influencer de 23 años, fue asesinada en su salón de belleza Blossom The Beauty Lounge mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok.

Dicho espacio de estilista sigue asegurado, aunque el sello de la Fiscalía ya luce deslavado.

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Un hombre disfrazado de repartidor ingresó al local, preguntó por su nombre y le disparó en al menos dos ocasiones, acabando con su vida en el lugar.

Qué ha pasado con el caso

La investigación permanece estancada desde hace meses. Pese a las exigencias de justicia y la presión pública, la Fiscalía de Jalisco no ha logrado identificar a un autor material ni ha emitido órdenes de aprehensión.

La bolsa del café que recibió como regalo, los esmaltes y los sillones siguen sin movimiento desde hace un año, el video fue publicado a finales de abril de 2026 (TikTok/@ruddy_official)

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró en enero de 2026 que el caso seguía abierto y que “no ha dejado ver avances”, reconociendo la falta de resultados concretos.

Actualmente, la indagatoria sigue activa, pero la principal dificultad radica en la renuencia de personas allegadas a la víctima para brindar declaraciones que puedan aportar datos relevantes.

El fiscal Salvador González de los Santos admitió que “cierta resistencia” de los testigos ha impedido profundizar en las líneas de investigación más prometedoras.

Cronología del caso de Valeria Márquez

  • 13 de mayo de 2025: Valeria Márquez es asesinada durante una transmisión en vivo en su salón de belleza en Zapopan.
  • Horas antes, la joven recibe un café y un peluche de un repartidor, lo que genera comentarios en la transmisión.
  • Cerca de las 18:30 horas, un hombre disfrazado de repartidor ingresa, pregunta por Valeria y le dispara.
  • El video del ataque se viraliza, provocando indignación y presión social.

Seguidores de la influencer visitaron el sitio donde fue asesinada Crédito: (TikTok/@ingridrench)

  • 15 de mayo de 2025: La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia el inicio de una investigación y expresa solidaridad con la familia.
  • Semanas después, aparece una corona de flores con la palabra “Perdón” fuera del local, integrada a la carpeta de investigación.
  • El establecimiento de Valeria permanece asegurado y sin actividad comercial desde entonces.
  • Enero de 2026: Autoridades reconocen públicamente que no hay avances significativos ni personas detenidas.
  • 13 de mayo de 2026: Se cumple un año del asesinato sin que se haya identificado al responsable.
Valeria Márquez fue asesinada mientras transmitía en vivo en sus redes sociales - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México
Valeria Márquez fue asesinada mientras transmitía en vivo en sus redes sociales - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México

Líneas de investigación descartadas e informe más reciente de la fiscalía

La Fiscalía de Jalisco descartó la implicación de Ricardo Ruiz Velasco “El Doble R” y cualquier vínculo directo con el crimen organizado.

Fiscalía de Jalisco no tiene datos sobre la implicación del "Doble R" en homicidio de Valeria Márquez; pedirán datos a EEUU
Los funcionarios hablaron sobre diversos caso violentos ocurridos en la entidad (Fiscalía de Jalisco)

Todas las personas cercanas a Valeria han rendido declaración, pero no existe un sospechoso formal ante la autoridad.

En el informe más reciente, el fiscal general explicó que la falta de avances se debe principalmente a la resistencia de testigos clave para aportar información.

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